Nacon continue de plus belle en nous proposant une nouvelle manette de la gamme pro Controller avec la Nacon Revolution Pro Controller 3. Après un précédent modèle particulièrement séduisant, le constructeur nous propose donc une nouvelle version de cette manette orientée eSport. Et comparé au modèle précédent, les changements sont toutefois minimes.

Conditions de test : Nous avons pu tester la manette Nacon Revolution Pro Controller 3 pendant un peu plus de trois semaines sur PC et PS4. Nous avons pu notamment tester ladite manette sur pas mal de titres comme Rocket League, Sniper Ghost Warrior Contracts, FIFA 20, eFootball PES 2020 voire The Surge 2.

Un beau packaging et une présentation au top

Première chose qui surprend agréablement, c’est la présentation comme le packaging de la Nacon Revolution Pro Controller 3. Tarifée à 99 €, on était forcément en droit d’avoir une belle boîte et présentation, et on n’est clairement pas déçu. L’ouverture sous forme de clapet emboîtable fait en sorte qu’à aucun moment on ne puisse abîmer cette précieuse boîte, assez robuste. L’intérieur est également classe avec un emplacement pour notre sacoche rigide plutôt pratique et bien pensée si on veut emporter ladite manette partout avec nous.

Autant dire que l’on est plus surpris le plus agréablement possible avec cette petite sacoche au nom de la marque, et ce que l’on trouve en sus à l’intérieur reste assez basique. En somme, nous aurons la manette, la sacoche rigide, mais également le fil tressé en USB-C d’environ 3 mètres – suffisamment long et robuste donc -, une petite lingette et enfin les différents poids pour l’arrière de la manette. Pour une manette premium, on en a pour notre argent.

Une prise en main agréable avec des accrocs

Avant d’aborder à proprement parler la prise en main de la bête, venons-en à son design. Concrètement, on peut déjà s’apercevoir que la croix directionnelle, faisant un peu trop plastique et mal foutue sur le modèle précédent, a radicalement changé. Elle est désormais plus jolie mais surtout, beaucoup plus agréable et précise à utiliser en jeu, c’est un fait. Qui plus est, on notera aussi l’apparition de quatre petites leds en dessous du pavé tactile, qui nous indiquera plus clairement lorsque nous changerons de profil, qui est on le rappelle un aspect personnalisation de la manette.

Pour le reste, les changements restent très minimes et on retrouve tout ce qui est boutons arrières pour passer du mode PC à PS4 ou PS4 avancé, mais aussi pour changer de profil instantanément jusqu’à quatre. En sus, nous aurons également les boutons raccourcis sur les deux côtés de la manette, en revanche toujours aussi peu accessibles et pratiques, ce qui peut devenir vite agaçant. Par conséquent, on finira par ne pas les utiliser du tout… Dommage pour ces petits accrocs car dans l’ensemble, la maniabilité de cette Nacon Revolution Pro Controller 3 est aux petite oignons. Les joysticks sont déjà de bien meilleures qualité qu’une DualShock 4, comme la position de ces derniers en diagonale, pour un confort de jeu toujours aussi optimal sur les FPS comme sur tous les autres types de jeu.

Nous arrivons qui plus est à agripper bien comme il faut la manette, les vibrations sont également très convaincantes en jeu, et on appréciera à juste titre les gâchettes avant et arrière de la manette, un peu imposantes certes mais terriblement flexibles et efficaces à utiliser. Pour pinailler un peu enfin, et en dépit des nombreuses qualités dont dispose la manette et son entrée audio qui fonctionne du feu de dieu, ce sera peut-être les joysticks que l’on trouvera un poil trop sensibles à manipuler.

Egalement, il y aura aussi de quoi pester un chouïa qu’elle soit hélas uniquement filaire. De quoi faire râler certain puristes, mais qui devraient toutefois convenir aux joueurs PC ne disposant pas nécessairement d’une option bluetooth sur leur bécane.

Un côté modulable sympa au détriment d’un logiciel toujours apocalyptique

Autre spécificité sympathique de cette Nacon Revolution Pro Controller 3 et même depuis les modèles antérieurs, ce sera son poids modulable. En effet, vous pourrez enlever sur les deux extrémités de la manette deux clapets en plastique. C’est par la suite que vous pourrez au choix y apposer votre poids fournit dans la boîte en fonction de votre goût.

C’est grossièrement le même système que sur la précédente manette de Nacon, et cela permet accessoirement de ressentir le vrai poids d’une manette en jeu, pour un confort aussi optimal que modulable. Par contre, on reste un peu dubitatif sur la qualité des clapets en plastique, qui ne paraissent pas aussi solides que ça.

On termine enfin avec la partie software de la manette, avec son logiciel. Téléchargeable directement via le site de Nacon, ce dernier vous permet de personnaliser à votre guise les contrôles de votre manette, soit de la vibration jusqu’à la sensibilité des joysticks. Bien que l’on puisse louer sans problème ce système-là, le logiciel, et comme les versions antérieures, n’en reste pas moins chaotique comme encore austère à utiliser.

Au point que vous y passerez hélas une bonne heure avant de maîtriser le bousin, et ainsi personnaliser l’un de vos quatre profils de personnalisation des contrôles de votre manette. Il faudra donc finalement attendre une nouvelle version de logiciel afin de pouvoir enfin l’utiliser dans des conditions optimales, car l’utilisation de quatre profils pour adapter notre personnalisation en fonction du type de jeu joué est super intéressant sur le papier.