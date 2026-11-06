Test Toy Story 3 Complete Edition – Un remaster sympathique qui sent un peu le renfermé

Plus de 16 ans après sa sortie initiale, Toy Story 3, le jeu vidéo tiré du film, renait de ses cendres avec Toy Story 3 Complete Edition. Le titre s’avérait franchement sympathique à l’époque, et l’éditeur Atari a tout bonnement décidé que le soft devait avoir droit à un petit dépoussiérage. Soit une belle manière de permettre à de nouveaux joueurs ou anciens de découvrir la production développée à l’origine par Avalanche Software et Asobo Studio (que l’on connait depuis pour l’excellente franchise A Plague Tale). Cette fois-ci, ce ne sont pas ces développeurs emblématiques qui s’en occupent mais Digital Eclipse. Si ce nom ne vous dit rien, c’est bien normal, les bougres n’ayant développé que des remasters à tour de bras, dont la réédition 20ᵉ anniversaire du premier Rayman reçue assez tièdement. Autant dire que l’on ne partait pas non plus très serein à l’idée de tester ce Toy Story 3 Complete et presque à raison, tant les changements apportés sont un poil fainéants. Notez que cette critique comportera un passage sur la compilation Toy Story: Retro Roundup, une compilation sortie en même temps que Toy Story 3: Complete Edition et vendue seule ou en double pack.

Conditions de test : Nous avons terminé le mode histoire de Toy Story 3 Complete Edition en 3 heures de jeu, puis nous avons parcouru son mode Coffre à jouets durant quelques heures supplémentaires. Le test comprendra également une impression rapide de Toy Story: Retro Roundup!, la compilation réunissant plusieurs versions de Toy Story, Toy Story 2, le jeu Buzz l’éclair, 1001 Pattes et Toy Story Racer. Le titre a été testé sur PC avec 32 Go de RAM, une RTX 3070 et un i5 12-400 (2.50Ghz).

Toujours plaisant à jouer, mais terriblement vieillot

Toy Story 3 fait clairement partie d’une époque où les jeux tirés de films pullulaient à tire-larigot. Et après avoir joué à cette « nouvelle » version, nous pouvons dire que le titre a bien vieilli sur quelques aspects, et beaucoup moins sur d’autres. Il faut le souligner, le titre vous fait progresser sur une carte où vous sélectionnez votre niveau après une chouette introduction à la Toy Story où nos jouets s’imaginent des histoires.

Concrètement, il faut savoir que les niveaux traditionnels que l’on parcourt sur la map restent hélas bloqués en 2010. À savoir avec des contrôles parfois un poil capricieux, comme sa caméra semi-fixe, qui ternissent l’expérience. Il y a aussi des éléments de gameplay comme les objectifs de missions qui restent dans une certaine répétitivité, comme récupérer tel nombre de soldats pour atteindre un téléphone, récupérer un certain nombre de batteries, et j’en passe.

Même si les séquences avec Buzz l’Éclair dans un esprit purement plateformes et shooter sont plutôt chouettes, l’ensemble est relativement limité. En revanche, le côté appréciable de Toy Story 3 Complete Edition réside dans sa possibilité de contrôler plusieurs personnages aux capacités différentes. Cette mécanique est bien utilisée dans certains niveaux avec Buzz qui peut envoyer très loin ses coéquipiers, Woody utilisant son lasso en guise de grappin, ou encore Jessie qui peut atteindre des endroits inaccessibles.

Cette alchimie des personnages est plaisante, mais n’est utilisée que par à-coups, voire seulement à son plein potentiel sur l’un des derniers niveaux du jeu. Autant dire que ce mode Histoire est finalement aussi court qu’intense (3 h pour en voir le bout), mais aussi décevant sur énormément d’aspects. Il y aura bien quelques combats de boss un poil originaux ou des mini-jeux rigolos, mais dans l’esprit, il y a un peu de déception même si pour l’époque, c’était plutôt réussi. L’expérience est donc plaisante mais inachevée, et heureusement qu’il y a ce fameux mode Coffre à jouets qui en vaut la chandelle.

Ce dernier n’est autre qu’un mode en monde ouvert où vous parlez à des personnages tout en accomplissant des quêtes. Cela vous fait gagner de l’argent et vous permet de construire des bâtiments qui peuvent vous servir pour plus tard, comme customiser vos personnages et vos constructions. Dans le fond, ce mode est grisant, bien que l’on regrette qu’il soit un poil trop facile avec nos héros dénués de barre de vie comme sur le mode Histoire. Par contre, force est d’admettre que la progression est encourageante, accessible, et notez que vous pouvez toujours choisir quel protagoniste choisir entre Woody, Jessie, Buzz, voire même Zurg.

