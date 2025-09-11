Test DXRacer Martian : La chaise gaming électrique ultime qu’il faut absolument posséder ?

Publié le :

Par :

high-tech

  • Une esthétique très premium
  • Support lombaire à double-coussins gonflables électrique
  • Très bonne tenue de la mousse
  • Coussin de tête magnétique
  • Autonomie de la batterie très satisfaisante
  • Roulement des roues très silencieux
  • Accoudoirs 4D un peu simples
  • Pas de repose-pieds
  • L'aspect "collant" du cuir en cas de chaleur
  • Pas de rangement pour le câble de recharge
  • Le prix
9

Après plusieurs semaines d’utilisation, difficile de trouver beaucoup de points négatifs à la DXRacer Martian, qui combine simultanément le confort ultra-sophistiqué à une assistance électrique loin d’être superflue, ou encore un maintien cervical et lombaire très poussé. Passer de longues heures assis devant son ordinateur n’est plus une corvée, tant que l’on dispose d’un bureau assez grand pour accueillir la bête, très encombrante. Reste la question du prix : qui sera capable de dépenser 599 €, y compris pour des prestations aussi soignées et premium comme celles-ci ? Finalement, la chaise gaming a de quoi plaire avec ses sérieux arguments et pourrait très bien s’ériger en tête de liste des sièges les plus aboutis des prochaines années, pour les bourses les plus aisées cela dit.

Ce test a été réalisé à partir d'une version éditeur.

