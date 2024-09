Test Flexispot E7 Pro – Une excellente version du bureau assis-debout

Cela fait maintenant plusieurs années que le marché des bureaux assis-debout est en pleine expansion. Outre leur position variable qui permet de s’adapter à votre hauteur et à votre activité, ils sont également très importants pour votre santé. Que ce soit pour vos problèmes de dos ou l’amélioration la circulation sanguine, ces ameublements sont presque vitaux pour des personnes régulièrement chez elles, surtout dans une période où la sédentarité est en hausse. On a pu tester l’une des dernières versions du Flexispot, et il fait indéniablement partie des références à ne pas manquer.

On pourrait encore longtemps vous faire les éloges d’un bureau assis-debout. Mais ce n’est pas la première fois que l’on vous en parle, et on se contentera de vous rappeler qu’alterner entre une position assise et une position debout est meilleure pour votre santé, aussi bien pour le dos que pour la circulation sanguine. Cela fait maintenant plusieurs années que nous avons investi dans un mobilier du genre, et on pourrait longuement vous évoquer leurs bénéfices.

Dernièrement, nous avons reçu le Flexispot E7 Pro, déclinaison récente du E7 qui apporte quelques options de confort et une amélioration de certains aspects. Nous le testons maintenant depuis plusieurs semaines, étant donné que nous sommes habitués à ce type d’équipements, possédant un Fully Jarvis et un ancien Flexispot à disposition. Et on ne va pas tourner autour du pot, cette nouvelle génération du bureau assis-debout électrique E7 Pro figure parmi les incontournables du marché.

Installation et mise en place

La réception se fait dans un minimum de deux cartons : un premier qui contient le cadre, le second consacré au plateau. Au déballage, on remarque que le tout est soigneusement emballé et accompagné par une notice d’utilisation multi-langues. Assez épaisse, celle-ci est relativement fournie et suffisamment explicite pour bien comprendre chaque étape du montage sans aucune difficulté. On a seulement réfléchi quelques instants sur une consigne qui semblait peu claire, mais qui n’a absolument pas empêché l’assemblage du bureau.

Prévoyez ensuite environ une bonne demi-heure pour monter le mobilier, ce qui variera sans doute selon le nombre de points de talents que vous avez dépensé dans votre compétence « Montage de meuble ». Si possible, assurez-vous d’être à deux personnes a minima, pour le retourner sans trop de difficulté à la fin. Cette seconde personne pourrait aussi vous aider à assembler les pieds, bien que cela ne soit pas une nécessité puisque réalisable seul (nous avons su faire l’ensemble des étapes en solo).

On ne va pas s’attarder longuement sur cette étape : on a eu l’impression que la présentation générale du produit, notamment lors du déballage, était un peu mieux soignée que son homologue E7 standard. Un détail certes, mais qui reste appréciable étant donné que l’on monte en gamme de prix. L’assemblage se fait quant à lui de manière très intuitive, avec chaque étape bien expliquée (sauf un petit couac évoqué plus haut, peut-être lié à la traduction française ou simplement à notre compréhension) et tout est bien ordonné (les vis par exemple, sont organisées dans des petits sachets, et même une numérotation alphabétique, ce qui rend l’ensemble du montage très facile).

On peut juste noter une absence de précision claire lors de la fixation du plateau au cadre, puisque le manuel évoque un certain nombre de vis à fixer dans la partie centrale, ce qui n’est valable que pour les plateaux de taille supérieure (et non dans la plus petite taille que nous avons reçue). Une petite confusion peut donc subsister puisqu’on se demande à quoi servent ces vis alors qu’il y a une absence de trous. Le manuel étant commun à l’ensemble des tailles de plateau, il aurait été chouette d’apporter une précision supplémentaire selon l’installation voulue. Sinon, tout est fourni (y compris des mini-tournevis). En plus du manuel, Flexispot propose aussi une vidéo explicative au besoin (en anglais et avec quelques manquements mais facile à comprendre).

Des finitions de qualité

Une fois monté, le bureau dégage une impressionnante sensation de qualité. Que ce soit la finition des matériaux, la qualité de la base ou du plateau, la découpe et le soin apporté au bois ou tout simplement l’impression de robustesse qui s’en dégage, on est tout de suite sur un terrain rassurant. On a rapidement réalisé des tests de solidité, en essayant de le bouger ou en montant dessus : l’ensemble est très lourd (bon courage pour le déplacer si vous êtes seul) et aucune résistance ni souci pour élever la hauteur du bureau en étant assis dessus (vu notre gabarit, c’est dire sa capacité de charge !).

