Test Clavier Logitech Pro X TKL Rapid – Sûrement l’un des meilleurs claviers de sa catégorie, mais…

Que vous soyez amateur de FPS, de RTS ou tout simplement joueur et joueuse PC, vous êtes forcément attentif aux réglages de votre clavier ainsi qu’aux possibilités pour gagner en efficacité et en ergonomie en jeu. Disponible en cette fin d’année, le Logitech Pro X TKL Rapid complète la gamme des claviers pro de la marque après le G Pro X 60 et surtout le Pro X TKL Lightspeed, sorte d’ainé de notre clavier du jour sorti l’an passé. Vendu 189,99€, celui-ci fait clairement partie des claviers haut de gamme et dispose d’un certain nombre de fonctionnalités qui plairont à coup sûr aux amateurs de personnalisation mais aussi aux adeptes de claviers analogiques, puisque Logitech s’y met aussi désormais.

Design et Ergonomie au top !

Doté d’un packaging simple mais plutôt raffiné, le clavier analogique de Logitech se présente avec un câble USB-A vers USB-C de 1,8 m détachable mais nécessaire à son alimentation (et seul accessoire du packaging – pas de pince ni même de touche supplémentaire), contrairement à son aîné Lightspeed qui était lui disponible sans fil. D’une taille toujours très compacte pour les fonctionnalités qu’il propose (soit une largeur de 35,7 cm, une épaisseur de 15 cm et une hauteur de 3,8 cm), le Pro X TKL Rapid de la marque suisse se démarque de par son esthétique soignée, assez lestée (comptez 920 g tout de même !) et aux finitions plastiques/métalliques très rigides qui font leur effet.

On retrouve au dos, les cales permettant une position sur votre bureau à votre guise, allant de couché à +4° ou +8° d’inclinaison. Pour terminer au rayon du design, nous regretterons cependant l’absence d’un repose-poignet qui fait clairement défaut ici, bien que l’on ait compris que Logitech a souhaité renforcer le côté nomade et compact de son périphérique. En somme, un objet de belle facture, compact, et disposant d’un rétroéclairage complet sur toute la surface des touches, contrairement à certains périphériques concurrents qui n’en éclaireront qu’une partie. Cet éclairage propose pas moins de 8 modes préréglés, aux effets lumineux très différents et tous sympathiques, mais le Logitech Pro X TKL Rapid dispose également de possibilités de personnalisation infinies grâce à sa suite logicielle, aspect que nous détaillerons plus loin.

Au rayon des fonctionnalités et performances

Concernant la structure du périphérique, vous retrouverez deux zones bien distinctes : une zone dédié aux 88 touches du clavier (disponible en Azerty ou Qwerty – au total 6 versions internationales sont disponibles en trois coloris Rose, Blanc ou Noir) sans pavé numérique (d’où son appartenance à la gamme des TKL), et une autre partie dédiée aux boutons de réglage manuel de la luminosité ou du profil (jusqu’à 3 à paramétrer), ou bien de gestion multimédia (Retour, Lecture/Pause, Avance et Sourdine). Cette partie, située sur le dessus, dispose d’un bouton permettant de gérer les différents profils colorimétriques du clavier, d’un bouton jeu (désactivant la touche Windows et Menu notamment), mais aussi de quatre boutons multimédia et d’une molette à droite permettant de gérer le volume. De très bonne facture elle aussi, celle-ci permet un contrôle immédiat et à portée de main du volume de votre ordinateur, très pratique en toutes circonstances.

De son joli nom on retiendra ici la mention Rapid, faisant référence à la technologie Rapid Trigger promettant une réactivité maximale exemplaire. En réduisant la latence lors de frappes répétées sur une même touche notamment (pratique dans un jeu compétitif ou dans un RTS par exemple), les joueurs et joueuses pourront bénéficier de ce boost de réactivité comme l’une des qualités intrinsèques propre à cette évolution des claviers pro de la marque. Cependant, cela doit être activé pour tout le clavier et non par touche, et est incompatible avec d’autres fonctionnalités des switchs analogiques comme le SOCD (voir plus bas).

