L’équipe d’ActuGaming vous souhaite un joyeux Noël 2025 !

Plein d’amour, et on l’espère, plein de cadeaux

Ce soir, c’est la veille de Noël, pour d’autres, c’est autre chose, et pour certains, c’est un jour comme un autre, mais cela ne nous empêche pas de vous souhaiter de passer une excellente soirée, en espérant que tout le monde sera gâté.

Et surtout avec des jeux, car cette année, difficile de bouder son plaisir tant les sorties auront été marquantes. Que ce soit avec le phénomène Clair Obscur: Expedition 33, les excellentes suites que sont Hades II (dont est tirée cette superbe image de Une partagée par Supergiant Games) Kingdom Come Deliverance 2 et Hollow Knight Silksong et (oui bon, d’accord, Death Stranding 2: On the Beach aussi visiblement), ou encore la sortie de la Nintendo Switch 2, il y avait l’embarras du choix pour mettre un beau cadeau au pied du sapin. N’hésitez pas à nous dire quels cadeaux vous avez pu recevoir de votre côté !

Comme d’habitude, nous adressons nos pensées les plus chaleureuses aux personnes qui ne peuvent passer les fêtes avec leurs proches et qui peuvent mal vivre cette période pour une raison ou pour une autre. Toute l’équipe d’ActuGaming vous souhaite de passer une excellente soirée malgré cela, pourquoi pas en vous changeant les idées devant l’un de vos jeux préférés.

Quant à nous, on ne se dit pas encore bonne année puisque quelques articles arriveront encore d’ici là. Nos AG Awards sont toujours prévus, mais cette année, ils seront lancés un peu plus tardivement. On aimerait vous dire que cela est volontaire pour mieux digérer les sorties de fin d’année, mais pas d’hypocrisie ici : on est simplement à la bourre.

Bref, on se reparle très vite, sur ce, passez une excellente soirée et de bonnes fêtes !