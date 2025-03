Test FlexiSpot BS14 – Une chaise ergonomique ajustable et efficace à un détail près

La marque FlexiSpot a déjà pointé le bout de son nez au sein de nos tests tech. Jusqu’ici, il était surtout question de son cœur de métier phare en la présence des bureaux assis-debout. Mais aujourd’hui, on va plutôt vous parler d’un modèle de chaise. Et si récemment il a été question de gaming, avec le Razer Iskur V2 X, là nous sommes davantage sur une chaise de bureau ergonomique. Aux côtés de la BS4, la C7 ou encore la BS12 PRO, la BS14 fait partie des derniers produits en date de la société américaine. Se disant soucieuse de la bonne santé de ses consommateurs via un focus sur le confort, voyons si cette chaise répond à cette exigence.

Conditions de test : Nous avons pu tester un modèle BS14 gris-blanc envoyé par FlexiSpot pendant un mois, en l’utilisant presque tous les jours, à raison d’environ 8 heures d’utilisation par jour. Il est important de noter que ce test a été rédigé dans le cadre d’une toute première expérience pour l’auteur avec une vraie chaise de bureau pour travailler.

Packaging et assemblage

La FlexiSpot BS14, et bien évidemment comme toutes les autres chaises du genre, se présente dans un gros carton assez lourd à transporter pour une seule personne. Si le packaging ne fait pas vraiment rêver en se contentant du strict minimum, chaque élément est emballé individuellement et le tout est bien protégé.

Tout, à l’exception du dessous de l’armature blanche de la chaise, que nous avons reçu abîmé, mais il s’agit sans doute plus d’un souci survenu dans le transport qu’un défaut de fabrication. Un constat qui ne doit pas remettre en question la qualité des matériaux et la solidité affichée par les pièces au moment de les manipuler, satisfaisantes dans l’ensemble.

Côté montage, si la dernière chose que l’on a assemblée est une tour en Clipo ou en LEGO DUPLO à l’âge de 4 ans, on peut totalement s’en sortir sans problème. Traduite en français (parmi quatre autres langues) la notice est plutôt claire même si un ou deux dessins amènent un peu de confusion.

Heureusement, la chaîne Youtube officielle de FlexiSpot offre un très bon complément d’installation, notamment si l’on veut être sûr de fixer les accoudoirs ou le siège dans le bon sens, et ce malgré un sens indiqué par une flèche.

Autre très bon point, et outre le récapitulatif au début de la notice, les différents types de vis et rondelles sont emballés individuellement et classés par lettre, avec les doublons mis à part. Tout est fait pour ne pas se tromper. Enfin, un tournevis à poignée en T est fourni pour assembler tout ça.

L’unique couac intervient peut-être au moment de serrer les vis fixant le bas du mécanisme au dos du coussin, où l’on est un peu gêné pour s’y prendre. Hormis ce petit contretemps, chaque étape de la mise en place se déroule sans accroc et est très accessible, même auprès des bricoleurs du dimanche.

Un design simple mais efficace

Contrairement à la BS12 Pro et son revêtement à mémoire de forme allant du coussin à l’appui-tête, la première chose qui frappe en regardant la BS14 c’est son design que l’on qualifiera de « semi-transparent ». On le doit à un dossier et un appui-tête porteurs d’une maille respirante. Un sentiment appuyé avec la version grise-blanche du fauteuil et dans une pièce relativement lumineuse, sans compter le cas où le reste du mobilier est également de couleur claire, naturellement.

Notons que le modèle existe aussi en noir. Deux coloris des plus basiques, mais toujours aussi efficaces pour convenir à un maximum de setups. Côté finition, et déjà constaté au moment de l’installation, c’est carré, sans fioriture, avec des formes simples qui vont à l’essentiel. Au niveau des matériaux, le dossier est donc en maille, le coussin en mousse et la base en polyamide.

Seul le dos du fauteuil avec son armature blanche dénote un peu avec le reste du fauteuil ce qui, avec un design semi-transparent pourtant agréable, se voit davantage. Mais en plus de ne pas empêcher que, globalement, la BS14 passe partout, cette armature, via le mécanisme auquel elle est reliée, joue un rôle très important dans la volonté de proposer du confort et d’offrir pas mal de possibilités d’ajustement. Car oui, le cœur de l’intérêt d’une chaise ergonomique, c’est fort logiquement le confort qu’elle apporte mais aussi tous les petits réglages proposés afin de coller au mieux aux aisances de chacun et chacune.

Ergonomie et réglages

La BS14 dispose de pas moins de six leviers à actionner et boutons à tourner. Déjà, correspondre à différents types de morphologie est un des objectifs de cette chaise, avec une hauteur de siège réglable, allant de 48 à 56 cm. Idem concernant la profondeur, passant de 45 à 50 cm, et la capacité maximale recommandée du siège est de 136 kg.

Ensuite, d’autres petites fonctionnalités sont disponibles. Il est possible d’incliner le siège de 8° vers l’avant. On doit avouer que c’est particulièrement déstabilisant voire inconfortable au départ, dans la mesure où l’on a l’impression de glisser. Mais il faut reconnaître que cela nous amène à adopter une posture plus droite, ce qui soulage un peu le dos et évite de trop s’affaisser dans son fauteuil.

On est aussi en mesure d’incliner le dossier du siège pour prendre une position allongée plus décontracte. Si de base, on a un peu peur de partir en arrière (alors qu’on ne risque rien bien sûr), un bouton est prévu pour modifier la tension de l’inclinaison, de quoi être plus à l’aise.

Autres éléments réglables, l’appui-tête voit sa hauteur ajustable sur 70 mm et on peut également l’incliner jusqu’à 45°, de quoi garder la tête bien droite ou bien favoriser la détente en posture décontractée. Enfin, terminons par deux fonctionnalités importantes : le soutien lombaire et les accoudoirs.

Le petit coussin qui soutient les lombaires peut être ajusté de haut en bas pour soulager au mieux notre précieux dos. Et même s’il sont moins flexibles que les accoudoirs 5D de la BS12 PRO, notamment avec le pivotement en moins, ceux de la BS14 restent intéressants en pouvant modifier leur hauteur, leur longueur, et leur profondeur.

Globalement, avec tous ces réglages disponibles, il faut quelque temps pour bien s’approprier quel levier fait quoi et trouver sa configuration la plus optimale, mais on finit par être à l’aise. Seul souci, on éprouve une petite gêne aux coudes à force de les laisser reposer sur les accoudoirs car leur revêtement est légèrement rigide. Plus embêtant encore, le mal aux fesses arrive à se faire ressentir dès lors que l’on reste assis 3-4 heures d’affilée.

Bien sûr, si vous êtes raisonnables et que vous vous accordez des petites pauses régulières, ce couac se ressentira moins. Cependant, on aurait quand même aimé un meilleur rembourrage pour que les très longues périodes d’utilisation soient plus douces.