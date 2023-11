Test YourDesk – Le bureau assis-debout motorisé à la française

La pandémie a largement favorisé la démocratisation des bureaux assis-debout, devenus aujourd’hui presque essentiels pour assurer un poste de travail confortable à toute personne travaillant à la maison. L’impact que cela peut avoir sur la santé est non négligeable, surtout si vous devez travailler devant votre écran durant toute la journée (et on sait ce que c’est ici). Même lorsqu’il est question de longues sessions gaming, changer sa posture est indispensable et se dégourdir les jambes tout en continuant de jouer est appréciable.

Les géants que sont Herman Miller, Flexispot et tant d’autres dominent aisément ce marché même si l’on peut voir l’émergence de nouveaux acteurs dans le milieu, davantage lorsqu’il s’agit d’entrée de gamme. Mais pour celles et ceux qui veulent du solide et surtout du savoir-faire français, il faut jeter un œil du côté des produits de l’entreprise UP & Desk, qui nous vient de la région lyonnaise. Et la French Touch, ça a un prix, ce qui peut facilement se comprendre au vu de la qualité des bureaux proposés. Nous avons pu tester le modèle YourDesk standard, fourni directement par YourDesk afin de vous livrer un avis complet, après plusieurs semaines d’utilisation.

Une livraison sans-faute et un montage simple

Autant crever l’abcès d’entrée : le YourDesk est loin d’être donné. Comptez 699 € pour un modèle standard avec un plateau de 160×80 cm (649 € pour un plateau 120×60 cm), ce qui place plutôt le produit dans le rayon des bureaux assis-debout haut de gamme (même s’il y en a des bien plus chers), plus proches de ceux de Herman Miller (Jarvis) que de produits de marques comme Songmics et compagnie. Un prix qui est d’abord justifié par le fait qu’il s’agisse d’une production française, chose assez rare dans le milieu et qui mérite d’être soulignée.

Et comme tout ce qui est fabriqué chez nous, le prix est un peu plus élevé étant donné que la main-d’œuvre est plus importante. Autant dire pour justifier ce prix, on espérait que la qualité soit au rendez-vous et la première bonne surprise fut de constater à quel point la livraison a été rapide. UP & DESK indique sur son site que la livraison prend en temps normal 5 jours ouvrés, mais nous n’avons eu qu’à attendre 2 petits jours pour être livrés, ce qui s’explique aussi par le fait que le produit soit conçu en France (et pas très loin de chez nous). Tout est arrivé sans heurt et le plateau n’a pas souffert du voyage, ce qui est souvent la crainte lors de l’achat de ce type de produit.

On commence donc par aborder la question du montage. Comme tout bureau assis-debout, pas besoin d’être plus qu’un bricoleur du dimanche pour monter le tout en environ une heure en solo, même si l’on recommandera d’être à deux afin de pouvoir retourner le bureau, qui pèse son poids (comptez environ 30 kg). On découvre alors une notice claire qui résume pas à pas les différentes étapes de l’installation, et qui a le mérite de proposer directement des solutions alternatives selon vos préférences. De plus, elle est agrémentée d’un petit guide d’utilisation en fin de carnet, qui donne quelques conseils sur la manière de s’installer face à un bureau tel que celui-ci. Le principal avantage d’un bureau assis-debout étant de pouvoir éviter certaines mauvaises habitudes conduisant à des soucis de santé, on apprécie l’effort d’éduquer davantage sur la question directement dans un manuel.

Le montage en lui-même se déroule sans accro et ne nécessite même pas de visseuse, même avec certains trous non-percés au préalable (ce qui aurait tout de même été appréciable). Tous les outils sont inclus dans la boîte et l’entreprise fournit bien plus de vis que nécessaire (chaque type de vis est rangé dans son propre sachet), histoire de ne pas en manquer pour les plus étourdis (comme nous). On monte d’abord l’armature du bureau avant d’y associer le plateau et d’y fixer le boîtier de commandes ainsi que l’alimentation. Une fois monté, il est possible de régler le niveau de l’installation grâce à des petites molettes fixées aux extrémités de chaque pied, pour compenser les sols qui ne sont pas droits. Rien de bien neuf pour quiconque ayant déjà monté un bureau de ce genre, et on appréciera la simplicité.

Classique, mais de bonne facture

Vient ensuite la question de l’utilisation. Cela fait plusieurs années que nous utilisons des bureaux du genre (ici, un Flexispot avant de changer pour celui-ci) et les différences ne sont à première vue pas réellement notables, ce qui ne veut pas dire que ce YourDesk n’est pas remarquable. Il est équipé de deux moteurs qui peuvent faire bouger le plateau en le réglant à une hauteur allant de 65 cm à 130 cm. Une fourchette un peu moins large qu’un FlexiSpot E7 mais cela se joue à quelques centimètres seulement, et rares sont les occasions d’aller titiller ces réglages minimum et maximum. Même à 130 cm, on ressent bien la robustesse des pieds et il n’y a pas vraiment de risque d’un déséquilibre, à condition de ne pas dépasser la limite de poids autorisée. Celle-ci étant très large, car on parle de 120 kg, ce qui est très élevé.

Le bureau est bien entendu équipé d’un capteur anticollisions qui stoppe net la montée ou la descente lorsqu’un obstacle barre la route. Ni trop sensible, ni pas assez, la technologie fait bien le travail. La montée se veut pourtant être assez rapide bien que plus silencieuse que certains produits venus de la concurrence, avec un niveau sonore ne dépassant pas les 45 décibels. On notera que le tout est assez fluide et ne provoque aucun à-coup, donc pas de risque de faire basculer un objet.

Pour monter ou descendre le plateau, un boîtier de commandes est présent avec 4 positions réglables à enter dans les favoris, ce qui est généralement plus qu’assez. UP & DESK a fait le choix d’un panneau LCD quasi-lisse, qui semble tactile à première vue mais qui demande bien d’appuyer sur un bouton. La chose qui nous aura le plus frappé dans l’utilisation de ce panneau reste le temps de latence entre l’appui et la montée ou la descente du plateau. Pour l’activer, il faut en effet rester appuyer sur le bouton pendant quelques micro-secondes, ce qui change de certains produits où la commande est immédiate. A vous de voir ce que vous préférez, mais cela évite les erreurs et les appuis par mégarde, ce qui est donc une sécurité bien pensée. C’est un peu plus gênant lorsque l’on effectue les premiers réglages, mais ce sera pour les plus pointilleux comme nous, qui aiment régler au millimètre près (ce qui n’est pas visible sur le panneau de commandes).

Un dernier mot sur la qualité de la fabrication qui est au rendez-vous. UP & DESK propose quatre couleurs de plateau dont trois de couleurs bois, avec trois coloris pour les pieds (noir, gris et blanc). Nous avons eu accès au plateau de couloir bois foncé qui donne un très beau rendu, et qui est loin d’être comparables à des meubles bon marché que l’on peut acheter dans ce même coloris. Etant donné que c’est lui qui fait gonfler le prix de près de 300 €, difficile d’en attendre moins. Le panneau de commandes est lui aussi très propre avec des petites LEDs qui s’affichent lorsque le bureau est en mouvement.