Test Casque Gaming Trust Thian – Autonome et responsable

Le casque gaming Trust Thian en test aujourd’hui est un produit pouvant être utilisé sans-fil. Il va rejoindre la longue liste des tests de casques que nous avons déjà effectué pour la marque (Torus, GXT 488 Forze, GXT 414 Zamak Premium).

Fabriqué à partir de matériaux recyclés, le nouveau casque de Trust entre dans une nouvelle dimension qui se veut plus éco-responsable. Voyons ensemble ce que ce casque à 70€ peut nous proposer dans sa besace.

Packaging

Fidèle à sa philosophie plus durable, la marque fondée aux Pays-Bas nous propose ici un packaging simple mais efficace. Exit les couleurs criardes et place à des teintes neutres qui permettent de mettre en avant le produit ainsi que ses caractéristiques principales (que vous pouvez retrouver plus loin dans ce test).

A l’intérieur même constat : le casque, deux câbles (un USB-C pour la recharge, un jack 3.5mm), le dongle sous forme de clé USB ainsi que les feuillets de garantie et de démarrage rapide. Aucun plastique superflu n’est à déplorer et c’est tant mieux.

Design

Nous vous disions en introduction que le casque était fait à partir de matériaux recyclés et ceux-ci sont de qualité. L’assemblage du produit est très correct dans son ensemble et l’un des rares défaut de cette matière plastique dure est sa propension à laisser des traces de doigts facilement lors de la manipulation.

Avec ses teintes noires et blanches, le contraste est efficace et ce Trust Thian est une réussite visuellement parlant. Aucun craquement n’est à constater malgré quelques séances de tortures dans toutes les directions possibles, ce qui est de bonne augure pour sa longévité si vous êtes soigneux avec vos affaires.

Sur l’oreillette droite ainsi que sur l’arceau, nous retrouvons la mention Gaming GXTrust afin de rappeler dans quelle gamme ce casque se positionne. Du côté gauche, nous retrouvons le micro avec son filtre pop ainsi que les différents boutons de réglages.

Il y a plus précisément deux boutons pour la mise en route ainsi que pour couper le micro à la volée et une roulette crantée permettant de régler le volume du casque. En dessous de l’oreillette gauche toujours se trouve les connecteurs USB pour la recharge ainsi que l’emplacement du port jack 3,5mm.

Les coussinets sont faits en similicuir durable avec la présence d’un petit filet agréable au toucher pour les recouvrir. Les écouteurs sont de type circum-aural, ce qui signifie que vos oreilles seront recouvertes par les écouteurs (dépendant fortement de votre morphologie).

Si Trust utilise des dongles USB pour la connexion sans-fil plutôt compact pour ses souris, le dongle du casque se présente lui sous forme d’une clé USB. Cela n’est pas gênant à l’usage étant donné que ce dongle sera généralement connecté derrière votre périphérique de réception.

Confort d’utilisation

Compatible PC, PlayStation 4 et PlayStation 5, notre produit se veut le plus complet possible. Votre serviteur n’ayant pas de Xbox Séries ou de Nintendo Switch, il n’a pas été possible de tester leur compatibilité mais il n’y a pas de raison pour que ces machines ne soient pas compatibles même si cela n’est pas précisé sur la boite.

L’arceau placé sur votre tête est réglable, dommage que ce dernier ne soit pas numéroté afin de facilité l’ajustement à chaque utilisation. Ce Trust Thian est confortable et le filet placé sur les coussinets permettra de ne pas trop avoir chaud malgré de longues sessions intensives.

Le micro souple se règle aisément et vous pourrez l’adapter comme bon vous semble. En ce qui concerne sa qualité, celle-ci n’est pas mauvaise mais la voix semble fort étouffée d’après mes compagnons de jeu. S’il n’y a pas de coupure intempestives ni d’effet de voix robotique, l’impression d’être dans un caisson se fait ressentir.

Sans-fil, le casque offre une autonomie d’environ 13h d’après le fabricant. Dans la réalité, cela dépendra de la distance à laquelle vous vous trouvez de votre dongle et du volume sonore utilisé qui puisera plus ou moins de batterie.

La recharge se fait via USB-C avec le câble fourni et il faudra compter environ 1h30 pour une charge complète. L’appairage se fait immédiatement lors de l’allumage du casque et nous n’avons constaté aucune déconnexion lors de nos essais, ce qui est agréable.

La qualité audio est au rendez-vous avec un spectre plutôt bien équilibré. Les basses se font ressentir sans pour autant étouffer le reste des notes, même à volume élevé. Nous avons testé le casque sur PC comme sur PlayStation 5 sur des jeux comme Spiderman Miles Morales ou Rocket League et ce dernier a toujours apporté satisfaction.

Caractéristiques principales du casque gaming Trust Thian