Football Manager est un monument des jeux de gestion. Inaugurée en 2004 par Sports Interactive, la franchise est rapidement devenue une référence pour les personnes aimant se mettre dans la peau d’un ou une coach d’un club et/ou d’une sélection nationale de football. Toutefois, après environ vingt ans d’éloges et de succès, elle a connu sa vraie première période de doutes ces deux dernières années. En abandonnant son moteur maison pour passer sous Unity, le studio britannique a effectivement rencontré tellement de soucis de développement qu’il a été contraint d’annuler la sortie de FM 25. Quant à FM 26, il a suscité beaucoup de critiques malgré le suivi post-lancement assidu et rigoureux dont il a bénéficié. Disponible depuis le 10 novembre 2026 sur PC, consoles et mobiles, Football Manager 27 a donc l’obligation de redorer le blason de la saga aux yeux de la critique et du public. Et bonne nouvelle, il y parvient même si nous avons le sentiment que la série a encore une belle marge de progression devant elle pour atteindre son apogée sous Unity. Explications dans ce test.

Conditions de test : Test réalisé à l’aide d’une version numérique Steam fournie par l’éditeur. Celle-ci a tourné en configuration graphique « Élevée » sur un PC portable AORUS 17H BXF (2023) équipé d’un processeur Intel Core i7-13700H (2,4 GHz), d’une Nvidia GeForce RTX 4080 Laptop, d’une mémoire vive de 16 Go de RAM DDR5, et d’un écran LCD 17,3 pouces de résolution 1080p. Notre session de jeu a duré environ 25 h, temps nécessaire pour effectuer une demi-saison (pré-saison estivale incluse) avec l’équipe masculine de Manchester United. Bien que l’auteur de cet article soit habitué aux jeux de gestion et ait déjà joué à FM auparavant (le dernier en date étant FM 2024), il ne se considère pas comme un grand connaisseur de la licence. Notez également que nos diverses sessions se sont déroulées sur les versions 27.0.0 et 27.0.1 du titre. Entre-temps, un patch 27.1.0 a été déployé, venant corriger certains bugs que nous avons pu rencontrer.

L’importance de créer son CV intelligemment

Comme ses prédécesseurs, Football Manager 27 nous invite à créer notre avatar d’entraîneur ou d’entraîneuse de football dans un premier temps. Après avoir personnalisé son apparence par le biais d’un éditeur plutôt minimaliste mais efficace dans sa conception et son contenu, le titre nous demande d’établir le profil de notre coach. Dans ce but, il suffit de répondre à plusieurs questions.

Tout d’abord, quel est le statut que nous avons atteint lors de notre carrière sur les pelouses (superstar, candidat(e) à la division élite, joueur/joueuse en amateur…) ? Puis, avons-nous eu un rôle au sein de la discipline hors des terrains et, si oui, dans quel domaine et à quel point sommes-nous connus pour ça (membre du staff, consultant dans les médias, arbitre…) ? Enfin, qu’est-ce qui définit notre personnalité en tant que manager ou manageuse (énergique, défensif, tacticien, discipliné, convaincant, etc.) ? Et une fois que nous avons terminé, notre personnage se voit alors doté de sa propre fiche technique qui inclut, entre autres, son niveau de compétence dans quatorze domaines différents ainsi que sa réputation dans l’univers du ballon rond.

Dans le cadre de ce test, nous avons élaboré un CV de renommée « Nationale », axé essentiellement sur de solides capacités à mettre en place une bonne tactique, faire preuve d’autorité quand c’est nécessaire, et savoir motiver notre équipe en toutes circonstances (ou presque !). Autrement dit, nous avons choisi d’incarner un avatar qui a normalement vocation à être un bon entraîneur sur le papier, sans être excellent pour autant, ceci afin de conserver une certaine difficulté dans le défi que nous souhaitions relever : redonner ses lettres de noblesse au club anglais de Manchester United.

Mais avant d’entrer dans le vif du sujet, il nous reste encore à configurer notre partie. Ne souhaitant pas trop nous prendre la tête avec cet aspect, nous avons fait au plus simple en lançant l’expérience FM classique intégrant les premières divisions masculines et féminines des cinq grands championnats européens, une base de données réduite répertoriant les fiches d’environ 30 000 joueurs/joueuses, et un rythme de progression équilibré. Cependant, nous avions aussi l’opportunité de procéder différemment, en prenant en compte les transferts déjà prévus dans la réalité à la date de début de notre aventure par exemple. Que les fans se rassurent donc, il existe toujours de nombreuses options permettant de concevoir son expérience de jeu sur mesure.

En revanche, notez que pas mal de licences officielles espagnoles et italiennes sont manquantes, ce qui vous obligera à installer un ou plusieurs mods au préalable pour combler leur absence.

Un gameplay aussi riche et plaisant que chronophage et intimidant

Puisque nous en avons décidé ainsi, Football Manager 27 nous a placé à la tête de Man Utd le 13 juillet 2026, date à laquelle débute l’avant-saison en Angleterre in-game. Et mettons les choses au clair tout de suite : si vous espériez que cet opus parviendrait à proposer un premier contact moins intimidant qu’auparavant, ce n’est pas vraiment le cas malheureusement.

