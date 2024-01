Test Corsair K55 Core – Un clavier abordable et silencieux

En 2023, nous avons pu prendre en main quelques bons claviers gaming de la marque Corsair et parfois de très bons. La plupart rentraient toutefois dans une gamme de prix assez élevés, mais cette fois-ci, nous avons droit à un périphérique bien plus abordable avec le K55 Core RGB. Il peut être un produit très intéressant grâce à son rapport qualité/prix malgré quelques concessions inévitables. Nous l’avons pris en main durant quelques temps afin de vous livrer notre verdict.

Design

Comptez 50€ pour ce clavier gaming qui a comme premier bon argument son design plutôt agréable à l’œil. On doit reconnaître à Corsair un certain talent à faire en sorte que ses produits d’entrée de gamme ne se remarquent pas au premier coup d’œil grâce à des efforts pour les rendre attractifs visuellement. Le K55 Core est entièrement conçu en plastique noir mat et intègre des éléments antidérapants sur sa face inférieure, ainsi que des patins pour régler la hauteur. Les touches, fabriquées à partir d’un plastique laiteux, sont ingénieusement disposées pour maximiser l’effet de l’éclairage RGB. Cette conception permet à la lumière de se diffuser de manière uniforme, donnant un look très satisfaisant sur le bureau.

Les couleurs s’illuminent par ailleurs sur 10 zones entièrement personnalisable grâce au logiciel iCUE. En haut à droite du clavier, nous avons les boutons pour les commandes audio et multimédia : lecture/pause, augmentation du volume, diminution du volume et sourdine. Il existe également un bouton pour le verrouillage de la touche Windows et un autre pour régler la luminosité de l’éclairage RGB. On regrette tout un câble USB-A un peu court et surtout un peu trop rigide. On note tout de même une résistance aux éclaboussures et aux projections d’eau au cas où vous avez un accident de café durant une partie.

Compte tenu de son prix, nous sommes devant une construction plus que correcte qui utilise habilement l’éclairage RGB pour se mettre en valeur.

Performances et logiciel

Concernant les interrupteurs mécaniques, la conception en dôme de caoutchouc du clavier gaming procure une sensation de frappe distincte par rapport aux interrupteurs mécaniques. Elle est comparable aux interrupteurs tactiles, mais avec une réponse moins nette au point d’activation. On ressent une légère déformation du pad en silicone lors de la presse. Toutefois, le clavier répond de manière fiable et précise, offrant une frappe nettement plus silencieuse et amortie. On est sur du 1000Hz en ce qui concerne le taux de rafraichissement, nous sommes donc sur une base solide.

Il a ainsi passé les tests sur les jeux du moment que nous avons pris en main pour le site : Palworld et Enshrouded. Cela ne nous a pas empêché de constater son efficacité sur quelques parties de Battlefield 2042. Rien à redire concernant les performances pour un produit de cette gamme, mais les plus exigeants préfèreront sans doute se diriger vers un clavier mécanique pour de meilleures performances, même avec un budget serré. Son caractère silencieux peut toutefois être un atout si vous utilisez le K55 Core pour le jeu et le travail de bureau.

Comme d’habitude avec Corsair, le logiciel iCUE permet de paramétrer le clavier de différentes façons. En plus de l’éclairage, vous pouvez également effectuer vos propres affectations de touches et vos macros. Vous pouvez bien évidemment configurer plusieurs profils pour le paramétrer selon votre utilisation. Sans oublier la possibilité de désactiver les combinaisons Alt+Tab, Alt+F4, Shift+Tab et/ou la touche Windows.