C’est d’ailleurs LE gros ajout de Toy Story 3 Complete Edition, à savoir incarner la Némésis de Buzz. Est-ce que cela y change quelque chose ? Pas vraiment, mais Coffre à jouets est cependant un mode relativement agréable à faire, même si nous sentons que ce mode-là a été ajouté comme un cheveu sur la soupe pour allonger la durée de vie étant donné qu’il y a pas mal de choses sous-exploitées dans son système de jeu. Au moins, l’accessibilité est quelque chose qui fera plaisir à tout le monde, d’autant que le titre est jouable en intégralité en coopération locale. Mais bref, autant dire que le gameplay est toujours chouette certes, mais les contrôles de l’époque sont clairement quelque chose qui n’a pas été corrigé sur cette version, à notre grand regret.

Un remaster vachement paresseux

Pour le reste, Toy Story 3 Complete Edition ne fait que le strict minimum pour un remaster, mais ne fait pas pour autant son boulot correctement. Si au premier abord, nous pouvons louer le travail de Digital Eclipse dans la résolution des textures qui est bien meilleure tout en parvenant à embellir quelques séquences très chouettes du mode Histoire, force est de constater que tout n’est pas parfait pour autant.

Étant donné le passif du studio (on l’a vu sur la version 20ᵉ anniversaire de Rayman), aucun travail n’a été effectué sur les cinématiques, qui auront la même résolution basse que la version d’origine. C’est quelque chose qui fait mal à voir pour un remaster, d’autant que les efforts dans son optimisation sont quasiment nuls. Effectivement, le titre a trouvé le moyen, notamment sur le mode coffre à jouets, de planter sans prévenir à certains moments, nous forçant à sauvegarder toutes les cinq minutes afin d’être sûrs de ne pas devoir tout recommencer.

Autant dire que tout ceci est très moyen pour un studio spécialisé dans les remasters. Qui plus est, on pourra logiquement pester sur le manque de paramètres graphiques. Sur PC notamment, il ne sera tout simplement pas possible de régler le titre à notre convenance. Nous avons l’impression que Digital Eclipse ne s’est pas trop embêté à proposer de nouveaux paramètres graphiques, pour nous refourguer un bête portage vendu au prix fort pour ce qu’il est (24,99 € seul).

Néanmoins, si vous achetez le titre en double pack, vous obtiendrez le fameux Toy Story: Retro Roundup!. Cette compilation rétro contient pas moins de 11 titres, en sachant que vous aurez dans le lot juste quatre jeux différents. Autrement dit, la compilation regroupe les différentes moutures d’un même jeu, soit avec trois versions pour Toy Story, et deux versions différentes pour Toy Story 2, Toy Story Racer, le jeu Buzz l’Éclair ainsi que 1001 Pattes.

Et si vous vous demandez pourquoi 1001 Pattes fait partie du catalogue du titre, c’est sûrement pour la proximité entre les deux franchises, qui sont dans le même univers par le biais de leur clin d’œil mutuel. Du coup, cette petite compilation vendue seule ou avec le double pack à 39,99 € est bougrement plaisante dans l’ensemble, avec notamment du contenu supplémentaire sur chaque titre.

Nous avons été agréablement surpris de voir des interviews des développeurs de l’époque, voire des concept arts pour chacun des jeux, nous permettant de voir ainsi les coulisses du développement. C’est un contenu bonus intéressant, bien que tous les jeux présents dans la compilation ne soient pas super bien émulés, notamment le Toy Story sur Game Boy. Si tous les jeux tournent à la perfection et avec la possibilité de mettre le titre en plein écran ou 4/3 pour la résolution, il faut dire que l’émulation des moutures sur Game Boy n’a même pas été améliorée, ce qui aurait pu être le minimum syndical.

Certes, nous voulons bien que ce soient les pires versions existantes des jeux Toy Story. Mais Digital Eclipse aurait dû faire un effort pour tenter d’améliorer ces moutures qui font peine à voir. Reste que Toy Story Retro Roundup! est une compilation convenable, et qui pourrait vous tenter en double pack avec Toy Story 3 Complete Edition. Ce n’est pas LA meilleure compilation, mais avec le petit contenu bonus sur chaque jeu via les making-of, cela peut valoir son pesant de cacahuètes.