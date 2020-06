CrossCode sortira le 9 juillet sur PlayStation 4, Xbox One et Switch

Disponible depuis septembre 2018 sur PC via Steam, CrossCode dispose enfin d’une date de sortie précise sur PlayStation 4, Xbox One et Switch. Celle-ci est fixée au 9 juillet prochain.

Une durée de vie estimée entre « 30 et 80 heures » de jeu

Développé par Radical Fish Games, cet action-RPG rétro de science-fiction à la direction artistique 16-bits dispose d’une durée de vie estimée entre « 30 et 80 heures » de jeu selon Gematsu. Le joueur part à la découverte d’un vaste monde composé de sept zones remplies de secrets et de nombreux ennemis divers et variés.

Vendu au prix de 19,99€ au format dématérialisé, le titre sera également accessible en édition physique contre la somme de 29,99€. Notez qu’aucune traduction française n’est prévue par le studio allemand.