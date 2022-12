Test realme 9i 5G – Un très bon smartphone 5G pour les petits budgets

Dans le secteur des smartphones bas de gamme et milieu de gamme, realme est une marque particulièrement présente (cette année un nombre incroyable de modèles sont sortis chez nous) et bénéficiant d’une aura de plus en plus forte sur le marché européen. Il y a quelques temps, nous avions testé l’excellent realme 9 Pro+ Free Fire Edition. Aujourd’hui, nous avons pu prendre en main pendant près de deux semaines le realme 9i 5G, un téléphone pour les petits budgets qui veulent bénéficier de la 5G.

Packaging et Design

Comme d’habitude, realme reste très bon pour donner à leur téléphone un rendu premium pour un prix qui est loin de l’être. Pour environ 230€, on dispose d’un produit assez solide sur le papier bien qu’il y ait tout de même quelques petites faiblesses. En matière de packaging, la marque reste sur ses boites jaunes assez esthétiques et sans fioritures avec l’essentiel à l’intérieur : le smartphone, le bloc d’alimentation et le câble USB-A vers USB-C.

Le design est le premier gros bon point de ce téléphone qui donne ce look premium comme on le disait plus haut. Sa forme est particulièrement bien adaptée puisque nous avons un appareil assez fin, mais peut-être un peu grand en hauteur ce qui pourra déplaire à certains (164,4 x 75,1 x 8,1 mm). Toujours est-il que la prise en main est parfaite que ce soit à une ou deux mimines d’autant qu’il est assez léger (187 grammes). Les boutons sont astucieusement positionnés en plus d’être renfoncés. Un point important en ce qui concerne le bouton veille présent sur la tranche droite puisqu’il sert également de lecteur d’empreinte digitale.

Bien qu’il existe en bleu et doré, le modèle noir (celui que nous avons eu en main) nous a particulièrement tapé dans l’œil notamment avec son dos à la fois granulé et pailleté. Les trois objectifs et le flash font également leur petit effet. En revanche, on n’échappe aux traces de doigt et à la poussière qui se remarquent rapidement. Au niveau du stockage, on dispose d’un bon 64 Go que l’on peut étendre grâce à un port de carte microSD. Pour le reste de la connectique on retrouve une prise jack et un port USB-C, sans oublier qu’il supporte le double SIM.

Est-ce que le realme 9i 5G est un bon téléphone pour jouer ?

Comme beaucoup de ses concurrents dans cette gamme, le realme 9i 5G embarque un MediaTek Dimensity 810 avec une mémoire vive de 4 Go ou 6 Go selon les modèles. Compte tenu de son prix, nous sommes devant un produit hyper abordable pour jouer à une grande variété de jeux. Il faut cependant faire des concessions pour les plus gourmands. Nous avons ainsi pu faire nos quêtes quotidiennes sur Genshin Impact en qualité très faible et faible (avec quelques ralentissements). Cela reste correct pour dépanner dans les transports ou quand votre PC/PS5 n’est pas à portée, toutefois on ne le conseillera pas comme support de jeu principal.

Sur Apex Legends Mobile, même constat même s’il s’en sort un peu mieux, en revanche Call of Duty Mobile tourne comme un charme sans avoir une grosse baisse de qualité. Le gros atout de ce realme pour les joueurs mobiles, c’est son interface dédiée au gaming qui vous permet de prendre facilement une capture d’écran ou encore de verrouiller entièrement votre téléphone en jeu afin de ne pas être dérangé par un appel ou une notification de message (le mode concentration). Ce petit outil vous permet également de vérifier la température de votre mobile à tout moment, de même que le niveau de la batterie.

Vous vous doutez donc bien que pour tous les gachas et autres jeux moins gourmands, il est plutôt correct. Puisque l’on vous parle de jouer à l’extérieur, c’est parce que l’autre avantage de ce smartphone est qu’il est compatible 5G (il existe d’ailleurs un modèle 9i classique qui est un poil différent, ne vous trompez pas). Etant donné que cela dépend vraiment de votre habitat et vos habitudes de déplacements, on ne conseillera pas ce mobile si vous vous ne pouvez pas en profiter par manque de couverture du réseau 5G.

Le realme 9i 5G est donc un très bon choix si vous voulez jouer sur votre smartphone sans vous ruiner. Il faut toute de même garder en tête que cela limite vos possibilités.

Performances, software, appareil photo et batterie

L’appareil est en plus assez polyvalent et offre un confort de navigation plutôt propre. Que ce soit sur internet, les réseaux sociaux et d’autres applications, il ne nous a pas fait défaut. L’écran LCD, sa résolution en 2400 x 1080 pixels et sa fréquence de 90 Hz donnent un excellent confort visuel pour ce prix. On pestera en revanche sur le gros manque de luminosité qui se constate surtout à l’extérieur lorsque la lumière naturelle est présente. Autre déconvenue observée, les haut-parleurs qui ne sont vraiment pas à la hauteur. Une fois que le volume est assez fort, le son sature un peu et manque de clarté. On privilégiera donc le casque audio ou les écouteurs.

Il tourne sous Android 12 avec une surcouche realme UI 3.0, on peut ainsi profiter d’une tonne de fonctionnalités intéressantes pour personnaliser son appareil notamment, mais on constate également quelques applications superflues qui mangent malheureusement l’espace de stockage du téléphone.

En ce qui concerne la batterie, nous sommes également mitigés puisque l’autonomie est plutôt bonne (un peu plus d’une journée entière sans jeux ou applications très énergivores), mais le chargement est plutôt lent avec son bloc de 18W. Comptez deux heures environ pour le charger entièrement. En chargeant la nuit ou aux heures creuses, ce n’est clairement pas un souci mais, à l’heure où le rechargement rapide est présent quasiment partout, on comprend que cela en refroidisse certains.

Pour l’appareil photo, il ne faut pas s’attendre à des miracles. Le capteur principal de 50 mégapixels offre un rendu satisfaisant au vu de la gamme du téléphone, les deux autres capteurs de 2 mégapixels ne sont là que pour les prises de vue en mode macro et pour les portraits. Autant dire qu’il ne vous sera pas utile et que l’on aurait plutôt apprécié un double capteur une caméra grand-angle de 8MP.

Où acheter le realme 9i au meilleur prix ?

Si vous cherchez où acheter le smartphone realme 9i, voici un comparateur de prix (pensez à désactiver votre bloqueur de publicité) pour le retrouver chez différents revendeurs. Il est vendu au prix conseillé de 229€ mais peut parfois être listé sous la barre des 200€.