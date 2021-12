Test Tapis de souris Roccat Sense Icon – Un style original qui change les habitudes

Après avoir testé les tapis de souris Roccat Sense Pro et Sense CTRL, nous revenons aujourd’hui avec la gamme ICON. Cette dernière se décline en deux formats SQ (Square Size) et XXL comme pour la gamme CTRL.

Roccat Sense Icon Tapis de Souris de Jeu,... - Acheter sur Amazon La base en caoutchouc antidérapante le maintient en place. Ne bouge pas. Ne perturbe pas; La base en caoutchouc antidérapante le maintient en place. Ne bouge pas. Ne perturbe pas

Packaging

Côté emballage, c’est toujours aussi sobre et efficace chez la marque allemande avec un carton reprenant les principales caractéristiques du produit ainsi que ses dimensions. Nous avons le plaisir de tester la version XXL qui malgré sa grande taille rentrera dans la même boite que ses cousins au format SQ.

Le tapis est enroulé sur lui même, toujours accompagné de son petit sachet anti-humidité pour éviter de moisir durant le stockage. Une petite « fenêtre » ouverte vous permet de toucher directement le tapis afin de pouvoir jauger de sa texture.

Design

Nous sommes donc ici dans une version XXL du produit qui mesure 900×420 mm, autant dire un beau bébé. Sur le dessus du tapis vous retrouverez le logo tigre Roccat dans des nuances de bleu et de violet sur la droite. En haut à gauche vous retrouverez une étiquette en tissu magenta avec le nom de la marque en noir.

Quelques nuances de gris viendront se glisser ici et là sur l’ensemble de la surface du tapis, ce qui change des habituels tapis uniformes complètement noirs. Il se fondera en tout cas assez facilement dans n’importe quel setup gaming mais sera un peu plus original si vous comptez l’amener au bureau.

Prise en main

Sa grande surface de glisse est agréable et permettra sans aucun problème d’accueillir le combo clavier + souris sur votre bureau. Le tissu en maille assure une glisse fluide et agréable. Et comme une bonne nouvelle ne vient jamais seul, ce dernier est hydrophobe.

Votre tapis ne craint donc pas les malheureux accidents qui pourraient vite arriver avec un verre ou une canette qui se renversent sur lui. On ne saura quand même que vous conseiller de faire attention et de ne pas jouer avec le diable.

Les coutures sont fines et discrètes mais semblent très robustes et elles devraient assurer une longue longévité à votre produit. L’ensemble du tapis de souris Roccat Sense Icon respire la qualité, comme souvent avec la marque allemande, et on n’a pas trop de doute sur sa robustesse au fil du temps.

La base antidérapante est très efficace et ne bougera plus d’un poil, une fois bien installée.

Caractéristiques techniques du Roccat Sense Icon