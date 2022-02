Test Souris Genesis Xenon 800 – Un produit complet qui satisfait tous les usages

Après avoir testé le tapis de souris Boron 500 RGB, voici venu le temps de la souris Xenon 800 de la marque Genesis. Cette souris ultra légère et RGB arbore un style déjà bien connu et est vendue dans la même gamme de prix qu’une Trust GXT Morfix.

Packaging

Toujours emballé dans son carton noir et rouge caractéristique de la marque, notre périphérique est livré bien protégé dans un packaging plutôt compact. Vous y retrouverez bien entendu la souris mais également un poids amovible ainsi qu’une face pleine en plus de la face à trou déjà présente.

On notera également la présence d’un guide rapide ainsi que d’un petit sachet contenant des patins en téflon à installer sur votre souris si cela devait s’avérer nécessaire. Plutôt sympa et assez peu de déchets au final dans cet emballage qui reprend des visuels du produit ainsi que ses caractéristiques principales que vous pourrez retrouver en fin de test.

Design

Avec ses deux faces interchangeables, Genesis vous offre la possibilité du classique avec une face pleine, sobre et ornée uniquement du logo de la marque. Ou il vous sera également possible d’utiliser une face « à trous » qui permet d’alléger sensiblement le poids de cette dernière (le gain n’est pas significatif) mais qui vous permettra de voir les entrailles de la bête.

Les deux styles fonctionnent plutôt bien et un soupçon de RGB vient donner du peps à cette souris plutôt sage visuellement. Notez qu’il est possible de désactiver les bandes lumineuses si vous le souhaitez via le logiciel dédié.

On retrouve une roulette crantée pour le scrolling (assez silencieuse) ainsi que deux boutons sur le côté gauche qui tomberont sous votre pouce. Par défaut, ceux-ci permettent de revenir en arrière ou d’aller sur la page suivante, mais il sera possible de les configurer grâce au logiciel.

Au niveau des boutons, il y en a un au centre, sous la molette, permettant de passer aux différents niveaux de DPI très facilement et un autre situé sous la souris. Nous vous parlions du RGB, sachez que celui-ci est présent sur une fine bande à la base de la souris ainsi que sur le logo de la marque et la roulette.

Le cordon d’alimentation fait 1,8 mètre, ce qui est largement suffisant pour la plupart des usages. On regrettera cependant que le câble ne soit pas tressé, ce qui veut dire des risques de dégradation dans le temps si celui-ci est souvent plié et bougé. On vous conseille d’y faire très attention si vous êtes un friand de LAN ou en déplacement régulier avec le boulot.

Prise en main

Très facile à installer et à utiliser, cette souris Genesis est Plug and Play, il vous suffit juste de la brancher à un port USB pour l’utiliser de suite. Elle contient même une petite mémoire interne qui vous permet d’enregistrer jusqu’à 5 profils afin de garder vos paramètres favoris même en déplacement.

La capteur optique est très précis et la large palette de DPI disponible sur le produit satisfera tous les utilisateurs. La roulette est plutôt silencieuse par rapport à d’autres concurrentes et son système de crantage rend la manipulation de cette dernière assez précise.

L’une des particularités de cette Xenon 800 est de pouvoir choisir entre une face pleine ou une face à trous. Sachez que vous pourrez choisir l’une ou l’autre simplement en fonction de vos préférences en matière de design, la façade à trous n’apportant pas un gain considérable au niveau du poids.

Ce qui change nettement plus la donne en revanche, c’est la possibilité d’insérer au cœur de la bête un poids de 20g faisant passer la souris sur la balance de 58 à 78g. Une différence qui se ressent pas mal, surtout quand on a passé plusieurs heures avec l’un et que l’on switch avec l’autre.

Les deux boutons latéraux sont bien placés et tombent facilement sous le pouce. Attention, les grandes mains risquent de trouver le modèle un peu juste au niveau de la taille. La souris reste toute à fait utilisable mais c’est un élément à prendre en considération si jamais vous passez de nombreuses heures sur des jeux assez nerveux qui demandent de l’endurance.

Enfin terminons en parlant du logiciel que vous pouvez retrouver à cette adresse (en tapant Xenon 800) et qui s’avère assez complet. Il vous sera possible comme dit plus haut d’y enregistrer jusqu’à 5 profils, d’y ajuster les différents niveaux de DPI sur un curseur ajustable et de paramétrer les préférences RGB.

Couleurs, intensité, mode de fonctionnement… tout ou presque est paramétrable dans cet onglet, il est même possible de carrément désactiver les lumières flashy. D’autres onglets, plus techniques, vous permettront d’ajuster la sensibilité de la souris en elle même, l’intensité de la roulette ou du double clic et d’autres paramètres en tout genre.

Si le logiciel s’avère assez complet, il est dommage que celui-ci soit si brut visuellement, comme venu d’une autre époque. Il est également uniquement disponible en polonais ou en anglais, ce qui pourrait être problématique pour les non anglophones. Même si le vocabulaire n’est pas très compliqué, cela peut freiner quelques personnes.

Caractéristiques principales de la souris Genesis Xenon 800