Test RIG 800 PRO – Un bon casque gaming sans-fil haut de gamme pour PC et consoles

Nacon possède une place de choix dans le secteur des accessoires gaming et qui parle à tous les budgets. Nous avons eu l’occasion de tester bon nombre de leurs produits tels que le Nacon MG-X Pro ou encore la Nacon Revolution X Pro Controller. Souvent, les produits oscillent entre le moyen et le très bon, en particulier en ce qui concerne les produits haut de gamme. Cet automne, la marque lance chez nous la gamme de casque RIG Pro Series avec en tête d’affiche sa pièce haut de gamme, le RIG 800 PRO HS. Nous avons pu essayer ce casque gaming premium durant près de deux semaines et voici notre verdict. Notez que le RIG Pro est disponible en trois variantes, HS compatible PlayStation, HX pour Xbox et HD pour PC.

Packaging et design

Le moins que l’on puisse dire c’est que le RIG 800 PRO HS dispose d’un packaging imposant mais qui nous montre d’emblée que l’on a affaire à une pièce de choix. L’énorme station de recharge est en partie responsable malgré tout chaque pièce est soigneusement emballée dans deux gros morceaux de carton. On retrouve les couleurs de la marque avec un bleu et noir qui nous rappelle d’ailleurs qu’elle a un rapport privilégié avec PlayStation étant donné les consoles PS4 et PS5 sont largement mises en avant sur la face du paquet. En tout nous avons donc : le casque, la station d’accueil multifonction, un câble micro-USB pour recharge le casque ou la station et un dongle USB.

C’est d’abord par son design unique que l’on se rend compte que nous sommes en face d’un casque haut de gamme. On a à la fois quelque chose de sobre et futuriste (sans RGB inutile et coûteux) qui définit assez bien cette gamme RIG si reconnaissable. Le plus impressionnant, c’est qu’il semble massif alors qu’il est en réalité ultra léger avec ses 290g environ. On pourra regretter une structure en plastique assez en deçà par rapport à ce que l’on peut attendre d’un casque vendu à 199€. Par contre, il est étonnement très résistant et souple.

Confort et autonomie

On vous parlait de son incroyable légèreté, mais ça ne s’arrête pas là. Concrètement, nous sommes devant l‘un des casques les plus confortables que l’on ait jamais porté. Avec ses trois crans d’ajustement et son bandeau de suspension ajustable, impossible de ne pas trouver la configuration optimal en matière de confort quel que soit la forme de votre tête. Même avec les casques les plus confortables, on ne peut s’empêcher de ressentir une petite gêne après un long temps d’utilisation. Les oreilles sont également très bien traitées grâce aux coussinets double matière qui isolent en plus très bien les sons alentours.

Le RIG 800 Pro HS est l’un des rares casques que l’on peut réellement porter sans interruption. Et cela tombe bien, puisque Nacon tient bien sa promesse d’une autonomie de 24 heures. La station d’accueil est particulièrement pratique car elle permet de bien ranger le casque tout en le rechargeant pour le lendemain. Un bon moyen de ne pas oublier ce petit geste. Malgré tout il est toujours possible de recharger le casque en le branchant directement au câble UBS.

Qualité audio et microphone

Le RIG 800 PRO HS est idéal si vous ne voulez pas vous embêter dans différents réglages. Il y a juste à brancher l’adaptateur USB sur votre PC ou console pour en profiter. En outre la configuration de base offre un rendu plus que satisfaisant, mais si vous préférez disposer d’un logiciel pour bidouiller un peu, il ne sera malheureusement pas fait pour vous. Sur PS4 et PS5, il est même compatible avec l’audio 3D, là encore il est réglé spécifiquement pour que vous profitiez au mieux de cette fonctionnalité.

Grâce à ses haut-parleurs 40 mm équipés de résonateurs basse fréquence, le casque profite d’une qualité sonore très satisfaisante. Vous pourrez l’utiliser pour à peu près tout, mais il brille surtout lorsque vous jouez à la fois sur consoles et PC. Sur PC, certains casque filaires pourront éventuellement faire un poil mieux notamment sur les FPS, toutefois il conviendra pour tout type de jeu. Que ce soit des jeux très immersifs comme Dead Space ou encore des FPS compétitifs comme Apex Legends ou Battlefield 2042. Si vous jouez à toutes sortes de jeu et que vous ne voulez pas prendre de risque, le casque de Nacon est donc une très bonne pioche.

Enfin, nous avons le microphone qui offre un rendu assez satisfaisant même si l’on a vu bien mieux sur des casques moins chers. Disons que cela fait l’affaire mais sans plus.

