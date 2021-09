Test Casque gaming Epos H3 Hybrid – L’excellence au format hybride

Après avoir eu l’occasion de tester le casque gaming Epos H3 ainsi que le micro de streaming Epos B20, voici venu le tour de l’Epos H3 Hybrid, un cousin proche du modèle filaire qui se veut en plus nomade grâce à sa fonctionnalité Bluetooth. Avec un prix avoisinant les 179€, la marque danoise s’attaque au marché du sans-fil avec une fonctionnalité qui n’est pas très commune. Mais cela sera-t-il suffisant pour détrôner les ténors de la catégorie ?

Packaging

Présenté dans un emballage en carton noir très sobre reprenant les visuels du casque ainsi que ses caractéristiques principales (que vous retrouverez en fin de test), l’Epos H3 Hybrid est ici très bien emballé et protégé.

A l’intérieur, nous retrouvons les sempiternels feuillets de garantie, de démarrage rapide ainsi que les différents câbles servant de connectiques au casque. Nous sommes en présence ici d’un câble analogique mini jack de 3.5mm ainsi que d’un câble USB-C/USB-A qui permet une connexion numérique. L’essentiel se trouve ici et on sera ravi de ne pas voir d’articles (stickers, badges…) ou de plastiques superflus encombrer la boite.

Design

Si visuellement, Epos semble avoir repris à l’identique le modèle H3, ne pensez pas que la société danoise s’est reposée sur ses acquis et n’offre pas de nouveautés. Certes le design général reste le même mais les équipes ont retravaillés certains zones, afin de l’adapter à la connectivité de ce modèle hybride.

Le design est sobre et les matériaux sont de qualités. Nous n’avons constaté ici aucun craquement, ni signe inquiétant de fragilité, malgré quelques distorsions afin de tester ses capacités de résistance. Un bon point donc qui promet une fiabilité sur la durée à condition de faire un minimum attention car le produit n’est pas incassable non plus.

Epos a eu la bonne idée de garder son système de crans numérotés sur l’arceau afin de retrouver facilement et rapidement une position d’écoute confortable. Le micro (détachable) se retrouve sur le côté gauche du casque alors que sur la droite se trouve la molette de contrôle du volume.

Sur le côté gauche, nous retrouvons le bouton « Power » de mise en route du produit, une LED indiquant l’état actuel du casque (mise en route, mise en OFF, appairage Bluetooth) ainsi que les connectiques USB et jack 3.5mm. Sur l’autre côté nous retrouvons le bouton d’appairage Bluetooth et c’est tout. Les matériaux utilisés pour la fabrication sont de qualité et mélange subtilement le similicuir et l’alcantara. Les oreillettes sont suffisamment grandes pour englober la plupart des oreilles des utilisateurs et le casque est donc considéré comme un casque circum-aural.

L’arceau est lui aussi en similicuir sur la partie basse en contact avec le crâne et un tissu maillé sur le dessus qui ne choque pas, même si l’on ne comprend pas le choix d’Epos sur le coup. Dans tous les cas, le rembourrage est présent et c’est tout ce qui importe pour un casque destiné à être porté plusieurs heures et qui se doit avant tout d’être confortable.

Confort

L’Epos H3 Hybrid est un casque très confortable. Sa conception est robuste mais il est très léger, ce qui est un avantage non négligeable pour être porter durant plusieurs heures de suite sans gênes particulières.

Que cela soit pour l’arceau ou pour les oreillettes en alcantara, le rembourrage est généreux et la mousse s’adapte bien à la forme de votre crâne. Cela a pour conséquence positive de permettre une bonne isolation passive, comme son cousin le H3, même si l’on aurait apprécié avoir une réduction de bruit passive, étant donné que le casque peut être utilisé en nomade via le Bluetooth.

Le confort est donc largement au rendez vous mais il ne faudra pas hésiter à le serrer un peu plus fort, sous peine d’avoir l’impression que le casque « se ballade ». Rassurez-vous, cela n’est qu’une sensation et elle est probablement due aux matières utilisées qui sont très légères et douces pour votre peau.

