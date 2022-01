Test Clavier Genesis Thor 300 – La polyvalence lui va si bien

C’est l’heure du test pour le clavier Genesis Thor 300, après avoir pu mettre les mains sur le tapis de souris Boron 500 ainsi que sur la souris Xenon 800. Petit tour d’horizon sur le dernier né de la marque polonaise.

Packaging

Comme pour ses homologues Boron 500 et Xenon 800, l’emballage ne fait pas de chichis. On va directement à l’essentiel avec un packaging sobre et efficace. Le carton noir et rouge présente un visuel du produit ainsi que ses caractéristiques principales qui sont visibles un peu plus bas.

On retrouve à l’intérieur du carton les habituels feuillets de démarrage rapide, pour expliquer les quelques combinaisons de touche à connaitre, ainsi qu’un sticker de la marque Genesis. Le clavier est très bien protégé et vous n’aurez pas peur de quelconques dommages durant le transport.

Design

Dans un châssis en aluminium du plus bel effet, le Thor 300 RGB présente vraiment bien. L’ensemble respire la qualité et la sensation au toucher est agréable. Avec des dimensions classiques pour un clavier de la sorte, il se fondra dans tous les setups sans difficultés.

Petite particularité du modèle essayé, celui-ci est au format QWERTY, le modèle n’existant qu’en édition US pour le moment. Une formalité tant il est aisé d’ajuster les touches à sa guise et de modifier le mode de saisie dans Windows.

Une version AZERTY est au programme, sans aucune date pour le moment, il faudra donc vous montrer patient si vous souhaitez disposer d’une version plus classique à ce qu’on retrouve chez nous habituellement. Le produit dispose d’un système de RGB réglable de diverses manières grâce à la désormais connue touche « Fn » qui permet d’exécuter toute une panoplie de raccourcis tous plus utiles les uns que les autres.

On retrouve sur la face arrière du clavier deux petits pieds permettant d’utiliser ce dernier en position plate ou un peu surélevée ainsi qu’un « sillon » permettant de faire passer le câble d’alimentation à l’intérieur et de faire un mini câble management. Plutôt bien vu !

Prise en main

Comme vous pouvez le remarquer sur l’image ci-dessus, nous avons changé les quatre touches habituelles afin de retrouver un clavier AZERTY tout à fait utilisable, mais également pour voir quels switchs se cachaient derrière ce feeling agréable lors de la frappe.

Genesis a décidé d’utiliser des commutateurs Outemu Brown qui permettent une pression d’activation de 55 grammes et un temps de réponses de 8ms. La frappe est plutôt « silencieuse » si on compare le Thor 300 à d’autres claviers mécaniques de différentes marques.

Les raccourcis se montrent très complet et efficaces et, après de nombreuses heures de jeu et de bureautique, l’efficacité a toujours été au rendez-vous. La frappe est efficace, on ne ressent pas de gêne ou de sensation de « clic » qui ne passent pas.

L’anti-ghosting est efficace lui aussi tout comme la touche de verrouillage Windows quand on est en plein jeu. La partie RGB est convaincante bien que la luminosité ne soit pas très élevée, même avec les réglages au maximum.

Des réglages qui pourront être effectués par l’intermédiaire du logiciel dédié, vous permettant d’arranger vos dispositions lumineuses mais également (et surtout) de configurer différents profils et macros qui vont donneront potentiellement un avantage en jeu.

Un logiciel qui, même si il s’avère plutôt complet sur le plan des fonctionnalités, parait un peu fade visuellement. On aurait aimé quelque chose de plus moderne mais cela reste entièrement personnel.

Le sillon présent sur la face arrière afin de permettre de ne pas laisser trainer le câble n’importe comment est plutôt bien vu et assez pratique à l’usage. Cela dépendra évidemment des configurations de votre setup mais on apprécie la possibilité d’organiser au maximum le câble management.

Caractéristiques principales du clavier Genesis Thor 300