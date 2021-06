Test Micro Epos B20 – Le micro de streaming haut de gamme et multifonctions

L’Epos B20 est la prochaine arme de la société danoise sur le marché du gaming et du streaming. En effet, après avoir lancé l’excellent micro-casque Epos H3, la marque revient avec un micro dédié au streaming et à l’enregistrement vidéo. Avec une concurrence de plus en plus rude sur le marché florissant des micros, difficile de s’y faire une place sans proposer tout un panel de fonctionnalités afin de sortir du lot. Voyons voir ce que nous propose Epos avec son B20 annoncé au prix de 199€.

Packaging

Dans un emballage en carton de couleur noire très sobre affichant quelques visuels ainsi que les caractéristiques principales du micro, Epos joue la carte de la simplicité aussi bien à l’extérieur qu’à l’intérieur.

En effet pas de chichis avec les habituels feuillets de garantie et de guide de démarrage rapide, ainsi que le câble USB d’une longueur généreuse de 2,9m, le pied en aluminium et le micro en lui-même. Ce dernier est très bien protégé avec une quantité de mousse élevée et ne risquera pas de s’abîmer durant le transport. Enfin nous remarquons que Epos n’a pas ajouté de sachets plastiques inutiles, ce qui est une bonne chose d’un point de vue écologique.

Design

Avec un habillage en aluminium de couleur noir des plus élégants, l’Epos B20 s’affichera fièrement sur votre bureau ou sur le bras articulé de votre setup. Sa confection en aluminium lui donne un aspect premium des plus agréables ainsi qu’une légèreté qui est la bienvenue. Son format réduit lui permettra de s’adapter à toutes les positions et de ne pas trop encombrer votre espace de streaming/d’enregistrement, ce qui est pratique pour les gens qui n’ont pas beaucoup de place pour leur installation.

Le micro se dote d’un premier bouton à l’avant pour régler le volume du son ainsi qu’un second, cliquable, qui vous permettra d’activer le mute/demute et qui sera représenté par une LED virant au rouge lorsque le microphone est coupé. A l’arrière, ce sont à nouveau deux boutons qui sont disposés pour contrôler le gain ainsi que le mode de directivité (stéréo, bidirectionnelle, omnidirectionnelle ou cardioïde). Sous le dessous se trouve le connecteur USB ainsi qu’une prise jack afin de brancher un casque, comme l’Epos H3 par exemple qui est d’excellente facture.

La marque danoise a eu la bonne idée de glisser une petite encoche sur le pied afin de faire passer aisément les câbles qui se branche sous le micro et de faire un mini « cable management ». Notez également que le micro est pivotable afin d’adopter le meilleur angle pour la prise de son.

Qualité du micro et fonctionnalités

Grâce à quatre différents modes de captation, l’Epos B20 est polyvalent et pourra s’adapter à toute situation : enregistrement de podcast, interview, musique… rien ne lui résiste. Et pour passer d’un mode à l’autre, rien de plus simple que de basculer sur le pictogramme adéquat grâce à la molette située directement sur le microphone.

Le mode cardioïde captera votre seule voix venant en face du micro, tout en éliminant un maximum les bruits de fond qui pourraient subvenir. Ainsi ce mode sera idéal pour votre séance de streaming ou d’enregistrement d’une capsule podcast sur l’Euro 2021. Quand au mode stéréo, plutôt similaire au mode cardioïde, il vous permettra d’étendre le champs des captations sonores du microphone. Ainsi il sera plus aisé d’entendre votre partenaire lors d’une partie en duo de It Takes Two.

L’omnidirectionnelle sera privilégié lors de séances en groupe ou pour les lives de musique. Les sons seront captés dans toutes les directions et aucun compromis ne sera fait pour autant sur la qualité de l’enregistrement, qui reste excellente. Pour terminer, le mode bidirectionnel activera les deux côtés opposés en même temps, ce qui sera vraiment pratique lors de prises de son pour une interview ou un débat avec un deuxième interlocuteur.

Comme vous le voyez, le modèle B20 est très complet et s’adaptera sans difficulté à n’importe quel usage. Ce qui pourrait justifier son prix un peu élevé de 200€, en plus de son élégante robe en aluminium. On sait que souvent le son prime sur l’image, principalement en streaming, et l’excellente qualité du micro de ce périphérique Epos nous en donne encore la preuve s’il le fallait. Pour une utilisation idéale, on vous recommandera de vous trouver à environ 15-20 centimètres et de parler distinctement.

Et comme si cela ne suffisait pas, il vous est également possible de télécharger le logiciel maison d’Epos, vous permettant d’affiner encore les réglages et de sauvegarder différents profils d’utilisation. Pratique, en plus d’être simple d’utilisation. Ainsi il vous sera possible d’ajuster l’égalisateur, d’amplifier la réduction de bruit (qui est déjà très bonne de base) ou encore de régler la réverbération. Pas de miracle par contre pour faire disparaitre les bruits de touches des claviers mécaniques ou de la tronçonneuse de votre voisin les jours de beau temps.

Le micro est compatible avec les PC et Mac, mais également avec les consoles (anciennes comme nouvelles générations). Il est possible de brancher le B20 à sa Xbox One ou à sa PlayStation 5, notez tout de même qu’une mise à jour est prévue pour cette dernière afin d’améliorer le rendu.