Nous l’avons dit, le Logitech Pro X TKL Rapid dispose de 88 touches nécessitant 35g pour être activées, mais celles-ci disposent d’une spécificité là-aussi propre à ce nouveau modèle de la ligne pro : des switchs magnétiques analogiques, une première chez Logitech. Si vous vous demandez ce que cela peut bien rajouter comme fonctionnalité, eh bien, il vous faudra imaginer que vous pourrez désormais régler la hauteur d’activation de chaque touche, pour une saisie améliorée, et même de manière indépendante pour chacune si vous le souhaitez. Ainsi, chacune des 88 touches du clavier peut être paramétrée avec une course allant de 0,1 à 2 mm, pratique en cas de besoin de réactivité assez important, mais pouvant provoquer quelques heurts en travaux de bureautique, pour lesquels on conviendra de réglages plus lourds.

Globalement l’appui sur les touches est précis et n’oppose aucune résistance, rendant la frappe fluide. Il nous faut néanmoins prévenir les consommateurs et potentiels intéressés par l’acquisition de ce clavier, celui-ci demeure vraiment assez bruyant à l’usage. Un constat plutôt classique chez ce type de clavier Pro, faisant émaner un son bien mécanique apprécié des joueurs et joueuses PC, mais il faut avouer qu’en travaux de bureautique, cela ne s’est avéré finalement pas si agréable que cela. A noter que les touches peuvent être retirées, facilitant le nettoyage ou encore le remapping notamment, et laissant apparaître les switch rouges caractéristiques de ce genre de clavier.

Autre fonctionnalité présente dans ce clavier finalement ultra-personnalisable, la combinaison de touches simultanées, ou SOCD (Simultaneous Opposing Cardinal Direction), permettant un ensemble de touches appuyées simultanément provoquant telle ou telle action. Pratique pour simplifier les tâches au quotidien, même si son exécution pourrait parfois être à revoir. Toutes ces options de personnalisation se font bien entendu via le logiciel Logitech G Hub, maître dans l’art d’ouvrir des portes que l’on aurait pu croire impossibles à ouvrir.

Personnalisation extrême

Après avoir téléchargé le logiciel sur le site officiel de l’équipementier, vous devrez appairer votre clavier. Pas de panique puisqu’une fois dans l’application, l’appairage se fait très simplement et vous permet de bénéficier d’une tonne de personnalisations bien senties et comptant parmi les principales fonctionnalités et nouveautés de ce clavier : la personnalisation de l’appui des touches et des déclencheurs. Nous l’avons vu, vous pourrez régler la distance d’appui pour obtenir la commande associée (de 0,1 mm c’est à dire pratiquement un simple effleurage à 4 mm, autrement dit un appui conséquent) mais vous pourrez aussi régler la distance nécessaire au déclencheur (trajet retour) avant de permettre une nouvelle pression (de 0,1 mm à 2 mm).

Des gadgets pour certains peut-être, mais qui contribuent ici à permettre une fois de plus une grande personnalisation de votre appareil (si tant est que vous en ayez l’utilité), et ce pour chacune des touches, permettant de rendre plus ou moins sensible telle ou telle touche, d’en désactiver certaines en mode jeu ; mais aussi permettre une action multipoints disposant de deux réactions différentes que vous appuyiez doucement ou fortement sur la touche. Le tout grâce à Keycontrol qui vous permet aussi d’attribuer des fonctions secondaires, jusqu’à 15 par touche, que l’on peut également coupler grâce au menu « Fn » qui en rajoute une couche. L’application vous permet aussi de remapper intégralement votre clavier à votre guise, et vous permettra de régler les trois profils disponibles sur le clavier en raccourci, pour switcher entre un mode jeu de stratégie, un mode jeu de combat et un mode bureautique par exemple.

En ce qui concerne les modes lumineux enregistrés, ceux-ci peuvent être changés à la volée par une combinaison de touches sur le clavier, allant du simple balayage lumineux à une onde de choc à chaque pression sur le clavier. Ces profils dus à RGB Lightsync peuvent être personnalisés et de nouveau peuvent eux aussi être modifiés ou créés via Logitech G Hub, qui recense bon nombre d’appareils de la marque désormais pour une meilleure compatibilité de votre ensemble de périphériques. Très agréables, les possibilités de réglage de la nappe RGB offrent une vrai sentiment de liberté bienvenue et vous permettent même de créer vous-même votre propre animation de A à Z. On remarque cependant une imperfection dans l’éclairage de la dalle surtout au niveau de caractères que l’on pourrait considérer moins « importants » et donc pouvant gêner à la lecture une fois la nuit tombée.