Test Aukey Clavier Gaming RVB KM-G12 (Red Switch) – Encore un rapport qualité/prix gagnant

Dans l’univers des claviers gaming, les Chinois de chez Aukey commencent à se faire une petite place avec des produits ayant souvent un bon rapport qualité/prix. Nous revenons aujourd’hui avec une presque-redite puisque nous prenons en main le clavier Aukey KM-G12 avec Red Switch silencieux. Une version un peu plus haut de gamme que celui que nous avions testé en janvier. Nous vous invitons donc à lire notre test précédent pour compléter et avoir plus de détails.

En effet, nous mettrons surtout l’accent sur les différences entre les deux car ils partagent beaucoup d’éléments identiques.

Packaging et Design

On retrouve un packaging assez sobre et une boite un poil plus grand que le clavier avec, cette fois-ci, une teinte entièrement noire sans oublier le logo de la marque au centre. Ce n’est que du détail mais cela reste bien plus propre que le jaune/noir de l’autre version. On reste cependant dans les mêmes conditions au niveau de la protection avec un film plastique qui emballe l’ensemble et du polystyrène sur les extrémités pour stabiliser le tout. Encore une fois, on apprécie ce qui va à l’essentiel. Pas de superflu, mais juste ce qu’il faut pour un transport en toute sécurité.

Concernant le design, on garde quelque chose d’assez propre donnant un clavier compact, léger, et disposant de belles finitions. En outre, son petit gabarit ne le rend pas pour autant fragile grâce à un châssis en métal qui impose au toucher. On pourra reprocher une absence de repose-poignets mais l’ensemble est assez efficace dans la forme. Si vous voulez un clavier gaming sans raccourcis supplémentaires à la pelle, il sera une pièce de choix. On note également deux rehausseurs pour surélever le tout si on le souhaite ainsi que du caoutchouc sur les 4 coins pour éviter les glissades

RGB et Red Switch

Le KM-G12 est un clavier RGB complet qui va vous permettre de paramétrer les éclairages selon vos envies. Il existe 12 effets de rétro-éclairage pour 7 couleurs différentes au total. On apprécie particulièrement ceux destinés pour le jeu avec des configurations (en faisant Fn + Pause) pour les jeux classiques, les MMO ou encore les MOBA.

Malheureusement, on reste tout de même dubitatif sur la gestion avec énormément de combinaisons à effectuer (mieux vaut avoir la notice constamment avec soi) d’autant que le logiciel n’est qu’en anglais et n’est pas facile à trouver (et indisponible sur le site officiel). Il reste cependant assez basique pour que l’on puisse paramétrer les effets de lumière et les macros.

Heureusement il ne déçoit pas sur le plus important avec une utilisation plus qu’agréable sur la durée. Que ce soit en jeu ou pour de la bureautique, il passe partout grâce à des switchs Red qui offrent un excellent confort au toucher et à la frappe, mais surtout une réduction de bruit assez impressionnante. Ce qui fait de lui un clavier mécanique à la fois silencieux et performant. Il corrige donc l’un des défauts de la version avec les blue switchs.

Aukey signe là une belle prouesse pour un clavier vendu aux alentours des 55€ faisant de lui un périphérique très attractif pour ceux souhaitant un minimum de qualité sans pour autant devoir débourser plus d’une centaine d’euros. Concernant le verdict entre la version Blue Switch et Red Switch, nous vous conseillons vivement cette dernière malgré une nette différence de prix (respectivement 35€ et 55€ environ).

Résumé des caractéristiques du Aukey KM-G12