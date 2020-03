Test Souris Gaming Nacon GM-110 – Petit prix pour bons services

C’est la branche gaming de BigBen, Nacon, à qui l’on doit cette Nacon GM-110. Une souris d’entrée de gamme vendue pour une prix riquiqui de 14,99 € ! Avoir avoir récemment testé la Nacon Pro Controller 3 et la Nacon GM-500ES, voici donc la petite dernière qui passe sur le banc d’essai.

Packaging

La boîte qui contient la souris est dans des tons sombres et grisés qui mettent en avant les principales caractéristiques de la Nacon GM-110 ainsi qu’un visuel de celle-ci où l’on voit le rétro-éclairage en action. A l’arrière de la boîte, même chose, avec un résumé des fonctionnalités dans plusieurs langues différentes, rien d’extraordinaire. A l’intérieur on retrouve plusieurs choses plus ou moins utiles.

A l’intérieur du carton vous retrouverez bien évidemment la souris (il ne manquerait plus que ça), un coupon pour la garantie, un petit feuillet présentant les autres produits de la marque (qui vont des claviers aux sièges gaming) ainsi que plusieurs autocollants « Nacon » et le logo de la firme. Si la souris est bien protégée, on regrettera la surabondance de plastique pas forcément nécessaire ainsi qu’un fascicule absolument inutile.

Design

La souris est vendue en 4 coloris différents : noir, blanc, bleu et rouge. Le modèle reçu ici est un modèle noir classique passe partout qui s’accommode bien avec le reste du setup gaming déjà mis en place. On retrouve donc une souris à 6 boutons, avec un rétroéclairage bleu (plutôt puissant) relié par un câble USB d’une longueur de 1,8 m qui sera largement suffisante pour l’utilisation au quotidien.

La Nacon GM-110 est très sobre et très jolie, avec un effet texturé en losange sur les deux côtés et une surface soft touch sur le dessus. Elle est agréable à prendre en main et assez légère (134 grammes). Vous noterez sur les côtés la présence de deux boutons, de base page précédente et page suivante, ainsi que d’un autre bouton sur le dessous de la molette crantée qui contrôle les différents DPI.

Prise en main

La prise en main est bonne sur cette souris qui est très légère et bien adaptée à la forme de votre main. Ne vous fiez pas à son gabarit, elle sait se bagarrer avec les autres souris du segment. Malheureusement la prise est main n’est pensée que pour les droitiers avec la présence des boutons programmables sur le côté gauche qui tombent sous le pouce. Ceux-ci restent malgré tout très pratiques même si on regrettera l’absence de deux autres boutons supplémentaires pour programmer des fonctions comme le copier/coller, très utile pour le traitement de texte.

La souris dispose également donc d’un bouton pour changer le nombre de DPI (Dots Per Inch) qui peut être mis sur quatre positions différentes : 800/1200/1600 et 2400. Plus la valeur est élevée et plus l’amplitude de vos mouvements se verra réduite. Ainsi vous pourrez, par exemple, tourner votre caméra bien plus rapidement ou aller d’un coin à l’autre de votre écran (utile pour les grandes diagonales) en un éclair.

La Nacon est vendue comme une solution parfaite pour vos sessions sur des FPS ou MOBA. Elle est bien entendu « Plug And Play », c’est à dire que Windows la reconnait directement sans installation de drivers au préalable. Les clics sont efficaces et agréables, tout comme la roulette crantée qui fait le job sans saccades gênantes. La présence des quatre petits patins en dessous de la souris font que la glisse est fluide et répond bien aux mouvements demandés.

Après une bonne session de gaming sur Overwatch, j’ai été agréablement surpris de la précision dont fait preuve la Nacon GM-110. Pas d’à-coup, aucune accroche avec le tapis de souris et des mouvements réduits grâce au nombre de DPI suffisant pour un joueur occasionnel comme moi. Les clics ne sont pas trop durs sans pour autant le valider lorsque l’on effleure le bouton et la roulette est également assez précise.

Résumé des caractéristiques principales de la Nacon GM-110