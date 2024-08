Retrieval se dévoile

Le studio espagnol 333Studios annonce Retrieval, un Survival Horror qui mettra l’accent sur une narration immersive et un gameplay qui promet quelques phases d’action intenses. On incarnera Hana Loshe, une courageuse commandante d’une équipe de recherche échouée sur la lointaine planète Ryhalian. Situés dans une base mystérieuse au style rétro-futuriste, vous devrez naviguer à travers un monde dévasté et survivre en affrontant des défis implacables et des adversaires terrifiants à chaque tournant.

Le studio met également avant ses collaborations avec NVIDIA et PlayStation Espagne pour montrer que le projet à de grandes ambitions. Le trailer diffusé à l’occasion de l’annonce ne propose pas vraiment de gameplay pure, mais des séquences en temps réel tournant avec le moteur du jeu et capturé avec RTXDI, une technologie NVIDIA qui améliore considérablement les ombres et reflets en ray tracing. L’ambiance sonore sera aussi prise au sérieux avec un son entièrement en 3D grâce à la technologie Dolby Atmos et un sound-design signé Wild Cat Records.

Retrieval sortira à une date encore indéterminé sur PC (via Steam), PS5 et Xbox Series.