Test Gigabyte Aorus 7 – Un PC portable gaming de compétition

Gigabyte se fait une place de choix dans la pléthore de PC portables gaming disponibles sur le marché avec ses gammes Aero et Aorus, souvent plus musclées. C’est ici le dernier modèle Aorus 7 KB qui est entre nos mains pour être testé pendant plusieurs semaines alors que nous avions déjà testé les Aero 15X et 15X9 qui avaient déjà reçu toutes les louanges de la rédaction. Verdict pour l’un des petits derniers de chez Gigabyte ?

Packaging

Le packaging est simple et efficace de la part de Gigabyte, avec une boîte en carton recyclable reprenant les principales caractéristiques de la bête (que nous détaillons plus amplement en fin de test). L’ordinateur portable est très bien protégé à l’intérieur et il résistera sans problème aux aléas des transports souvent mouvementés de l’entrepôt à chez vous.

A l’intérieur, nous retrouvons donc l’ordinateur, ainsi que les habituels feuillets de garantie et le guide de premier démarrage. Le bloc d’alimentation est également de la partie avec une longueur de câble assez généreuse et une fine protection en tissu accompagne le PC avec la mention Aorus tout en sobriété, ce qui est très appréciable.

Design

Le premier contact avec cet Aorus 7 est très agréable. Très sobre, celui-ci joue la carte de la discrétion et on est loin des néons et autres joyeusetés des PC gaming qui en font trop. C’est simple, s’il est posé sur une table ou sur un coin de votre meuble, on pourrait penser que c’est votre ordinateur de travail et non un PC gaming avec une 2060 RTX sous le capot.

Les matériaux sont de qualité et rien ne « bouge » quand on secoue l’appareil. Pas de craquement non plus si l’on effectue une pression plus forte sur le châssis ou au niveau du clavier, ce qui confirme notre impression de solidité et de qualité de fabrication. Si l’on devait trouver quelque chose à redire pour chercher la petite bête, c’est que les traces de doigts peuvent facilement apparaître et rester visibles mais cela relève du détail.

L’autre point qui impressionne c’est son gabarit. N’oublions pas que nous avons affaire ici à un ordinateur avec un écran 17 pouces avec pas mal de technologies embarquées et pourtant celui-ci garde des proportions très correctes. Les bords sont plutôt fins sur les côtés, un peu plus épais sur la tranche du dessus qui comporte la webcam et également sur le bas avec la mention Aorus.

Avec un poids de 2,5 kg et sa petite housse en tissu de transport, vous n’aurez aucun mal à voyager avec et il se glissera facilement dans un sac ou une valise.

Confort d’utilisation

Quel plaisir d’utiliser ce Gigabyte Aorus 7 au quotidien, que cela soit en utilisation bureautique ou pour le jeu vidéo. Grâce à son SSD de 512Go, le démarrage se fait littéralement en moins de 5 secondes et l’ordinateur répond au doigt et à l’œil immédiatement après l’allumage. Le clavier, qui peut être rétro-éclairé ou non, est agréable au toucher et ne fait pas trop de bruit lors de frappes soutenues. Un avantage pour celui qui veut taper ses articles pour ActuGaming sans déranger son entourage.

Le PC est livré avec une version classique de Windows 10 et un logiciel « Control Center » intégré qui vous permettra de changer à la volée la couleur de rétro-éclairage du clavier, de changer le mode de performances, de contrôler la vitesse des ventilateurs ou encore de configurer des macros. Ce logiciel est très intuitif et on passe facilement d’un mode de performances à l’autre en fonction de ses besoins immédiats.

Une habitude que vous devrez rapidement prendre afin de ne pas laisser l’ordinateur en mode « Performance » au lieu d’économie d’énergie afin de préserver la batterie. Car nous arrivons là sur l’un des principaux points noirs de ce PC gaming. Si en mode bureautique, vous arriverez à tenir 3h, voir 4h si la luminosité n’est pas maximale, n’espérez pas dépasser les 30/45 minutes en mode jeu. En mode multimédia, comptez environ 2h d’autonomie avant l’extinction complète.

N’espérez donc pas profiter de vos jeux favoris ou d’un film le temps d’un trajet en avion si vous ne disposez pas de prise de courant à proximité. C’est assez dommage car c’est bien l’une des rares fausses notes de l’engin. En jeu, son écran 17 pouces IPS 144Hz vous en mettra plein la vue et sa colorimétrie bien calibrée vous permettra de profiter de vos films et séries en toute quiétude.

Performances

Rares sont les jeux qui ont du mal à fonctionner sur cet Aorus 7. Et s’ils le sont, c’est généralement plus dû à une mauvaise optimisation de la part des développeurs que de l’ordinateur en lui-même. Équipé d’un processeur Intel I7 de 10e génération et d’une carte graphique Nvidia RTX 2060, le gaming est une formalité pour ce mastodonte.

Ainsi, plusieurs jeux sont passés sur le banc d’essai avec Grand Theft Auto V, Overwatch ou encore Ori and the Will of the Wisps. Tous tournent facilement en réglages ultra et dépasse allègrement le cap des 60 images par seconde pour vous procurer une expérience fluide et très agréable. Le PC dispose de plusieurs aérations afin d’évacuer la chaleur émise par les différents composants.

On ne s’attendait pas à des miracles au vue du gabarit assez contenu pour la technologie embarquée et le PC chauffe assez rapidement. Les aérations sur le côté vont dégager une chaleur assez impressionnante à plein régime et on vous conseillera de ne pas poser l’ordinateur sur une surface non plane comme un lit ou des vêtements afin d’éviter de boucher les sorties d’air.

Au niveau de la connectique, celle-ci est assez complète avec un USB 2.0, deux ports USB 3.0, un port HDMI, une prise jack, un lecteur de carte SD et aussi un port Ethernet. Le tout est bien réparti sur les différentes tranches du châssis et vous ne devriez manquer de rien. La qualité de la webcam est assez correct par contre le micro est à utiliser dans un endroit parfaitement calme.

Vous pourrez facilement connecter jusqu’à 3 écrans afin de faire du multi-tâches, ce que le PC supporte très bien sans broncher. La navigation d’un logiciel à l’autre se fait de manière instantanée et sans accrocs. Pour ce qui est du stockage, si vous trouvez que les 500 Go de base sont insuffisants, vous pourrez en ajouter avec les 3 emplacements prévus à cet effet.

Notez également que la batterie est détachable et donc facilement remplaçable en cas de panne ou de perte de performance au fil des années. Cela peut-être aussi un avantage pour prolonger la durée d’utilisation en mode portable une fois votre première batterie complètement vidée. La carte Wifi fait également parfaitement l’affaire et se connecte à pleine puissance sans broncher pour vous permettre de télécharger vos jeux à pleine vitesse.

Caractéristiques principales