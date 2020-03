Il y a peu, nous avions pu tester la souris SteelSeries Rival 3, et aujourd’hui c’est le clavier SteelSeries Apex 3 que nous allons pouvoir tester. Comme vous le savez surement SteelSeries est une marque de périphériques bien connue des joueurs PC qui propose notamment des casques audio de très bonne facture. Nous allons vérifier si les autres produits de la marque méritent qu’on s’attarde dessus.

Le packaging

Ici, un contenu classique :

Le clavier

Un repose poignet

La notice d’utilisation

Besoin de rien de plus pour un clavier de qualité en même temps non ? C’est ce que l’on va voir par la suite.

Le clavier en lui même

On se retrouve alors avec un clavier en plastique noir mat ainsi qu’un repose poignet magnétique qui se trouve être bien utile quand on passe un certain temps devant un PC. De plus il est également très agréable au toucher et lisse, contrairement à certains reposes poignet qui peuvent être rugueux et faire un peu mal au bout d’un certain temps.

Le gros avantage des claviers membranes, c’est leur précision et leur silence. Ici on retrouve parfaitement ces paramètres. Le clavier est très agréable pour taper durant de longues heures dessus, et il ne fait quasiment aucun bruit. Le toucher du clavier est très agréable, on passe aisément de touche en touche, le clic est très doux. Bref au niveau du confort de bureautique rien à redire.

Pour le confort de jeu maintenant c’est pareil, la technologie anti-ghosting (le fait de pouvoir appuyer sur plusieurs touches sans créer de conflit) est très bien maîtrisée, vous pourrez jouer aux jeux les plus nerveux sans aucun problème.

Au niveau des petits plus de ce clavier on retrouve, au dessus, un pavé numérique, une molette et un bouton pour régler toute la partie multimédia. Ces deux boutons suffisent amplement et ne dénaturent pas ce sobre mais élégant clavier.

Coté logiciel on se retrouve, comme avec tous les produits SteelSeries, avec l’Engine 3. Il vous permettra de changer rapidement le rétro éclairage du clavier, de créer des macro pour le jeu, etc.. Point important également, vous pouvez choisir de désactiver le bouton Windows lorsque vous lancez un jeu, petit plus qui fait son effet.

Résumé des caractéristiques