Test Souris sans-fil ergonomique Trust Bayo – Ergonomique mais économique

Cette souris ergonomique sans-fil Trust Bayo se place dans un registre différent des périphériques gaming que nous avons l’habitude de tester sur le site. Avec son design atypique, cette dernière se destinera plutôt à un usage en bureautique pour un confort accru.

Après avoir essayé différents produits de la marque, fondée en 1983, (GXT Morfix, GXT 259 Rudox) qui nous ont donné satisfaction, c’est au tour de la petite dernière de passer entre nos mains. Avec un prix oscillant entre 35 et 40€, le produit se situe dans les tarifications entrée de gamme.

Packaging

Présentée dans une petite boite en carton aux teintes claires, notre produit est très bien protégé dans un simple plastique un peu rembourré. Les câbles et la notice se calent dans le fond de la boîte et on appréciera particulièrement les efforts en terme d’optimisation de place.

Qui dit gain de place, dit économie mais également packaging plus écolo ! Fini les boîtes qui font deux fois la taille du produit et ce n’est pas plus mal en 2022. Nous retrouvons sur la face avant un visuel de la souris ainsi que quelques caractéristiques principales (portée, réglage des DPI, batterie rechargeable) et sur l’arrière le contenu du carton ainsi que le reste des caractéristiques techniques que vous retrouverez en détail ci-dessous en fin de test.

Design

Fidèle à ses habitudes, Trust nous livre ici un produit simple et fonctionnel. Malgré des matériaux qui ne paient pas de mine, la qualité d’assemblage est au rendez-vous et il n’y a aucun défaut apparent ou de craquements désagréables.

On remarque au premier coup d’œil que les deux couleurs présentes ont chacune leur « utilité ». Le noir est utilisé pour les matériaux d’assemblage et d’armature de la souris tandis que le gris symbolise les six boutons cliquables pour l’utilisateur.

Nous nous retrouvons face à une souris à configuration verticale avec un angle de 45 degrés censé vous aider à travailler sans efforts ni tensions durant de longues périodes. Nous sommes face aux habituels boutons présents sur un périphérique du genre : clic gauche/droit, bouton de retour/suivant, réglage des DPI, roulette crantée et un bouton switch situé sous la souris permettant de l’allumer ou de l’éteindre très facilement.

Sur le côté gauche se trouve un fin bandeau RGB qu’il sera possible d’activer ou non selon vos envies. La configuration est telle que cette Trust Bayo se destine uniquement à des personnes droitières et il sera difficile voir impossible pour nos amis gauchers d’en profiter.

Pas de câble ici (hormis celui en USB-C permettant de recharger la batterie) car la souris est certifiée sans-fil. Nous retrouvons donc un petit dongle très discret qu’il suffira de brancher à votre appareil (PC, TV, Consoles) pour pouvoir établir la connexion. Ce dongle peut être rangé sous la souris dans un cache prévu à cette effet, ceci permet d’éviter de le perdre quand on en a plus l’usage.

Prise en main et confort d’utilisation

Sa forme particulière vous permettra une prise en main instinctive avec votre pouce qui tombera naturellement sur les boutons latéraux. Pour passer d’un nombre de DPI a un autre, rien de plus simple : il vous suffit de cliquer sur le bouton rond central. Il existe cinq paliers différents allant de 800 à 2400 DPI selon votre usage et votre feeling.

Conçue pour un usage bureautique et non gaming, cette fourchette de sensibilité est plus que suffisante au quotidien. D’autant plus que la légèreté de l’engin vous fera probablement choisir les valeurs moyennes. Les différents boutons sont faciles d’accès et les patins situés sous la souris permettent une glisse sans accroche, peut importe la surface utilisée. On recommandera évidemment l’usage d’un tapis de souris qui est fait pour ça et qui vous assurera une glisse fluide.

Souris ergonomique destinée à l’usage professionnel, on peut se demander ce que le bandeau led RGB peut apporter. Notez ici que Trust a eu la bonne idée de permettre à l’utilisateur de désactiver cette bande lumineuse qui, une fois activée, déroule les jolies couleurs de l’arc-en-ciel sur un tempo assez rapide.

La portée de la Trust Bayo est d’environ 10 mètres sans gros obstacles, ce qui est plus que suffisant dans la majorité des usages. Il vous suffit de connecter le dongle fourni sur un port USB de votre PC et l’appairage sera automatique. Le processus est très rapide et il ne nous a jamais fait défaut. Le dongle peut être rangé sous la souris dans un cache prévu à cette effet afin de ne pas perdre ce dernier, ce qui est plutôt pratique. La batterie est rechargeable via USB-C et possède une durée de fonctionnement plutôt conséquente.

La firme a eu la bonne idée de désactiver la connexion entre le dongle et la Bayo au bout d’un certain moment d’inactivité, si vous devez partir dans l’urgence ou que vous oubliez tout simplement de l’éteindre. Pratique pour gagner de la précieuse batterie sur la durée, d’autant que la recharge ne prend qu’une heure environ pour être complète.

De manière générale, l’utilisation quotidienne de la souris est vraiment agréable. Celle-ci se pilote aisément et on ne ressent aucune gêne même lors de sessions plus longues en bureautique. On ne pourra pas la conseiller en usage gaming, sauf en dépannage ou pour des jeux assez calmes ne demandant pas trop de vélocité.

La petite touche RGB activable ou non est également pratique pour la retrouver au premier coup d’œil dans un environnement plus sombre ou tamisé même si cela relève plus du gadget qu’autre chose.

Si son usage est principalement réservé au PC, il a été possible de connecter notre produit à un téléviseur LG C1 et cette expérience a été aussi agréable que sur ordinateur. Plutôt positif si jamais le besoin devait s’en faire sentir.

Caractéristiques principales de la souris sans-fil Trust Bayo