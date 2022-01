Test Tapis de souris Genesis Boron 500 RGB – Compagnon idéal et coloré

Si ce petit ajout peut paraitre gadget, il est toujours le bienvenu, surtout pour les personnes désireuses d’avoir un bureau propre et où le câble management est roi. Ce câble fait d’ailleurs une longueur de 180 cm, ce qui sera amplement suffisant pour la majorité des usages.

Le bandeau RGB est très bien intégré et se trouve à la même hauteur que le reste de la surface, afin de ne pas vous égratigner la peau à chaque mouvement. Ce fameux bandeau RGB se pilote tout simplement avec le bouton situé en haut à gauche.

Avec une base antidérapante solide et une surface en textile très légère, ce tapis Genesis Boron 500 se classe parmi les bons élèves. La qualité de fabrication est au rendez-vous et les coutures sont assez discrètes.

Le logo en bas à gauche se fond bien dans le décor et ne dénote pas avec le reste du produit. Sur le dessus, nous retrouvons le boitier qui embarque l’électronique qui permet à la RGB de faire sa magie.

Dans une robe tout de noir vêtu, notre Boron 500 RGB se pare sur son contour d’un bandeau RGB du plus bel effet. Avec pas moins de 11 modes d’illuminations différents, il y a forcément une combinaison qui vous donnera entière satisfaction.

La boite contient le tapis, bien protégé dans un fin sachet plastique, ainsi que le câble de raccordement pour activer le RGB et un autocollant de la marque. Passons directement au produit en lui-même.

Pas de fioritures ici avec un emballage simple mais efficace. Ce dernier affiche un visuel du produit ainsi que les caractéristiques principales du tapis de souris sur des côtés rouges flamboyants et tape à l’œil.

Sur le banc d’essai aujourd’hui, le tapis de souris Genesis Boron 500 RGB , un produit en taille M de la marque fondée en 2011. Genesis est spécialiste dans les accessoires gaming et d’autres tests concernant cette marque vont bientôt arriver sur le site.

Avec une conception de qualité et un bandeau RGB bien intégré, ce Genesis Boron 500 est un compagnon idéal pour compléter votre setup. Sa surface assurera une glisse agréable et les différents modes d’illumination vous donneront entière satisfaction pour un prix plus que raisonnable.