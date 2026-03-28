Test Chaise Quersus XEOS – Une chaise gaming solide et abordable

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  • Montage rapide et très simple
  • Excellente qualité de fabrication
  • Bon maintien du dos sur la durée
  • Design sobre et passe-partout
  • Bon rapport qualité/prix
  • Accoudoirs parfois trop sensibles
  • Appuie-tête peu ajustable pour les petits gabarits
  • Design moins personnalisable que les modèles premium
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La Quersus XEOS réussit à proposer une chaise gaming accessible sans sacrifier l’essentiel. Solide, simple à monter et pensée pour durer, elle mise sur un confort ferme qui séduira ceux qui recherchent un bon maintien sur de longues sessions. Malgré quelques concessions sur le design et les réglages, elle s’impose comme une excellente alternative aux modèles premium, avec un rapport qualité/prix très convaincant.

Ce test a été réalisé à partir d'une version éditeur.

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