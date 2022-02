Test Flexispot EB2 – Le meilleur rapport qualité/prix pour un bureau assis-debout ?

Depuis quelques années, la mode des bureaux assis-debout bat son plein. Il faut bien avouer que ces bureaux permettent d’améliorer considérablement le confort des personnes, que ce soit au travail ou lors de sessions de jeux, étant donné qu’il n’est pas vraiment recommandé de rester plusieurs heures par jour assis, sans bouger. Les bureaux électriques se sont donc multipliés, surtout dans cette période marquée par le télétravail, afin d’encore plus faciliter la tâche des personnes ayant besoin de mobilité, mais l’offre peut parfois être assez confuse pour celles et ceux qui veulent tester l’un de ces produits, tant le prix de ces bureaux n’est pas donné.

On a pu nous-même essayer un bureau de la marque Flexispot (le Flexispot EB2), l’une des sociétés les plus répandues sur le secteur, qui dispose de modèles à des tarifs plus bas que certaines autres marques comme Jarvis (que l’on possède aussi à la rédac’, et que l’on a donc pu comparer), afin de voir si l’investissement en vaut la peine.

Conditions de test : Nous avons pu tester un bureau envoyé par Flexispot au cours de ces 3 dernières semaines, en travaillant et en jouant presque tous les jours dessus (plus de 8 heures par jour en semaine).

Une gamme accessible, du moins pour ce milieu

Avant de parler du modèle en lui-même, il est nécessaire de faire un tour du côté de l’offre du site de Flexispot. La marque propose plusieurs modèles de cadre de bureau assis-debout, allant de 269 € à 599 € qui s’adaptent donc à tous les besoin, d’autant plus que chaque modèle est modulable, avec des accessoires qui peuvent être rajoutés, comme un support d’unité centrale, un tapis de souris et même un vélo de bureau, histoire de garder la forme en travaillant.

On peut alors choisir différent cadres et surtout de nombreux modèles de planches différentes, en modifiant la matière, la couleur, et même la taille de ces dernières.

Si l’on met de côté le prix de ces accessoires, la marque propose des modèles assez accessibles en comparaison à d’autre marques, si tant est que l’on est prêt à mettre plus de 400 € dans un bureau. Et autant vous dire directement que l’investissement en vaut la chandelle si vous passez l’essentiel de votre journée sur votre bureau.

Un montage aisé

Nous avons reçu ce modèle de bureau Flexispot EB2 via deux cartons différents, le premier pour le cadre, et le second pour la planche du bureau, étant donné que les deux peuvent être commandées séparément, si jamais l’envie vous prend de changer de look.

Vient alors le montage du cadre, et malgré nos craintes face à la tâche de bricoler un bureau électrique, tout s’est passé pour le mieux. On dispose alors d’un manuel très complet qui explique étape par étape le montage des différentes pièces, et même si un petit numérotage sur ces dernières n’aurait pas été de trop pour les moins adeptes, on comprend rapidement ce qui nous est demandé. Le tout est facilité par les différentes pièces/vis bien rangées, ce qui évite les erreurs.

Comptez alors en moyenne entre 30 minutes et 1 heure pour le temps de montage suivant votre maitrise du bricolage. Si le tout peut s’effectuer tout seul, certaines pièces du bureau sont assez lourdes et vous demanderont peut-être d’avoir recours à un peu d’aide. Un tournevis ou une visseuse en plus ne sera pas de trop non plus pour viser/percer sur la place du bureau, car même si certains trous sont déjà présents, tous ne le sont pas. Au moins, vous pouvez ainsi placer le panneau de commandes où vous le souhaitez, autant à gauche qu’à droite.

Et pour une raison bien précise, puisque ce bureau Flexispot s’adapte à vos envies. Pas besoin de changer de cadre lorsque vous souhaiterez acheter une plus grande planche, car vous pourrez allonger facilement les poutres de support. Dans notre configuration, nous avions accès à une planche de 120×60, mais il est possible de placer un plateau allant jusqu’à 180×80 selon vos besoins. L’agrandissement du cadre se fait de manière très aisée, avec seulement deux vis à desserrer un peu avant de trouver la taille parfaite. De la même manière, des petits réglages sur les pieds permettent de calibrer le bureau pour qu’il s’adapte aux sols un peu biscornus.

