Test Chaise Quersus XEOS – Une chaise gaming solide et abordable

Quersus jouit d’une bonne réputation dans le milieu des chaises gaming et la marque continue d’étendre son offre pour convenir à tous les profils, mais surtout tous les budgets. Avec le siège Quersus XEOS, nous avons ici une proposition plus abordable que les modèles premium que l’on a déjà pu tester sur le site. Moins cher ne veut pas dire de moins bonne qualité pour autant. Malgré quelques concessions esthétique, la chaise reste très solide dans ses fondamentaux.

Conditions de test : Nous avons pu essayer la chaise sur une durée d’un mois environ, aussi bien pour travailler que pour jouer, sur de très longues sessions quotidiennes.

Un montage simple comme bonjour

La Quersus XEOS est sans doute l’une des chaises les plus faciles à monter parmi celles que nous avons pu tester. Généralement, il est préférable d’être deux pour effectuer les manipulations en toute sécurité, mais ici, il est tout à fait possible de réaliser le montage seul, sans difficulté.

À l’ouverture, une notice claire fournit toutes les informations nécessaires, sans fioritures : les pièces à retrouver dans le carton ainsi que les différentes étapes de montage. L’un des accoudoirs est même déjà fixé, ce qui évite toute erreur lors de l’installation du second. Au final, moins de 20 minutes suffisent pour obtenir un résultat complet.

À noter que nous avons testé le modèle revêtu de cuir synthétique hybride UHL (Ultra Soft Hybrid Leatherette), proposé à 349 €, soit un peu plus cher que les trois modèles en tissu hydrofuge SHF (Soft Hydrophobic Fabric) avec inserts en daim synthétique NFS (Nano Fabric Suede), affichés à 299 €. Si le simili cuir offre une bonne qualité de finition, il convient toutefois d’être vigilant si vous avez tendance à transpirer en été (ou si la température de votre pièce est difficile à réguler). À l’inverse, le revêtement en tissu bénéficie d’une surface plus respirable et d’une étanchéité en cas de petits accidents de café.

Enfin, la chaise est conforme à la norme européenne REACH qui garantit l’absence de substances chimiques dangereuses.

Une assisse ferme et solide

La XEOS profite d’abord d’un revêtement solide en acier galvanisé et peut supporter une charge maximale de 120 kg. Vous pouvez bien entendu ajuster la hauteur grâce au piston, ainsi que l’inclinaisons du dossier jusqu’à 150°. Elle dispose également d’une fonction d’inclinaison libre, avec un réglage de la tension via une molette située sous le siège.

En matière de confort, nous sommes ici sur un rembourrage ferme. La chaise est dotée d’une mousse froide d’une densité de 55 kg/m³, ce qui améliore la résistance à la compression et la durabilité. Si vous préférez une assise plus moelleuse, qui s’enfonce légèrement, ce modèle ne sera peut-être pas le plus adapté. En revanche, ce choix offre un excellent maintien du dos et des lombaires si l’on est adepte. Dans l’ensemble, on sent également que la matière est faite pour durer.

La marque n’a jamais déçu sur ce point (le modèle ICOS de 2022 remplie toujours ses fonctions), mais sachez qu’au cas où, l’ensemble est garantie 2 ans. Selon votre posture, un coussin lombaire peut être utile, même si nous n’en avons pas ressenti le besoin lors de notre test. Concernant l’appuie-tête, on apprécie le coussin bien rembourré fourni, mais son positionnement reste limité par la sangle qui ne peut pas descendre en dessous de la partie haute du dossier. Pour les personnes de petite taille, cela pourra s’avérer contraignant.

La XEOS propose aussi un espace légèrement plus restreint en largeur, par rapport à une Secretlabs par exemple, avec une forme plus resserrée au niveau de la surface et des lombaires. Cela ne va pas non plus vous comprimer, mais ce design plus enveloppant est à prendre en compte selon vos préférences.

Un design minimaliste

Grâce à son prix attractif, la Chaise Quersus XEOS offre un très bon rapport qualité/prix par rapport aux modèles premium de la firme qui se situent dans les 600€. L’inconvénient est que le XEOS n’offre pas le même degré de personnalisation. Nous avons ainsi un design assez minimaliste, bien que l’on garde tout de même la forme très anguleuse du dossier, sorte de signature esthétique de Quersus. A moins de réellement vouloir un look « gamer » qui détonne, on apprécie le caractère sobre et purement fonctionnel, surtout si cela le rend plus abordable.

En revanche, on troc les habituels accoudoirs en 4D pour de la 3D. Là encore, la concession est vraiment minime. On peut régler la hauteur, la profondeur et le pivot de gauche à droite. Impossible de ne pas trouver le placement adéquat, d’autant que la matière est très confortable lorsque l’on pose ses coudes dessus. On regrette tout de même une trop grosse sensibilité parfois. Si l’on ne fait pas attention en se levant par exemple, il peut arriver que les accoudoirs bougent assez facilement.