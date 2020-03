Nous vous avions annoncé il y a quelques temps la sortie de 3 nouveaux produits SteelSeries. SteelSeries est une marque très connue dans le domaine des périphériques gaming sur PC. Ils sont connus pour offrir des casques de grande qualité, nous allons alors vérifier si leurs autres produits valent le détour. Et nous allons commencer par le test de la souris à très petit prix, la Rival 3.

Le packaging

Pour cette souris on se retrouve avec un emballage très sobre, on y reconnaît les couleurs emblématiques de la marque (blanc et orange) et pas de fioritures en trop. Pour ce qui est du contenu de la boîte, pareil, la marque ne s’embête pas avec un encombrement inutile :

Une petite coque en carton pour protéger la souris

La notice d’utilisation

Rien de plus, rien de moins. Et c’est entièrement suffisant pour une souris de ce calibre.

Et au niveau de la souris ?

Pour cette souris rien de bien transcendant, ce qui parait logique vu son faible prix : 39,99 euros. Mais en même temps est-ce qu’une souris a besoin de 50 boutons pour être performantes ? La Rival 3 va vite nous prouver le contraire.

En effet au vu de son prix on pourrait s’attendre à une souris de moindre qualité, en réalité il n’en est rien. La prise en main est très bonne, surtout en prise « griffe ». Les boutons latéraux s’atteignent très facilement et sont entièrement programmables : de la simple association de touche, à la macro complexe.

Cette souris est idéale pour jouer à tous type de FPS, de jeu de rythme. Nous avons eu l’occasion de la tester sur le célèbre jeu de rythme Osu!, sur des FPS plus ou moins nerveux tels que Destiny 2 et Halo: Reach. Et pour une utilisation classique c’est pareil, la souris n’est pas trop lourde donc ne fatigue pas la main même après un long moment passé avec.

A savoir que tous les produits SteelSeries sont compatibles avec le logiciel SteelSeries Engine 3, qui permet de modifier les couleurs et les boutons. Le logiciel est très simple d’utilisation et permet de modifier tous ses périphériques un à un.

Vu son très faible prix prix comparé à certaines souris sur le marché on pourrait s’attendre à une souris relativement bas de gamme. En fait pas du tout, le ressenti après plusieurs heures de test est bon, même très bon. La prise en main est vraiment excellente, la coque en plastique mat est très douce. Le seul petit bémol est le câble en plastique, mais vu le prix on en tiendra pas vraiment rigueur.

Résumé des caractéristiques