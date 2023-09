Test Logitech G Pro X TKL Lightspeed – Un clavier compact parfait ?

Logitech s’implique davantage dans l’eSport et veut le faire savoir. Le mois de septembre a été riche en sorties, et nous allons vous présenter aujourd’hui le Pro X TKL Lightspeed, la déclinaison eSport du TKL déjà paru auparavant. Que donne ce nouveau modèle, pensé avant tout pour les performances ?

Le compact confort

La première surprise plaisante lors de l’ouverture de la boite, c’est la présence d’une sacoche de rangement rigide pour ce Logitech G Pro X TKL Lightspeed. Un plus, car, en tant que produit pensé pour l’esport, il semble plutôt cohérent d’avoir une pochette pour pouvoir le transporter facilement dans son sac, de compétition en compétition. Au niveau du poids, nous sommes en plus en dessous du kilo, donc nous rentrons vraiment dans la catégorie des claviers transportables.

Au premier contact lors de l’ouverture, il y a forcément quelque chose qui marque : ce sont les key caps. Logitech a décidé, pour ce nouveau modèle, de passer au PBT, et c’est une excellente chose, que ce soit en terme de confort de frappe, mais aussi de durabilité. Avec un châssis en plastique mais couvrant l’aluminium, l’ensemble respire le sérieux. Le Logitech G Pro TKL Lightspeed possède de plus des touches multimédias ainsi qu’une molette. Les boutons fonctionnent bien mais semblent, en comparaison des key caps en PBT, un peu fragile. La molette, quant à elle, manque un peu de précision. Pour aller dans cette volonté de personnalisation totale de l’expérience joueur, on retrouve au dos du clavier deux hauteurs possibles pour le rehausse clavier. On pourra par contre reprocher l’absence d’un repose poignet, qui est nécessaire lors d’une utilisation poussée.

Le plein de fonctionnalités

Si on commence a parler des fonctionnalités en elles-mêmes, il faut déjà savoir que ce clavier peut se connecter de 3 façons. A commencer par le sans fil le plus facile, avec le Dongle USB qui peut s’utiliser à la fois pour le clavier, mais aussi la souris Logitech G Pro X Superlight 2 par exemple. Il est également possible d’utiliser le clavier de façon filaire, ou via Bluetooth. De ce côté là, nous avons quelque chose de très pratique et qui s’adaptera très bien à toutes et tous. Au niveau de la batterie, on part sur une bonne grosse autonomie d’environ 100 heures.

Forcément, qui dit clavier de Logitech dit gestion via le G Hub, le logiciel ultra complet de la marque. De ce côté là, on retrouve tout ce qu’il faut pour personnaliser à la fois les macros, les touches, le rétroéclairage des boutons… Pensé pour les joueurs, et notamment les professionnels, un mode jeu est également activable à la pression d’un seul bouton. Dès lors, il est également possible de désactiver tout simplement des touches afin de ne pas risquer une mauvaise manipulation en jeu. Forcément, c’est quelque chose de très pratique, afin d’éviter un retour Windows en plein match.

Concernant le RGB, il est plutôt discret. On sent que la véritable identité de cette gamme pro de chez Logitech G se veut minimaliste, centrée sur les performance, et non autour d’un aspect plus marqué visuellement. On ne retrouve par exemple pas de RGB sur les tranche du clavier. Les seules zones qui sont rétroéclairées sont ainsi les touches. Et forcément, avec le logiciel G Hub, il est possible de synchroniser l’ensemble de l’éclairage avec les autres produits de la marque, ce qui fait son petit effet, il faut l’avouer.

Au niveau de l’expérience de frappe, nous retrouvons des switchs brown, quelque chose d’assez classique, mais toujours efficace. L’ensemble donne un résultat plutôt fonctionnel comme on peut s’y attendre. Le bon point également, c’est un bruit de frappe moins présent que sur certains modèles, et surtout aucune résonance désagréable. Mais la question que l’on se pose, c’est la véritable différence avec un autre modèle de Logitech. En effet, le Logitech G715 est pris comme base de ce Logitech G Pro X TKL Lightspeed, et les deux modèles se ressemblent finalement beaucoup, en dehors du fameux mode jeu qui est un vrai ajout. Mais est-ce que ce mode supplémentaire justifie une différence de 20 euros ? Rien n’est moins sûr…