Test Écouteurs Epos GTW 270 Hybrid – Polyvalents et efficaces !

De plus en plus connu dans l’univers du gaming, Epos revient à la charge sur un secteur qui est souvent boudé par les joueurs : les écouteurs sans-fil Bluetooth. La délicate mission de convaincre le grand public va être menée par les GTW 270 Hybrid qui comme les précédents produits que nous avons eu l’occasion d’essayer (Epos H3Hybrid, Epos H3PRO Hybrid) s’en sortent avec distinction.

Avec un prix de vente à 149€ sur le site d’Epos, les écouteurs Bluetooth se positionne sur un secteur plutôt premium qui a trouvé son public. Après plusieurs semaines d’essai, voici le verdict sur ces intras gaming au label « Sans latence ».

Packaging

La boite est très épurée et contient les informations principales (à retrouver en fin de test) sur l’ensemble de celle-ci. Ce qui nous intéresse le plus se trouve ici à l’intérieur et nous ne sommes pas déçus.

Nous retrouvons évidemment le boitier de recharge, avec les écouteurs à l’intérieur, le dongle USB-C compatible Bluetooth aptX à faible latence, 3 embouts de tailles différentes (S/M/L), un câble USB-C vers USB-A permettant de recharger le boîtier et un câble USB-C femelle vers un USB-A mâle.

Nous vous épargnons les feuillets de garantie et autres démarrage rapide. Une boite bien fournie et bien complète qui vous fournira toutes les armes dont vous avez besoin pour profiter pleinement de vos intras.

Design

On commence à en avoir l’habitude avec Epos, la qualité de fabrication est impeccable. Cela concerne aussi bien les écouteurs en eux-mêmes que le boitier de recharge qui profite d’une finition exemplaire.

Toujours dans une sobriété propre à la marque danoise, les Epos GTW 270 Hybrid se veulent discrets (sans RGB) et au look premium. Disponibles en coloris blanc ou noir (nous avons reçu ces derniers), les écouteurs se fondront parfaitement dans votre environnement et pourront être utilisés dans un milieu autre que le gaming.

Les matériaux sont de qualité et l’assemblage est impeccable. On ne constate aucun couinement ni aucun jeu sur le boitier. Les écouteurs sont compacts et légers (6,3 grammes pour un écouteur) et ne disposent pas de zones tactiles, ce qui n’est pas plus mal.

Les différents embouts en caoutchouc vous permettront de caler les écouteurs de manière optimale afin de ne pas vous gêner durant leur utilisation. Vous profitez d’une bonne isolation passive une fois l’écouteur bien fixé dans votre canal auditif. Attention tout de même, les écouteurs ne profitent pas d’une réduction de bruit active, il faudra donc vous tournez vers d’autres solutions si ce critère entre dans vos recherches.

L’étui de recharge et de transport bénéficie lui aussi d’une finition premium avec ses petites LED permettant de connaitre le niveau de charge de ce dernier. Les emplacements magnétiques calent parfaitement les écouteurs et ceux-ci ne bougeront pas d’un cheveux une fois installés à l’intérieur.

Le boitier se recharge en environ 1h50 et il permet une charge complète des écouteurs 3x. L’autonomie de base étant de 5h, avec ces trois charges supplémentaires votre total d’écoute s’allonge à 20h, ce qui est correct et dans la moyenne.

Prise en main

Comme chaque produit de la marque, l’appairage se fait instantanément et sans difficultés. Cette facilité d’utilisation est la même en ce qui concerne le dongle USB et en cas de doutes, la notice vous expliquera très clairement les instructions à suivre pas à pas.

Avec leur certification IPX5, les Epos GTW 270 Hybrid vous serviront aussi bien à la maison devant la console qu’à l’extérieur en condition de pluie ou de séance de sport. Avec son large choix d’embouts, le port sera très confortable dans vos oreilles durant plusieurs heures. Une fois installés, les écouteurs ne bougent plus et on n’aura pas peur d’en perdre un même en utilisation intensive.

Nous vous le disions précédemment, les écouteurs ne bénéficient pas d’une réduction de bruit active mais l’isolation passive est excellente pour peu que l’on trouve l’embout parfait qui comblera votre canal auditif.

En ce qui concerne la connectivité et les coupures, ces dernières ont été assez rares. Seul l’écouteur droit accueille le récepteur Bluetooth et il sera donc le transmetteur pour l’écouteur gauche. Dans des environnements relativement tranquilles (maison, seul en pleine campagne…) les déconnexions sont extrêmement rares voir inexistantes.

Il peut parfois il y avoir plus de soucis dans des environnements bondés d’interférences (gare, aéroport, centre commercial…) mais cela reste relativement rare pour être souligné.

Mais le point principal mis en avant par Epos pour ces intras est la basse latence grâce au codec aptX. Annoncée à moins de 40ms, la promesse semble ici respectée car nous n’avons constaté aucun décalage pour tout type de contenu. Les explosions ou les dialogues dans les séries sont restituées en temps réel et cela est un vrai plaisir sur des écouteurs.

Il en est de même avec le sous-titres sur les applications de streaming comme Netflix ou Disney + qui peuvent parfois souffrir d’un léger décalage à la connexion d’appareil Bluetooth. Il n’en est rien ici. Avec un prix de base à 199€ mais facilement trouvable à 149€ actuellement, les écouteurs de chez Epos sont une excellente option à prendre en considération.

Caractéristiques principales des écouteurs Epos GTW 270 Hybrid