Ce sentiment de sécurité est tout de même très important, en particulier si c’est votre premier achat. Avec ce type de mécanisme, il est vrai que l’on pourrait avoir un peu peur lors des premières montées/descentes, surtout quand on y met tout notre matériel gaming dessus. Mais que ce soit la sensation de robustesse du plateau, la taille des pieds et la fixation du plateau, il n’y a pas vraiment de doute à avoir. Notez qu’on nous promet une capacité de charge de 160 kg, ce qui est, vous en convenez, largement suffisant pour plusieurs écrans et consoles.

Profitons-en pour évoquer une amélioration appréciable par rapport à sa version standard : le E7 Pro adopte une nouvelle structure en forme de C pour ses pieds. Autrement dit, au lieu d’être placés en plein milieu, les pieds sont légèrement décalés et sont donc un peu plus en arrière. Cette répartition 70/30 est un vrai plus puisque cela évite d’être embêté par le support central qui supporte le moteur lorsque nous sommes assis. Aucune gêne donc.

Mise en pratique

Et puisque l’on évoque les changements vis-à-vis de son grand frère, notez aussi que cette déclinaison Pro permet de monter un peu plus haut. La plage de hauteur est située entre 63.5 centimètres et 128.5 centimètres, ce qui est bien suffisant pour la très grande majorité des activités bureautiques. La vitesse de montée est d’ailleurs assez rapide avec une mention spéciale pour le bruit très doux, ce qui en fait un bureau particulièrement silencieux (peu audible d’une pièce à l’autre). Et bien que la majorité des bureaux intègrent cette option, il est bon de rappeler qu’un système anti-collision est intégré, évitant de se coincer sur un siège oublié en-dessous par exemple (mais même si le système a réussi nos tests, on vous invite tout de même à toujours faire attention à votre environnement tout de même).

Une fois bien installé, pas grand-chose à redire. Il serait peu pertinent de vous parler de nos nombreuses heures sur ce bureau : il remplit ces fonctions premières, voilà tout. Le sentiment de qualité et de robustesse se fait tout de même ressentir avec un revêtement agréable et une sensation de dureté. Notez que le plateau est proposé en différentes tailles, allant de 120 à 200cm de largeur pour une profondeur de 60 à 80 centimètres.

Panneau et gestion des câbles

Histoire de switcher facilement entre les positions assise et debout, un panneau tactile est à installer (à droite ou à gauche selon votre choix). Celui-ci vous permet de le monter ou de le descendre manuellement mais également de pré-enregistrer plusieurs profils. Vous pouvez alors enregistrer une hauteur définie et facilement interchanger les différentes configurations. Une option pratique de verrouillage a été intégrée façon sécurité enfant, pour éviter d’appuyer sur les boutons de façon inintentionnelle. La cerise sur le gâteau, c’est la présence d’un port USB-A sur le côté. Cela vous permet par exemple de recharger votre téléphone. Ce qui est très pratique en position debout si vous n’avez pas la possibilité de le brancher autre part et donc ne pas être embêté par un câble trop petit.

Enfin, le gros plus de ce bureau, c’est la présence d’une solution pour la gestion des câbles. Si l’on pourrait se dire que cela rajoute quelques euros à la facture, il aurait été vraiment dommage de ne pas en profiter. Ce bureau Flexispot est livré avec plusieurs accessoires pour gérer votre câblage, comme un cache aimanté avec le logo de la marque qui vient se poser autour du moteur. En plus de le masquer, cela permet d’y fourrer tous les câbles liés au bureau. Un rail est également proposé, afin d’y mettre vos autres câbles ainsi que 2 mètres de serre-câbles en velcro et un ensemble de clips. Cela est bien suffisant pour commencer son cable management.

Tarif E7 Pro

Côté tarification, notez que le Flexispot E7 Pro est vendu à partir de 549,99€ hors période de promotion (actuellement à -170€ avec un code promo). Un prix légèrement élevé, qui le place dans la catégorie des milieux de gamme, titillant avec le haut de gamme. Bien que cela représente un certain investissement, il se loge confortablement parmi les meilleurs bureaux de sa catégorie, et n’a pas à rougir contre d’autres concurrents qui visent parfois un tarif plus élevé. Si ce prix est totalement justifié, on peut ajouter diverses options supplémentaires lors de l’achat, comme la couleur du plateau et autres accessoires.

L’augmentation du tarif est compréhensible lorsque l’on change pour un matériau plus qualitatif mais il faut avouer que le constructeur en profite pour se prendre une petite marge sympathique pour certaines options, comme la multiprise à une soixantaine d’euros ou son support de casque. On vous conseille cependant de réfléchir vivement à prendre un tapis spécifique pour rester en position debout, ce qui améliorera grandement votre confort. L’ensemble est disponible à la vente sur le site officiel, mais n’est pas encore proposé sur d’autres sites marchands.