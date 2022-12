Test Siege Quersus ICOS Edition One – Un fauteuil ergonomique et personnalisable

L’offre sur les sièges gaming haut de gamme ne cesse de s’élargir ces derniers temps, c’est pourquoi il peut être difficile de vraiment trouver son bonheur face à la pléthore de produits qui nous est proposé. Quersus a cependant réussi à se faire un nom grâce à des collaborations importantes avec des streamers de renom, et après avoir essayé le modèle ICOS Edition One, on peut vous assurer que la qualité proposée par la marque est clairement à la hauteur des moyens marketings mis en place pour la vendre.

Conditions de test : Nous avons pu essayer le siège sur une durée d’un mois, aussi bien pour travailler que pour jouer, sur de très longues sessions quotidiennes.

Un siège personnalisable au montage aisé

Avant toute chose, il est important de préciser que la marque Quersus a la particularité de proposer des fauteuils entièrement personnalisables. Si vous n’avez pas envie d’avoir le logo de la marque affiché sur votre siège, il est tout a fait possible de payer un supplément pour « pimper » ce dernier à l’envie, en affichant votre nom, votre pseudo, votre propre logo ou les couleurs que vous souhaitez. Certes, cela fait gonfler un prix déjà très élevé (on reste sur du siège haut de gamme après tout), mais le fait d’avoir ce choix est agréable.

Une fois cette sélection faite, vous recevrez votre siège avec un packaging parfaitement bien agencé et protégé. Tout y est bien rangé et s’emboîte parfaitement, avec les différents composants qui sont tous à l’abri du moindre choc pour éviter les mauvaises surprises au déballage. Etant donné que le tout est plutôt lourd, on recommandera d’avoir une deuxième personne pour bien tout retirer (le polyester laisse peu de marge pour retirer le dos en douceur), ou d’avoir les muscles du dos assez solides.

Lorsque tous les composants sont en dehors de la boite, on découvre une notice géante inhabituelle, qui a le mérite de ne pas nous obliger à mettre nos lunettes pour la lire durant le montage. Montage qui est d’ailleurs très aisé, grâce à des vis parfaitement bien classées et une manivelle intégrée qui nous permet de monter le siège sans sortir notre caisse à outil. Nous n’avons rencontré aucun problème particulier durant le montage, qui s’effectue très simplement en 30 à 45 minutes montre en main selon votre niveau de bricolage (autant vous dire qu’on était sur 45 minutes ici). Le fait que la notice soit très claire et que les composants trouvent leur place très facilement est donc un gros plus.

Une assisse divine

Maintenant que le siège est monté, on peut jeter un œil à ce qu’il nous propose côté look. Si vous n’avez pas opté pour la personnalisation, le ICOS Edition One fait dans la sobriété tout en montrant un aspect assez robuste. Nous avons reçu un modèle mélangeant tissu (avec des coutures de qualité) à du simili cuir et du faux daim, ce qui semble être le mélange idéal. Le fauteuil existe aussi sans tissu, c’est aux gouts de chacun. On évite de ressentir l’effet « siège gamer » grâce à un design et à des courbes sobres, assez passe-partout qui s’intégrera sans mal dans n’importe quel type de décor.

Le rendu est très propre, même si l’on regrette un peu que le faux daim attrape très facilement la poussière et autres petites particules. On retrouve aussi de l’aluminium du plus bel effet sur le pied, ce qui rend cette partie très solide et aussi plus facile à nettoyer. Point bonus pour les roues, très silencieuses et qui roulent parfaitement sans laisser de traces.

Vient alors le temps de s’asseoir sur le ICOS Edition One, qui nous réserve sa première surprise. L’assise est rembourrée de telle sorte à ce que l’on puisse la juger comme étant un peu dure au premier abord, mais après quatre semaines d’utilisation, on peut vous assurer que c’est votre dos qui va vous remercier. Très peu d’affaissement ici même après plusieurs jours, ce qui rend l’assise agréable et confortable sur la durée, même sur plusieurs heures par jour.

Une assise dont on peut d’ailleurs régler la profondeur pour s’adapter aux différentes morphologies, tout comme la hauteur (mais ça c’est plus classique). Cela permet d’éviter d’être très enfoncé dans son siège si l’on mesure moins de 1m75, et sur la durée, ça fait la différence, surtout au niveau de la circulation du sang dans les cuisses et dans le fait de pouvoir poser les pieds au sol sans avoir à trop baisser le niveau du siège. Quersus semble avoir trouvé l’équilibre idéal entre le confort et l’ergonomie ici, ce qui se ressent aussi sur les autres parties du siège.

Tout le confort du haut de gamme

Le support lombaire n’est peut-être pas réglable, mais il épouse parfaitement le dos (ce qu’il doit aussi à l’assise parfaitement réglée). Certains pourront regretter de ne pas avoir un coussin intégré pour mieux supporter le bas du dos, mais on en a jamais ressenti le besoin ici, et ce malgré des problèmes de santé au dos de notre côté. C’est dire à quel point il est confortable.

D’autant plus que le dos n’est pas si rigide que ça et vous empêchera ainsi de vous faire mal au dos en vous asseyant de manière brusque. Evidemment, vous pouvez aussi incliner l’angle du dossier, jusqu’à 140° selon vos envies. Tous les mécanismes s’actionnent en douceur afin de pouvoir mieux régler notre position. Même constat pour l’appui-tête, peut-être pas assez épais à notre goût et qui se détache un peu trop facilement, mais qui remplit parfaitement son rôle en étant réglable pour s’adapter à toutes les tailles.

Qui dit siège haut de gamme dit également accoudoirs 4D. Ces derniers peuvent être montés avec différents espacements pour s’adapter à toutes les tailles et envies, et sont réglables aussi bien de manière horizontale que verticale. Pour les bouger sur le côté ou vers l’avant/arrière, pas besoin de bouton ici, tout cela se fait en forçant un peu sans que l’on ait l’impression de casser ces derniers.

Un bouton de sécurité est là pour les régler en hauteur afin d’éviter les accidents, mais on doit bien avouer que l’on a rencontré un petit défaut de notre côté avec l’accoudoir gauche qui avait du mal à se bloquer. Un petit souci qui peut être gênant sur la longueur mais qui ne doit pas être généralisé, d’autant plus que nous avons ensuite trouvé un moyen de le régler au point de ne plus y faire trop attention. En dehors de cela, on retrouve un revêtement de qualité sur ces accoudoirs, qui ne marquent pas facilement et qui conservent donc leur aspect esthétique.