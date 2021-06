Test Aukey Clavier Gaming KM-G16 – Le clavier des tout petits budgets

La marque chinoise Aukey nous avait fait forte impression avec des claviers de très bonne qualité compte tenu de leurs prix. Nous avions ainsi testé le KM-G12 (Blue Switch) puis le KM-G12 (Red Switch). Aujourd’hui nous revenons sur le KM-G16, un produit un peu plus bas de gamme destiné aux petits budgets. Est-ce que la magie opère pour autant malgré un contraste avec le très bon KM-G12 ?

Packaging et Design

Aukey semble avoir trouvé ses marques puisque le packaging reste le même pour le KM-G12 (Red Switch) ou encore le casque GH-X1. On retrouve ainsi quelque chose d’assez sobre avec une boite noire un poil plus grand que le clavier affublé du logo de la marque au centre. Au niveau de la protection, nous avons un film plastique qui emballe l’ensemble et du polystyrène sur les extrémités pour stabiliser le tout. Encore une fois, on apprécie ce qui va à l’essentiel. Pas de superflu, mais juste ce qu’il faut pour un transport en toute sécurité.

Le design reste un brin plus classique et bien moins fini que les versions plus haut de gamme, mais on reste sur quelque de chose d’assez correct et relativement similaire. Il reste ainsi léger et solide, mais on notera encore l’absence d’un repose-poignets. Si vous voulez un clavier gaming sans raccourcis supplémentaires à la pelle, il sera une pièce de choix. On note également deux rehausseurs pour surélever le tout si on le souhaite ainsi que du caoutchouc sur les 4 coins pour éviter les glissades.

RGB et Blue Switch

Le KM-G16 est un clavier RGB à la fois complet et limité puisqu’il va vous permettre de paramétrer les éclairages dans une moindre mesure. Il existe 14 effets de rétro-éclairage, toutefois contrairement au KM G-12, il n’est pas possible de changer la couleur des touches. En outre, il n’est pas non plus possible de paramétrer les effets et les macros avec un logiciel. Il est nécessaire de tout faire via les raccourcis clavier, ce qui est tout de même dommage et peu pratique dans certains cas.

Heureusement, il ne déçoit pas sur le plus important avec une utilisation plus qu’agréable sur la durée. Que ce soit en jeu ou pour de la bureautique, ce clavier mécanique est passe-partout grâce à des switchs Blue qui offrent une précision et une réactivité satisfaisante, cependant le bruit lors de la frappe se fait clairement ressentir.

En bref, le plus gros souci avec ce KM- G16 est qu’il souffre trop de la comparaison avec le KM-G12 qui est bien meilleur sans pour autant afficher une différence de prix énorme (39,99€ contre 54,99€ pour la version Blue Switch ou 59,99€ pour la version Red Switch). Si vous êtes très à cheval sur votre budget, il reste un produit très pratique et polyvalent que l’on vous recommande. Malgré tout, le KM-G12 reste un bien meilleur rapport qualité/prix si vous pouvez vous permettre de mettre un peu plus dans un bon clavier mécanique.