Pour ce qui est du câblage, là encore, c’est un jeu d’enfant, avec seulement quelques branchements à effectuer qui n’ont rien de sorcier, et qui pourront être effectués par tout le monde. Vient alors le point qui fâche sur un tel bureau, à savoir le « câble management », autrement dit le rangement de tous ces fils qui peuvent pendre sous le bureau. Flexispot a eu l’excellente idée de fournir des resserres câbles adhésifs qui permettent là encore de ranger ces câbles sans trop de soucis, afin d’avoir un rendu très propre. C’est donc un sans-faute sur ce point.

Imposant, mais robuste

Une fois le tout monté, on a affaire à un beau produit, qui se révèle être assez massif pour ce qui est de ses pieds. Tout est une question de goûts ensuite, tout comme la planche noire qui n’est pas forcément la plus idéale étant donné que les traces de doigts s’accumulent vite dessus, tout comme la poussière (cela vaut aussi pour le cadre).

Mais c’est là tout le mal que l’on peut dire sur ce Flexispot. Particulièrement, ce bureau ne bougera et ne flanchera jamais, pouvant supporter une centaine de kilos sur sa planche. Vous n’aurez donc pas à avoir peur de vous accouder sur le plateau même en positions haute, sachant que la hauteur peut aller de 71 cm à 120 cm, ce qui est largement suffisant pour de nombreuses personnes, même les plus grandes.

Et quand on parle de stabilité, cela veut aussi dire qu’il ne faudra pas s’inquiéter de voir les objets posés sur ce bureau trembler ou vaciller lors de la montée ou de la descente. Lorsque l’on change la hauteur de la planche, le moteur enclenche doucement la transition, sans à-coup, et rien ne bouge sur le bureau, que ce soit votre écran ou d’autres bibelots. Le seul détail à se soucier lors de la montée vient de la longueur de vos branchements, prenez donc garde uniquement à cela.

Un panneau de commandes très pratique

Lorsque tout est en place, on peut ensuite s’amuser avec le panneau de commande qui dispose d’un écran LED afin de mesurer précisément la hauteur souhaitée. Avec deux boutons allant vers le haut et le bas, il est possible de régler millimètre par millimètre la hauteur que l’on veut pour la planche.

On a également droit à 3 boutons de mémorisation, qui vont permettre d’enregistrer 3 positions favorites. Il suffit alors simplement d’appuyer sur l’un des boutons pour que la magie opère, et pour que votre cadre de travail se fixe à l’endroit à où vous le souhaitez, sans plus d’efforts. Et heureusement, avec un tel programme, Flexispot a prévu un système anticollisions, dont on peut régler soi-même la sensibilité. Pratique pour éviter de heurter, par exemple, les accoudoirs de la chaise dans le cadre d’une descente (ce qui aurait pu nous arriver à de nombreuses reprises), ou de toucher des étagères (attention, c’est la planche qui va servir d’alerte pour l’anticollision, pas les objets sont posés dessus).

Pour régler toutes ces positions, c’est encore une fois un jeu d’enfant grâce au manuel très complet qui dispose également d’une section dépannage en cas de problème, avec des manœuvres à effectuer avant de s’affoler et d’appeler le service client. Enfin, pour celles et ceux qui s’inquiètent du bruit lors de la descente ou de la montée, notez qu’il faut compter un bruit d’environ 50 décibels, ce qui est finalement peu et dans la moyenne des autres bureau du marché, même ceux qui coûtent bien plus cher comme un Jarvis.

On notera également la présence d’un bouton de rappel de séance de longue durée. Si vous souhaitez vous fixer un timer afin de vous « obliger » à vous lever de votre chaise pour travailler, ou l’inverse, c’est possible. Et on voit alors que tout a été pensé pour le confort de l’utilisateur, et c’est un vrai bonheur à utiliser au quotidien.