Vous entendrez probablement la référence de l’Epos H3 revenir régulièrement dans les tops de casques gaming à recommander. Un statut mérité pour la marque Epos, ayant appartenu à Sennheiser qui est une marque reconnue mondialement dans le monde de l’audio et dont on sent que le savoir-faire a beaucoup aider à l’élaboration de ce modèle.

Avec un prix contenu sans être bon marché, l’Epos H3 risque bien d’être un nouveau best-seller pour la marque danoise. Voyons un peu ce que ce casque a dans le ventre et les prestations qu’il peut proposer pour un tarif avoisinant les 119 €.

Packaging

Dans un carton noir très sobre et reprenant les principales caractéristiques du casque, Epos a décidé de jouer la carte de la simplicité pour son emballage. A l’intérieur on se retrouve avec le strict minimum, ce qui n’est pas pour nous déplaire.

Ainsi, nous retrouverons le casque (très bien protégé) ainsi que les feuillets de démarrage rapide et de garantie. Dans de petits compartiments sous le casque, nous retrouverons les câbles jack 3.5mm ainsi que le splitter permettant de connecter le casque directement sur votre PC.

Rien de superflu, pas d’autocollants ou d’auto-promotion pour d’autres produits de la marque qui finiront inexorablement à la poubelle et c’est la planète qui dit merci. L’essentiel se retrouve dans le casque et c’est bien ce qui nous intéresse ici.

Design

Disponible en deux coloris (blanc ou noir), nous avons reçu le modèle noir à l’essai et force est de constater que le design de celui-ci est très réussi. Fabriqué avec des matériaux de qualité et un assemblage qui aspire à la confiance, Epos réussit à proposer un casque sobre sans fioritures. Vous ne trouverez pas ici de RGB sur le casque, ni de led indiquant l’activation ou non du micro et l’ensemble du casque est vraiment très homogène. Il sera facile pour vous de l’utiliser dans les transports lors de vos parties endiablées sur Genshin Impact dans le métro ou dans le salon à côté de mamie sans que celle-ci n’ait l’impression d’être à côté d’une fête foraine illuminée.

Avec son petit gabarit par rapport à d’autres références dans le monde des casques gaming, cet Epos H3 sait se faire particulièrement discret et se faire rapidement oublier sur la tête grâce à son poids plume. Sur l’oreillette gauche on retrouve le micro souple ainsi que l’emplacement pour le câble jack alors que du côté droit se trouve la molette intégrée du réglage de volume du son. L’arceau en similicuir est entièrement réglable et Epos a eu la bonne idée de mettre des crans numérotés qui vous permettront de reprendre vos réglages habituels très facilement et très rapidement après l’avoir replié pendant un transport par exemple.

Au niveau des oreillettes, celles-ci sont de formes circum-aural et engloberont la plupart des oreilles des utilisateurs. Attention, les oreillettes ne sont pas les plus grandes du marché et il est possible, si vos oreilles sont plus grandes que la moyenne, que le casque vienne se poser sur vos pavillons. Particularité de ces oreillettes, elles sont composées de deux matériaux bien distincts : le similicuir ainsi que de l’alcantara. Le rembourrage est plutôt épais et permettra donc un confort bienvenu notamment pour les porteurs de lunettes, même avec des branches plus épaisses.

Confort

Avec son poids plume (275g) et ses oreillettes confortables, porter l’Epos H3 est un véritable bonheur. Aucun problème pour le porter durant des heures, vous l’oublierez dès le moment ou vous le poserez sur votre tête. Le cerclage autour de vos oreilles est en similicuir ce qui permet une très bonne isolation passive et une bonne conduction des sons vers votre canal auditif. La partie en contact avec votre peau est quant à elle en alcantara, ce qui aura pour effet de diminuer la sensation de chaleur qui peut intervenir rapidement avec les oreillettes entièrement composées de similicuir.

