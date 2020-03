Récemment nous avons pu tester la souris Rival 3 et le clavier Apex 3 de chez SteelSeries. Nous allons aujourd’hui nous attaquer au grand frère du Apex 3 : le clavier mécanique Apex 5. Et autant le dire tout de suite, on a affaire à du très lourd.

Steelseries Apex 5 - Clavier de Gaming Hybride... - Acheter sur Amazon Switchs gaming bleus hybrides mécaniques, avec clic, pour 20 millions de frappes; Personnalisation inégalée avec une illumination de 16,8 millions de couleurs par touche

Le packaging

Tout comme son petit frère, le Apex 3, ce clavier possède un packaging très simple soit :

Le clavier

Le repose poignet

La notice d’utilisation

Et nous allons une fois de plus montrer qu’un packaging simple est synonyme de qualité du produit, c’est-à-dire que tout le budget n’est pas passé dans la mise en forme du produit.

Le clavier

Contrairement à son petit frère, ce Apex 5 est doté d’un châssis en aluminium et d’un petit affichage OLED. On aime ou on n’aime pas, mais le rendu aluminium du clavier rend le tout vraiment très esthétique. Et pour faire comme son petit frère il se dote d’un repose poignet très confortable.

A voir maintenant si l’affichage OLED va servir. Et de ce coté-là c’est assez décevant. L’affichage se révélera n’être qu’un gadget. D’une part il sera quasiment inutile et d’autre part son réglage est relativement complexe par rapport à son utilité.

Changement également au niveau des switchs, on se retrouve ici avec des switchs mécaniques MX blue. Par conséquent beaucoup plus de bruit, il faudra aimer entendre les clics des switchs à longueur de journée si vous travaillez longtemps avec. De plus la distance d’activation des switchs étant assez faible (2 mm) il vous arrivera souvent de cliquer par erreur sur une touche d’à coté si vous n’êtes pas habitués aux claviers mécaniques.

En conséquence, si vous n’êtes pas initiés à ce type de clavier, vous allez passer en moyenne 1 mois à vous habituer (voir même plus si vous n’utilisez pas un clavier très souvent) ne serait-ce qu’à ne pas taper une autre touche sans le vouloir ou alors faire des doubles pressions sur une touche (deux fois le même caractère).

Maintenant du coté du rétro éclairage, SteelSeries fait très fort, avec un affichage dynamique full RGB touche par touche réglable avec l’Engine 3. Vous pourrez faire vos propres designs de rétro éclairage avec précision et facilité.

Résumé des caractéristiques