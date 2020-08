Test du Razer Blade Stealth – Un PC Gamer élégant et ultra portable

Si Razer est aujourd’hui une référence incontournable dans les accessoires gaming tels que les casques audio, elle propose également une gamme de PC portables gaming assez haut de gamme. Cette année, la marque se lance dans la catégorie des PC gaming ultra portables avec le nouveau Razer Blade Stealth. Nous avions déjà eu l’occasion de tester ses prédécesseurs, les modèles Razer Pro et Razer Blade 15″, qui nous avaient laissé des avis plutôt mitigés. Qu’en est-il de ce tout nouveau modèle ? Razer a-t-il su combiner puissance et petit gabarit ?

Contenu et présentation

On sait qu’un produit appartient a une catégorie haut de gamme dès l’ouverture de la boite. Son contenu est à l’image du laptop : sobre et épuré. On y retrouve le câble d’alimentation, la documentation avec la garantie, ainsi que le fameux ordinateur. Lorsqu’on le sort de la boite, on est alors frappé par sa petite taille et son poids plume. Avec un écran de 13,3 pouces et des bordures très fines (4,9 mm), le PC pèse autour des 1,5 kg. Il en est donc très facilement transportable dans un sac à dos.

Niveau connectique, le PC est équipé de deux ports USB-C 3.1 ainsi que 2 ports USB-A dont un servant également de port d’alimentation. On y retrouve un port jack permettant de brancher un casque un micro sur la tranche gauche. On ne trouvera donc pas de fente pour insérer une carte micro SD ou un port HDMI, ce qui est souvent un sacrifice fait au profit des petits gabarits sur la gamme des ultra books.

Que ce soit pour de la visualisation de contenu ou du jeu vidéo, le son est largement convenable. Les enceintes disposées à l’avant peuvent monter très haut et disposent d’une bonne spatialisation grâce à la technologie Dolby Atmos.

Un design minimaliste

Le revêtement noir est en aluminium, ce qui prend facilement les traces de doigt. L’ordinateur se fait vite oublier tant il est fin et discret. Lorsque l’on ouvre le capot de la machine et que l’écran s’allume que l’on est pris d’un effet « waouh ». L’écran full HD offre une densité de pixels impressionnante pour une résolution d’écran de 1920×1080 pixels. Les bordures sont fines, et bien que le bas de l’écran ait une bordure un peu plus épaisse, cela n’est pas du tout dérangeant à l’usage.

Le clavier est rétro éclairé, ce qui peut paraître totalement gadget mais qui est utile lorsqu’on l’utilise dans une pièce sombre ou en basse luminosité. De plus, elle offre une sensation plutôt agréable au toucher. A noter que si vous êtes fan de RGB et de personnalisation, vous pouvez customiser les couleurs comme bon vous semble grâce a un logiciel intégré Razer Synapse. Le pavé tactile quant à lui est de bonne taille, surtout si on prend en compte la petite taille de l’engin. Aucun problème pour surfer sur le web et scroller des pages internet sans brancher de souris. Que ce soit le pad ou le clavier, ils sont tous les deux très silencieux, ce qui rend l’utilisation de cet ordinateur discrète.

A l’arrière de la machine, on retrouve deux ventilateurs légèrement surélevés par des petits ponts sous le châssis. S’il est possible de le poser sur vos jambes, il est déconseillé de le poser sur une surface non plate comme un lit sous peine de bloquer les ventilateurs et faire chauffer l’ordinateur.

Une puissance de haute voltige

La fiche technique de cet ordinateur portable est impressionnante, surtout pour une machine d’un si petit gabarit. Le Razer Blade Stealth est équipé d’un processeur I7 de dixième génération ainsi que de 16 Go de RAM. Le tout boosté par une carte graphique GeForce GTX 1650 Ti. Pour un usage en bureautique, l’ordinateur remplit largement ses fonctions d’ultra portable puisque vous serez très a l’aise sur du travail de longue durée et du multitâches. Pour le gaming, le PC n’a eu aucun mal à faire tourner des jeux tels que No Man’s Sky ou encore Deliever Us The Moon. Les seules latences observées sur cet ordinateur étaient au niveau du son sur Hitman 2. Cependant, il est à noter que le laptop a tendance à vite chauffer une fois un jeu lancé.

L’écran Retina bénéficie d’un taux de rafraichissement à 60 Hz, ce qui augmente la vitesse d’apparition de l’image et qui fluidifie particulièrement l’expérience sur des FPS, tels que Overwatch. Une version du Razer Blade Stealth est également disponible avec un taux de rafraichissement de 120 Hz pour une meilleure expérience de jeu mais qui impacte davantage la batterie. Ce qui nous amène à l’autonomie qui est plutôt catastrophique car il faut compter 5 heures pour un usage normal. En session de jeu, il vaut mieux garder l’ordinateur branché car la batterie fond très rapidement (environ 1h20 d’autonomie).

Conclusion

Résumé des caractéristiques :

Processeur quadricœur Intel Core i7-1065G7 de 10e génération avec Hyper-Threading 1,3 GHz / 3,9 GHz (Base/Turbo) à 25 W

Écran mat FHD de 13,3 pouces (1920 x 1080) Écran 120 Hz, 100 % sRGB, bordures fines de 4,9 mm, calibré individuellement en usine

NVIDIA GeForce GTX 1650 Ti 4 Go VRAM GDDR6 avec conception Max-Q

16 Go LPDDR4X 3733 MHz Mémoire intégrée à double canal (fixe)

512 Go PCIe NVMe M.2

Windows 10

Wi-Fi 6 – Intelc sans fil AX 201 (IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax) et Bluetooth 5.1

Clavier Anti-ghosting alimenté par Razer Chroma

Stereo, 4 haut-parleurs + amplificateur intelligent

Port casque / microphone 3,5 mm

Micros multiples

Dolby Atmos

Plusieurs éditions disponibles :

FHD(60Hz)/i7-1065G7/GTX 1650 Ti /16GB/512GB – €1879.99

FHD(120Hz)/i7-1065G7/GTX 1650 Ti /16GB/512GB – €1999.99

Cet ordinateur a beaucoup d’avantages, et un format encore plus compact que ses prédécesseurs. S’ils présentaient quelques défauts qui les empêchaient d’être les PC portables parfaits pour le gaming, celui-ci réussit encore plus à pousser les limites de la puissance dans un ultraportable. Cependant, s’il continue de s’améliorer sur ses points forts, ses points faibles tels que sa batterie restent toujours présents. Malgré ces quelques points négatifs, c’est bel et bien le seul à intégrer autant de puissance dans un petit gabarit en ne faisant que quelques concessions.