En plus de faire respirer un peu vos oreilles, cette matière est vraiment très agréable au toucher et facile à nettoyer. L’arceau réglable, bien que basé sur une structure métallique, est souple et ne viendra pas appuyer inutilement sur votre crâne. L’ensemble du casque respire vraiment la qualité et la solidité, aucune des torsions qu’il a subies n’a abouti à un craquement, aussi léger soit-il. On regrettera que les oreillettes ne soient pas pivotables à 90 degrés, ce qui aurait facilité le transport du casque lors de vos déplacements.

La connectique fournie avec ce modèle H3 est détachable et d’une longueur suffisamment grande pour ne pas être handicapante au quotidien. Et cette connectique jack 3.5mm va permettre à votre périphérique de se connecter sur à peu près tous les appareils disponibles sur le marché. Ainsi il sera compatible sur consoles avec les PlayStation 4/5 ou Xbox One/Series S/X, la Nintendo Switch ainsi que sur PC grâce à son splitter fourni dans la boite. Pour ceux qui possèdent encore un des rares téléphones à posséder un port jack, il sera possible d’écouter votre musique ou vos films et séries dans l’avion grâce à l’Epos H3.

Qualité audio et microphone

Comme nous le disions précédemment dans le test, le casque profite d’une très bonne isolation passive et vous coupera de votre environnement extérieur assez facilement. Ce qui est pratique pour vous immerger dans votre bulle mais qui vous permettra aussi de ne pas mettre le volume trop fort au risque d’abîmer vos tympans. Au niveau de la qualité audio en elle même, on sent toute l’expérience de Sennheiser avec un produit qui va délivrer tout ce dont on a besoin pour ce genre de casque. Le spectre des fréquences est très large, avec des aigus et des médiums bien présents qui vous permettront une spatialisation 3D de bonne facture dans les jeux qui le proposent (bluffant sur Ghost Of Tshushima).

Les basses sont elles aussi de la partie avec cependant une certaine « retenue ». Ce qui n’est pas pour nous déplaire afin de garder une certaine homogénéité et donner une belle polyvalence au casque aussi bien sur des jeux que des films ou encore de la musique. Notons tout de même un petit défaut pour notre périphérique, même s’il n’a pas grand-chose à voir avec la qualité audio en elle-même : le son est impossible à couper totalement. En effet, vous pouvez tourner la molette du volume à son maximum vers le bas, vous continuerez à entendre le son sortir très faiblement.

Un choix étrange de la part de la marque danoise qui n’enlève rien aux qualités de cet Epos H3 mais qui surprend tout de même car c’est la première fois que nous avons rencontré un tel cas. Si vous avez besoin d’interagir avec quelqu’un de votre entourage, il sera alors obligatoire de retirer le casque complètement de vos oreilles. Concernant la partie microphone, c’est aussi une bonne surprise même si quelques améliorations auraient été les bienvenues. Pas de bouton mute pour le couper d’une pression mais un système de mute automatique dès que vous relevez la tige jusqu’à entendre un léger « clic », plutôt pratique et intuitif.

 

Nous nous retrouvons ici avec un micro bidirectionnel qui captera correctement votre voix afin de la restituer de manière claire et cristalline sans pour autant capter les bruits de clavier ou ceux de votre manette. Pratique pour les sessions sur Discord mais insuffisant pour vos séances de streaming si vous souhaitez une qualité supérieure. En tout cas la différence est palpable avec ses concurrents directs et ce dernier sort clairement du lot avec une voix cristalline et assez naturelle, quand on a l’habitude des voix « robotiques » d’autres références gaming.

Il aurait aussi pu être judicieux de fournir un filtre anti-pop pour diminuer l’impact des « plosives » lorsque vous parlez plus fort dans le casque ou que vous criez. Mais rien d’alarmant ici et il sera toujours possible d’ajuster quelques réglages via votre PC ou l’interface de votre console.

Résumé des caractéristiques de l’Epos H3