En plus d’une facilité de nettoyage accrue, l’alcantara utilisé permettra de ne pas se retrouver avec un casque froid sur les oreilles en hiver et permettra à ces dernières de « respirer » lors de fortes chaleurs. Le casque a été utilisé à Barcelone avec des températures avoisinant les 30 degrés sous le soleil et il n’a jamais été gênant d’écouter la musique.

Grâce à sa connectivité importante, le casque peut être utilisé sur toutes les plateformes existantes sur le marché. PC, Xbox, PlayStation, Switch ou smartphones disposant du Bluetooth rien ne lui résiste. Un point fort indéniable qui lui permet de se placer parmi les meilleurs casques du marché.

Petite nouveauté ici, le micro est détachable et un petit cache noir est fourni afin de ne pas laisser les circuits à l’air libre lors d’une utilisation en mode sans-fil. Le tout est aimanté et il est très facile de mettre ou d’enlever le micro sans avoir peur d’abîmer quoi que ce soit. Notez également que le produit dispose d’un deuxième microphone intégré pour les appels effectués avec votre smartphone qui est correct mais dont vous ne devrez pas espérer des miracles.

Qualité audio et microphone

L’un des points essentiels à prendre en compte lors de l’achat d’un casque est sa qualité audio. Ici pas de surprise avec de très bonnes performances, aussi bien en gaming (qui reste quand même sa fonction principale) ainsi qu’en écoute musicale pure.

Les aigus et les médiums sont présents et il est facile de distinguer les différents bruits de l’environnement (comme les bruits de pas) et de les spatialiser. Les graves sont également de la partie, sans toutefois prendre le dessus et cela permet une homogénéité globale qui satisfera le plus grand nombre. Sans être estampillé comme un véritable casque 7.1 Surround, la spatialisation est excellente et les jeux profitant de l’audio 3D sur PlayStation 5 sont assez bluffants (Ghost Of Tsushima, Returnal).

Il vous sera toujours possible d’adapter les réglages de l’Epos H3 Hybrid via le logiciel maison d’Epos à installer sur votre PC. Il permet de personnaliser l’audio en fonction de ses goûts grâce à son égaliseur complet à 9 bandes, avec 4 préréglages optimisés et des profils de votre choix.

Le microphone est lui aussi très bien calibré et restituera clairement votre voix. Un son plus que correct qui ne sera pas suffisant pour du streaming de haute qualité, pour cela on vous dirigera plutôt vers le modèle B20 de la même marque.

La tige est relevable et fera office de bouton « mute » une fois celle-ci complètement relevée et suivie d’un petit clic. C’est une fonction assez intuitive et pratique à l’usage que l’on apprécie. La présence d’un filtre anti-pop aurait été un plus non négligeable mais cela n’enlève rien aux qualités du produit. Le principal atout de ce casque sans-fil est son format hybride qui permet quelque chose que peu de produits peuvent proposer. En câblant votre casque à votre manette de jeu, il vous sera possible d’entendre le son de votre console mais il vous sera aussi possible d’activer le Bluetooth en même temps et de l’appairer à votre smartphone.

Avec l’ère du cross-play qui s’agrandit de jour en jour, il vous sera ainsi plus facile de communiquer avec vos coéquipières ou coéquipiers qui sont sur une autre plateforme que la votre. Il vous sera donc tout à fait possible de jouer à Call of Duty Warzone sur votre PS5 avec votre ami jouant sur PC, tout en discutant via Discord pour un son clair et précis.

C’est ici un argument de poids en plus de sa fonction nomade musicale qui est de très bonne facture, les ingénieurs d’Epos étant anciennement chez la marque Sennheiser. Il vous sera là aussi possible de profiter des derniers hits de l’été en toute sérénité avec 37h d’autonomie annoncée.

Dans les faits, nous avons tenu environ 33/34h ce qui reste très correct, surtout avec une recharge complète effectuée en 1h30 top chrono. Cette qualité a un prix et il faudra débourser 179€ sur le site d’Epos afin d’acquérir ce petit bijou.

Reste que compte tenu de ses performances et de sa polyvalence, le prix en dessous de 200€ nous semble plus que correct, surtout avec une qualité de fabrication d’aussi bonne facture.

 

