Test Tapis de souris Roccat Sense Pro – Classique mais efficace dans tous les formats

Roccat, le fabricant allemand, revient avec toute une nouvelle gamme de tapis de souris afin de plaire à tout un panel de joueuses et joueurs. Nous sommes ici en présence de la gamme Sense Pro déclinée en 3 tailles différentes : M (Mini Size), SQ (Square Size), XXL (Rectangle). Voyons ce que ce modèle sans RGB, contrairement au Sense Aimo, peut offrir en terme de service.

Packaging

Dans des boites au format rectangulaire bien pratique et prenant peu de place, les tapis sont enroulés avec la présence d’un petit sachet retenant l’humidité. Rien de plus, pas de feuillets (même pas pour la garantie, étonnant). Les boites reprennent les caractéristiques principales ainsi que la taille des produits.

Nous testerons ici les formats SQ (450x450mm) ainsi que le plus petit M (250x210mm) qui seront regroupés en un test, le feeling étant le même de l’un à l’autre hormis en ce qui concerne leur taille.

Design

Le tapis se pare d’une robe noire en tissu dite de qualité « militaire » censée résister à tout traitement, y compris aux éclaboussures ou renversements de verre d’eau. On retrouve dans le coin supérieur gauche la petite étiquette Roccat teintée de jaune et le logo caractéristique en tête de tigre à l’opposé à droite.

Toutes les coutures sont renforcées, aussi bien sur le contour du tapis que celles pour relier le dessus à la base en caoutchouc. Cette même base adhérente est d’ailleurs très efficace car aucun mouvement ne sera à déplorer, même en utilisation intensive.

De manière générale, on sent que l’on est face à un produit plutôt classique mais qui est très bien fini et qui durera dans le temps à coup sûr.

Prise en main

Le confort de glisse est idéal et conviendra à tout type d’utilisation. Il faudra néanmoins privilégier un format SQ au minimum pour du gaming intensif en FPS et une utilisation confortable dans des jeux de gestion.

La base antidérapante est très efficace et nous n’avons pas relevé le moindre mouvement une fois placé sur le bureau. L’ensemble respire la qualité comme Roccat a toujours eu l’habitude de proposer pour ses tapis de souris.

Pas de déception en vue donc pour un tapis qui est somme toute classique mais qui assurera le job peu importe l’usage que vous en ferez. Sa finesse de 2 millimètres vous permettra de le rouler facilement sans prendre trop de place si jamais vu aviez à le transporter.

Caractéristiques principales du Roccat Sense Pro