Transport Fever 2 : L’édition console arrive en gare le 9 mars prochain

Sortie en 2019 sur PC, Transport Fever 2 avait su faire preuve de qualités indéniables en améliorant les bases établies par le premier opus, même si tout n’était pas encore parfaitement bien huilé. Ce deuxième épisode a visiblement intéressé de très près l’éditeur Nacon qui souhaite lui offrir une seconde jeunesse avec l’arrivée prochaine d’une version console, simplement intitulée Transport Fever 2 : Console Edition.

La simulation de transport débarque sur consoles

Voir des jeux de gestion de transport sur consoles est assez rare pour être souligné. Transport Fever 2 : Console Edition promet d’adapter son gameplay à ces nouvelles plateformes et vous demandera une nouvelle fois d’établir votre propre réseau de circularation avec plus de 200 véhicules, aussi bien des trains, des camions ou des avions. Il est possible de créer des cartes uniques sur trois continents différents et via des époques allant du XIXe siècle à nos jours.

Transport Fever 2 : Console Edition sortira donc le 9 mars prochain sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One et Xbox Series. Cette version est d’ores et déjà en précommande, avec les bonus suivants :