Certes, sur la forme, les divers tutoriels à notre disposition sont bien guidés et pensés, nous avons toujours la possibilité de déléguer énormément de responsabilités aux membres de notre staff, et naviguer d’un menu à un autre par le biais de l’interface conçue sous Unity se révèle intuitif, fluide, et donne légèrement moins cette impression d’ouvrir et fermer une succession de « tableurs Excel ». Toutefois, sur le fond, nous sommes à nouveau confrontés à une expérience particulièrement chronophage et complexe, la « faute » à un gameplay extrêmement riche et bien huilé. Se mettre ou remettre dans le bain demande donc du temps et maîtriser toutes les spécificités des mécaniques de jeu requiert des dizaines et des dizaines d’heures.

Découverte du club et de son environnement, déterminer les objectifs sportifs à atteindre, gérer les finances, élaborer les moindres détails de la tactique de l’équipe, conduire les négociations contractuelles avec les joueurs/joueuses et membres du staff, détecter les potentielles futures recrues, suivre les prestations des effectifs de jeunes, organiser les entraînements collectifs et individuels, surveiller la dynamique du groupe, répondre aux sollicitations particulièrement redondantes des médias… chaque partie se passe encore une fois davantage hors qu’au bord du terrain. Et sincèrement, il ne faut surtout pas hésiter à déléguer celles avec lesquelles nous ne nous sentons pas pleinement à l’aise plutôt que de prendre le risque de commettre des erreurs sur un coup de tête.

En effet, agir sans trop réfléchir dans FM est rarement une bonne idée car, en fonction de notre niveau de réputation et la mentalité du club où nous évoluons, il peut être facile de perdre la confiance des joueurs/joueuses, du staff, des dirigeants, des supporters, et de la presse. Par exemple, nous voulons remplacer un titulaire régulier, qui éprouve des difficultés à performer, par un jeune prometteur. Comment procéder ? Allons-nous placer immédiatement le premier sur la liste des transferts sans le prévenir, au risque qu’il déboule dans notre bureau aux côtés de son agent pour exprimer son mécontentement ? Allons-nous chercher à discuter de sa mauvaise forme avec lui, pour le convaincre de commencer à se trouver un nouveau club ou lui fixer des objectifs personnels à atteindre en vue de lui laisser une chance de conserver sa place dans l’équipe ?

Autre cas de figure envisageable : un des joueurs les plus influents de notre groupe estime que nos choix tactiques sont directement responsables des récents mauvais résultats du club. Comment gérer ça ? Allons-nous gentiment lui promettre que cette période n’est que temporaire ? Irons-nous dans son sens en acceptant d’effectuer diverses modifications stratégiques ? Allons-nous plutôt tenter de lui faire comprendre que c’est un manque d’implication et de professionnalisme de certains noms qui est essentiellement en cause ici, quitte à nous mettre également à dos davantage de monde au sein du vestiaire ?

FM est connu pour adopter une approche aussi réaliste et immersive que possible dans son gameplay et, sans surprise, cet épisode ne déroge pas à la règle. De plus, les décisions à prendre pendant une partie sont extrêmement variées et même celles qui paraissent anodines sont susceptibles d’impacter le cours de notre carrière. Par conséquent, il vaut mieux prendre le temps d’essayer de faire les choses correctement que de se précipiter inutilement. Sinon, c’est souvent le licenciement ou la démission qui nous attend. Mais c’est également ce qui fait le charme de la franchise après tout, non ?

Des améliorations visuelles et techniques encore trop sages ?

Par le passé, le moteur de match a toujours été perçu comme étant le principal talon d’Achille de Football Manager et, en basculant sous Unity, Sports Interactive avait l’espoir que cela changerait. Mais est-ce réellement le cas ? Honnêtement, nous serions très mauvaise langue si nous répondions à cette question par un « non » franc et massif. Rendu de la pelouse, animations des joueurs/joueuses sur le terrain, gestion de la luminosité en fonction de la météo, de l’heure et de la saison, ajout de nouveaux plans et mouvements de caméra… il faudrait être aveugle pour ne pas remarquer le gap visuel qui a été franchi par la licence ces deux dernières années. Couplées à toutes les interactions qui sont disponibles pour nous aider à influer sur le déroulement d’une rencontre, ces améliorations graphiques et techniques apportent un vrai vent de fraîcheur à l’expérience.

Cependant, nous devons aussi reconnaître que la saga a encore une grosse marge de progression devant elle pour se doter d’une réalisation à la hauteur de ce que nous attendons d’un jeu de gestion commercialisé aujourd’hui. Ces mots pourront paraître particulièrement durs, surtout pour les fans de la première heure de FM, mais nous les assumons pleinement et pour une raison très simple : l’immersion est bien plus présente hors qu’au bord du terrain.

Bien qu’il soit encore une fois largement plus agréable à l’œil qu’auparavant, le rendu visuel global en match demeure relativement « sommaire ». Le sound design manque cruellement de profondeur pour réussir à nous plonger dans une ambiance digne des plus beaux instants de football. La fonctionnalité baptisée « Moments forts dynamiques » ne nous semble pas apporter grand-chose d’intéressant comparée aux traditionnelles options de visionnage des matchs (moments-clés, mini-résumé, etc.) Enfin, l’absence d’un paramètre vidéo lié à la synchronisation verticale (ou V-Sync) peut provoquer l’apparition de légers déchirements horizontaux de l’image lors des mouvements de caméra rapides, même lorsque nous nous sommes assurés d’avoir un framerate parfaitement calé sur la fréquence de rafraîchissement de notre écran (60 fps pour du 60 Hz ici).

Croisons les doigts pour que les développeurs prennent le temps nécessaire de corriger ces défauts à l’avenir, que ce soit en déployant différents patchs ou à plus long terme.