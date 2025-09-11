Test DXRacer Martian : La chaise gaming électrique ultime qu’il faut absolument posséder ?

Le fauteuil constitue l’une des pièces maîtresses d’un bon setup, outre les écrans et un bureau adapté par exemple. Si le confort de votre assise constitue pour vous l’un des points sur lesquels vous souhaitez posséder le top du top et plusieurs options pour adapter votre confort, nous avons testé pour vous la DXRacer Martian, la première chaise électrique de la marque qui s’est lancée d’abord dans l’automobile. Après plusieurs semaines au contact de ce produit haut de gamme, il est temps de vous fournir nos impressions.

Conditions de test : Nous avons essayé la chaise gaming DXRacer Martian durant environ six semaines, de quoi se faire une idée très précise des qualités et des défauts de l’objet.

Une finition très haut de gamme

Dès la réception du colis, il vous faudra faire de la place : celui-ci est énorme (91 cm x 78 cm x 38 cm) et pèse plus de 38 kg. Un sacré gros bébé qui cache évidemment un produit tout aussi conséquent à l’intérieur. Tous les éléments contenus sont très bien protégés, tous les accessoires, mais également le dossier et l’assise, tous deux porteurs de broderies très esthétiques reprenant la marque.

Au premier coup d’œil, l’une des premières réflexions faites sur la chaise gaming DXRacer Martian se révèle être en rapport avec la qualité apparente et la solidité du produit, et ce, dès l’ouverture de la boite. On remarque d’emblée sa large base en aluminium renforcé et son large dossier très épais (très lourd aussi) couplé à son assise déjà pré-câblée, puisque la chaise gaming s’avère électrique, avec de multiples options liées au soutien lombaire notamment, le tout établi sur une structure tout en acier qui suit la courbe naturelle du corps humain.

Le montage se fait relativement rapidement, mais du fait du poids de l’objet assez élevé (comptez tout de même 32,4 kg), nous vous recommandons de le faire à deux, au moins pour le remettre debout une fois monté. Parce que bien que la fixation des roulettes et du dossier se fera assez facilement, il nous faut tout de même attirer votre attention sur la nécessité de bien connecter les bons câbles aux bons connecteurs pour rendre accessibles toutes les options. On note la notice imprimée directement sur un carton dans l’emballage, assez claire et bien documentée, accompagnée d’un lien vers une vidéo explicative du montage qui pourrait se compliquer en cas de non-alignement des vis.

Une fois prête à l’emploi, la bête surprend par son encombrement, dû à sa taille XL (faite pour les personnes de plus de 1,80 m et de moins de 125 kg), pouvant provoquer un sentiment de « trop haut » pour les personnes plus petites. Optez dans ce cas pour une version plus basse (taille L), ou bien pour un pouf pour caler vos pieds qui pourraient pendre. Côté dimensions, comptez environ 1,35 m de haut en moyenne, contre un peu plus de 80 cm de large et plus de 60 cm de profondeur. Le roulement se fait d’une manière incroyablement silencieuse, y compris avec du poids dessus, pour un confort auditif, notamment de nuit ou en l’absence de tapis, malgré la simplicité apparente des roulettes bien moins premium.

Ergonomie et confort au top

Ayant opté pour une finition en cuir EPU qui rend la chaise gaming vraiment classe et d’aspect premium, nous n’avons pas pu passer outre les problèmes de chaleur et de sensation de transpiration inhérents à ce genre de matière, ce qui pourrait paraître désagréable pour une bonne partie du public. Rassurez-vous, une variante en tissu tissé gris tacheté de blanc est également disponible au même prix.

Dès les premiers essais, on remarque que le rembourrage en mousse durcie à froid ne bouge pas d’un iota et cela s’est confirmé durant toutes les semaines d’utilisation : aucun affaissement ou mémoire de forme imprévue ne se sont produits, ce qui renforce cet aspect qualitatif du produit fini et ce qui force à garder une posture droite et tonique, mais il nous faudra surveiller la fatigue dorsale avec le temps. Notre première peur était effectivement liée au côté moelleux pour lequel optent la plupart des chaises gaming, mais le soutien offert par la DXRacer Martian nous a plus que rassuré sur le long terme.

