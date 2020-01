C’est au tour du clavier mécanique RGB Aukey KM-G12 de passer le test d’admission, après la souris GM-F1 et le tapis de souris KM-P6. L’entreprise chinoise sort donc une nouvelle itération de son clavier mécanique compact de gaming et c’est une belle réussite. C’est une gamme plutôt classique et bon marché car en effet le clavier est vendu aux alentours de 50 €, le tout profitant d’un châssis en métal ainsi que d’un système RGB complet. Mais est-ce que petit prix rime avec qualité ? C’est ce que nous allons voir dans ce test du Aukey KM-G12.

Packaging

Comme pour la plupart des produits de la marque, le packaging reste sobre dans des teintes noires et jaunes. Et écolo aussi. L’environnement prend une place de plus en plus importante au sein des entreprises qui tentent au plus possible de rendre leur produit plus respectueux de ce dernier. Et Aukey semble faire partie de ces firmes qui font attention à ne pas produire de déchet inutile.

On se retrouve donc avec un carton de la taille du clavier, ni plus ni moins ainsi que d’un fin film de protection qui recouvre celui-ci afin de l’épargner des griffes durant le transport. Le câble USB est déjà relié au clavier et la présence d’une petite notice ainsi que d’une feuillet de garantie vient compléter le contenu du produit.

Design

Du classique mais efficace concernant le clavier. Le châssis est en métal et cela se ressent tout de suite dans la prise en main. On ressent un sentiment de solidité ainsi qu’un niveau de finition vraiment très bon. Le format est compact mais reste complet avec la présence d’un pavé numérique ainsi que du logo de la marque en haut à droite.

Si le clavier est déjà agréable à regarder lorsque qu’il est sorti de la boîte et éteint, il devient véritablement irrésistible en pleine pénombre grâce à son système RGB plutôt complet. Le clavier est bien entendu AZERTY et vous noterez la présence d’un bouton « FN » juste à droite de la barre d’espace qui vous permettra d’accéder facilement à toute une panoplie de raccourcis.

Un système RGB complet

Le système d’éclairage est vraiment complet et facilement réglable grâce à des raccourcis à effectuer sur le clavier ou grâce au logiciel « G-AIM Control Center » qui vous donnera une vue d’ensemble de vos produits Aukey connectés sur votre PC. Il vous sera même possible, si jamais vous possédez d’autres produits de la marque, eux aussi RGB, de synchroniser leur couleur afin de rendre votre bureau le plus homogène possible.

Il existe 12 effets de rétro-éclairage, des plus classiques aux plus farfelus avec un panel de 7 couleurs fixes disponibles également. Vous pourrez gérer l’effet lumineux, la vitesse de défilement des couleurs, l’intensité lumineuse des touches, etc.. Le tout est vraiment complet et intuitif à prendre en main.

Praticité et confort d’usage

Grâce aux touches Outemu Blue, les sensations de pression et de retours sont vraiment agréables et on ressent toute la réactivité du clavier. Le confort de frappe est présent et vous n’aurez aucun mal à trouver vos repères si vous êtes déjà habitué à d’autres clavier AZERTY classique. Si vous venez d’un clavier à membrane, plus silencieux, les clics caractéristiques des claviers mécaniques pourraient vous déranger. De même que si vous êtes au travail en open space, où un certain calme doit être respecté, amener votre Aukey KM-G12 n’est peut-être pas une bonne idée malgré son confort d’utilisation.

Après plusieurs sessions de bureautique à rédiger des articles, et même plusieurs heures de gaming intensif sur différents jeux, le clavier ne bronche pas et les touches sont toujours aussi réactives. On regrettera peut-être cependant un nombre de raccourcis importants à connaître.

Si les raccourcis sont pratiques et permettent un gain de place, le nombre de touches limité (105 touches) ne vous permettra pas une grande amplitude pour enregistrer de nombreux macros. L’absence d’un repose poignet pourrait également se faire ressentir lors de longues sessions d’utilisation. Enfin sachez que chaque touche est démontable et que vous pourrez les nettoyer ou les remplacer facilement.

Résumé des caractéristiques du Aukey KM-G12

Modèle : KM-G12

Nombre de Touches : 105

Matériau du Capuchon : ABS

Type d’interrupteur à clé : Outemu Blue

Course de l’actionneur : 4mm

Force d’actionnement : 54cN±20cN

Entrée : DC 5V 200mA

Interface : USB 2.0

Compatibilité du Système d’exploitation : Windows, Mac OS, Linux

Matériaux : Acier, ABS

Longueur de câble : 1,6m

Poids : 1kg