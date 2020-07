Test Mad Catz FREQ 4 – Un bon challenger dans l’entrée de gamme

La société américaine Mad Catz qui est bien connue dans le milieu du gaming, grâce à ses accessoires (clavier, souris, etc …), revient cet été avec deux nouveaux casques. Les FREQ 2 et FREQ 4 arriveront cet été à des tarifs de 39,99 € et 59,99 €. C’est ce dernier que nous avons eu l’occasion de tester durant quelques semaines, la principale différence entre les deux casques étant la connexion jack 3.5 pour le FREQ 2 et la connexion par USB pour notre produit d’essai.

Packaging

Dans des teintes rouges et noires du plus bel effet, le boitier du casque fait dans le format compact. Rien d’étonnant à cela quand on sait que l’intérieur ne contient que le casque, ainsi que quelques stickers, les papiers de garantie et de mise en route du produit. Celui-ci est Plug And Play aussi bien sur console (testé sur PlayStation 4) ainsi que sur ordinateur via une connexion USB.

Design

Le Mad Catz FREQ 4 est très sobre. Dans une couleur noire passe partout, les quatre griffes qui sont le logo de la marque sont présentes sur les oreillettes et la partie basse profite d’un système d’illumination RGB pilotable depuis le logiciel maison de la firme. Les coussinets sont en simili-cuir et l’arceau en métal, ce qui explique en partie le poids du casque plus élevé que certains autres modèles.

L’arceau n’est pas réglable manuellement comme sur bon nombre de produits et pourrait constituer une gêne pour les porteurs de lunettes à grosses branches à cause de la pression exercée par les coussinets. La connexion se fait donc en USB avec une longueur de câble suffisante pour une utilisation PC classique mais un peu courte pour une session sur console où le recul avec l’écran est bien plus important qu’un moniteur.

Le câble n’est pas tressé, ce qui est dommage car ceux-ci prolongent souvent la durée de vie du produit et cela ne coûte en général pas plus cher à produire. Le micro est intégré au FREQ 4 dans son oreillette gauche et peut donc se faire discret lorsque celui-ci n’est pas nécessaire. Le casque dispose d’un boitier extrêmement basique en plastique dur avec les commandes pour le volume, couper le micro à la volée et activer la spatialisation 7.1 promise.

Confort d’utilisation

Avec un poids de 320 grammes, on pourrait croire que le casque se fait ressentir mais pas tant que ça. La pression se fait surtout ici ressentir au niveau des oreilles à cause d’un arceau non réglable manuellement et qui s’adapte à la forme de votre tête. Le problème principal c’est que des points de pression plutôt importants se font ressentir au niveau des oreilles et particulièrement pour les porteurs de lunettes.

Il vous sera difficile de garder le casque sur les oreilles pour de longues sessions de jeu ou de multimédia. C’est dommage car le rendu du casque est tout simplement bluffant pour un produit dans cette gamme tarifaire à moins de soixante euros. La stéréo est excellente et profite d’un très bonne spatialisation (pour peu que le jeu/film délivre un bon signal). Le casque a été testé sur PlayStation 4 avec The Last Of Us Part II et nous immerge immédiatement dans l’aventure post-apo.

La petite télécommande avec les boutons rapides fait le job, ni plus ni moins. Vous pouvez facilement couper ou réactiver votre micro d’une simple pression et le contrôle du volume se fait par l’intermédiaire de deux boutons à la place de la traditionnelle roulette crantée. Enfin une fonction de spatialisation 7.1 est présente sur le produit. Une fonction qui ne fonctionnera que si vous installez le logiciel maison de Mad Catz et qui s’avère plutôt convaincante.

Celle-ci sera surtout utile pour le visionnage de film pour avoir un petit effet cinéma ou sur les jeux pour augmenter la puissance des graves. Le mode se rend convaincant et ne donne pas un effet « salle de bain » comme cela peut être le cas avec d’autres casques sur le marché. Enfin notez que pour la partie RGB, si celle-ci est réglable par l’intermédiaire du logiciel, il sera préférable de la couper car celle-ci provoque un petit grésillement bien peu agréable lors de l’utilisation.

Ce grésillement a disparu lors de la désactivation du RGB uniquement, la mise à jour des derniers drivers n’y ayant rien changé. Cela était-il un petit défaut sur notre unique casque ou est-ce un problème de série, impossible de répondre à cette question mais renseignez vous peut-être avant achat dans le cas échéant.

Résumé des caractéristiques