Il nous faut tout de même avouer que notre chouchou s’est avéré être le coussin de tête magnétique, déjà présent dans bon nombre de chaises premium de nos jours, mais son aspect pratique, très aimanté et avec une housse lavable séparément n’enlèvent rien. Il vous est possible de le positionner où vous le souhaitez et celui-ci ne bougera pas d’un millimètre. Le soutien de la colonne vertébrale ne se fait pas uniquement par ce point puisque vous disposez d’un soutien lombaire très avancé, en témoignent ses commandes électriques sur le côté droit de l’assise, au-dessus d’une manette permettant le réglage la hauteur du siège.

De ce fait, vous pouvez activer l’une des quatre directions rendues possibles (haut, bas, les deux puis relâche complète) par ce soutien lombaire Smart Airbag conçu avec des coussins d’air intégrés. Les deux coussins « gonflables » du dossier vont alors vous permettre de personnaliser le soutien et de cibler les zones qui vous feraient souffrir en comblant de manière optimale l’espace entre les lombaires et le dossier de la chaise gaming permettant la tenue de périodes prolongées sans aucun problème. À noter que pour l’utiliser, vous devrez brancher votre chaise, ou bien la recharger grâce à la batterie de 5 000 mAh incluse et cachée sous l’assise.

Nous n’avons eu besoin de la recharger qu’une seule fois sans aucun problème rencontré ensuite, donc vous aurez de quoi voir venir, si vous restez raisonnable sur l’utilisation des fonctions électriques. Comptez un peu plus de 3 h pour une recharge complète. D’ailleurs, il aurait été souhaitable de prévoir un emplacement pour stocker le chargeur directement dans la chaise, pour éviter de l’égarer par exemple.

De l’autre côté de l’assise, vous trouverez une manette permettant le basculer votre dossier de 90 à 135°, toujours de manière électrique, avec en bonus l’éclairage du logo DXRacer en jaune sur le côté. Un mode bascule est également présent, déclenché grâce à une manette classique cette fois, et permettant un débrayage supplémentaire pour une inclinaison majorée, favorisant les moments de repos. À noter le blocage de cette fonctionnalité nous empêchant de rebasculer en avant lors d’une session, rapidement résolu.

Viennent compléter ce bilan déjà complet les accoudoirs 4D magnétiques (pour une meilleure capacité d’échange – une fonctionnalité plutôt gadget ici), pour un soutien optimal des poignets et des coudes en fonction de leur direction proposée dans quatre positions : haut/bas, devant/derrière, gauche/droite et rotation. Une fonction déjà présente sur d’autres produits, mais qui a le mérite d’être présente ici, tout en tenant vraiment même lors des changements de position, en évitant tout dérèglement intempestif.

Le siège ne disposant pas de repose-pieds (qui manquent avec toutes les options de bascule proposées), nous pensions pouvoir davantage incliner nos accoudoirs en position allongée afin de mieux maintenir nos bras, par exemple, mais ce ne fut pas le cas, classant la chaise gaming en deçà de certaines de ses concurrentes.

Un prix trop élevé ?

Malgré tout cela, on ne peut pas ne pas parler de l’éléphant dans la pièce : le prix d’achat. Vendue 599 € sur le site officiel de la marque, la DXRacer Martian se place bien évidemment dans la fourchette haute des produits du même type. Ceci dit, si vous passez des heures et des heures assis et que vous cherchez une qualité très premium, ce produit pourrait vous intéresser, excluant de fait le grand public qui se tournera vers des chaises gaming moins équipées mais au rapport qualité-prix plus équilibré.

Notez que la chaise gaming DXRacer Martian est livrée gratuitement en deux à cinq jours et que la marque vous offre également une politique de remboursement ou de retour de 30 jours. À noter l’arrivée récente d’une version Pro de la DXRacer Martian (moyennant plusieurs dizaines d’euros en plus), incluant une ventilation du siège pour rester au sec, mais également trois niveaux de chauffage pouvant démarrer en deux secondes, un système de massage dorsal sur huit points et six modes de vibration pour lutter contre l’inconfort en position assise prolongée. Le confort poussé encore plus loin, mais définitivement pas pour tout le monde.