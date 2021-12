Test Tapis de souris Roccat Sense CTRL – Glisse fluide et aérienne

Le fabricant allemand Roccat a sorti récemment différente gamme de tapis de souris dont la Sense Pro. Il sera question dans ce test de la gamme CTRL qui existe dans deux formats différents : SQ (Square Size) et XXL.

Packaging

Toujours dans un emballage en carton reprenant les principales caractéristiques du produit, le Roccat Sense CTRL est enroulé et protégé sur lui même. Pas de papiers inutiles dans la boite, juste l’essentiel avec le tapis et son petit sachet anti-humidité.

Le format reçu pour le test est le SQ (Square Size : 450×450 mm) mais la qualité étant la même, prenez en compte que cet essai vaudra pour la version XXL du produit également.

Design

Avec sa grande surface en texture « vulcanisée », le tapis de souris se pare d’une simple mais élégante robe noire. Les renforcements sur les coutures ne dénotent pas et on sent que la qualité de fabrication est au rendez-vous, comme à chaque fois avec les produits de la marque.

La surface antidérapante située sous le tapis de souris est efficace et ce dernier ne bougera plus une fois mis en place. Sur le côté supérieur gauche se trouve la petite étiquette Roccat teintée de jaune et le logo caractéristique en tête de tigre à l’opposé à droite.

Prise en main

Grâce au traitement à la chaleur utilisé pour la fabrication du périphérique, sa surface en textile est quasiment immunisé contre les gestes malheureux de liquides qui se renversent sur le tapis. Après un rapide test avec une faible quantité d’eau, celui-ci rejette bien le liquide et si vous absorbez tout le suite les dégâts, votre tapis de souris restera comme neuf.

La surface de glisse est agréable et suffisante pour une utilisation quotidienne comme pour une utilisation gaming. Attention néanmoins qu’il faudra passer par la version XXL afin de pouvoir poser votre clavier et votre souris sur la même surface.

L’ensemble du produit respire la qualité et on a aucun doute sur le fait qu’il tiendra dans le temps, si vous y faites attention.

Caractéristiques du Roccat Sense CTRL