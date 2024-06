Test Asus ROG Zephyrus G16 (2024) – Un PC portable gaming hybride performant aux airs de MacBook

En 2024, Asus propose de nouvelles versions de son PC Portable, le Asus ROG Zephyrus G16. Toutefois la marque a cette fois-ci décidé de changer presque entièrement son approche en optant pour un modèle plus fin, mais qui garde son statut de produit premium. Avec ce nouveau modèle, nous sommes donc devant une machine qui se situe entre le PC portable gaming et Notebook haut de gamme. Nous allons voir si le risque est payant. Nous avons pu prendre en main le ASUS ROG Zephyrus G16 GU605MI-QP001WS, qui se situe dans la moyenne haute de la gamme. Sachez qu’il existe également une version un peu plus puissante et coûteuse (Intel Core Ultra 9 185H et une RTX 4090). Dans notre cas, nous disposions d’un processeur Intel Core Ultra 7 155H et d’une carte graphique RTX 4070.

Design

Asus a pris un tournant significatif avec le ROG Strix Zephyrus G16 (2024), qui arbore un design épuré et une finesse remarquable (14.9mm) comparée aux modèles précédents. Ce PC portable, conçu pour le travail et le divertissement, se rapproche de ce que l’on pourrait appeler un MacBook Pro sous Windows.

Ce look revisité est aussi beaucoup sobre par rapport aux modèles précédents qui y allaient un peu fort avec les animations présentes sur le capot. Si cela fonctionne plutôt bien sur un appareil mobile comme le très bon ROG Phone 8 Pro Edition car plus discret, le procédé est un trop criard sur un PC portable. La bande argentée en diagonale présente sur le capot a beaucoup plus de style. Grâce aux mini-LED, cette bande peut s’allumer et être paramétrée (jusqu’à 15 animations programmables). Elle apporte ainsi cette petite touche gaming qui n’en fait pas trop. Sachez également que deux coloris sont disponibles : Eclipse Gray (notre modèle de test) et Platinum White.

Au-delà de l’esthétique, ce laptop bénéficie d’une construction robuste avec un châssis en aluminium CNC haut de gamme. La surface est douce au toucher et résistante aux traces de doigts, offrant un appareil à la fois performant, léger (1.85kg) et portable. En termes de connectivité, Asus a intelligemment réparti les ports pour faciliter l’adaptation à divers environnements de travail, avec notamment un port USB Type-A de chaque côté, idéal pour connecter une manette ou une souris selon nos besoins.

En outre, nous avons un port USB-C Thunderbolt 4, un port HDMI 2.1, une sortie audio 3,5 mm et le port d’alimentation sur le côté gauche. Sur le côté droit, nous avons un port USB-C, et lecteur de carte SD. On regrette simplement l’absence d’un port Ethernet étant donné le prix élevé de l’appareil. Même si nous n’avons pas constaté de souci au niveau de la latence et que nous sommes sur une utilisation hybride (bureautique/jeu), certains préféreront avoir cette sécurité sur des jeux hautement compétitifs.

Ecran

Le point fort majeur du Asus ROG Strix Zephyrus G16 (2024), au-delà de son design, est indéniablement son écran OLED de 16 pouces. C’est la première fois que nous testons un PC portable avec un tel écran, et le rendu est absolument saisissant. Il s’adapte parfaitement à toutes les luminosités (en particulier dans le train) que ce soit pour le travail ou le jeu.

En matière de gaming justement, il ne déçoit absolument pas. Chose rare pour un PC portable, l’écran profite de la technologie Nvidia G-Sync grâce à une collaboration avec Samsung et NVIDIA, mais aussi d’un taux de rafraîchissement de 240Hz et d’un temps de réponse de 0,2 ms. Cet écran est également à la hauteur pour le travail créatif grâce à la certification VESA DisplayHDR True Black 500 et la prise en charge de Dolby Vision.

L’image est non seulement nette, mais elle offre également des couleurs vibrantes et bien contrastées. En jouant à des jeux à la direction artistique soignée, comme Baldur’s Gate 3, l’impact visuel est remarquable. Pour les sessions de travail, l’appareil inclut aussi une webcam de résolution 1080p, ce qui est particulièrement appréciable.

Performances

Comme mentionné précédemment, notre modèle du Asus ROG Strix Zephyrus G16 (2024) est équipé d’un processeur Intel Core Ultra 7 155H à 1.4 GHz, de 16 Go de RAM, et d’une carte graphique GeForce RTX 4070 Laptop GPU avec 8 Go de GDDR6. Sans avoir pu tester les modèles supérieurs, ce que l’on vous indique pourra varier en fonction des choix de modèles. Le système de refroidissement peut aussi varier selon la carte graphique installée ; un système à trois ventilateurs est standard pour les RTX 4050, 4060 et 4070, tandis que les RTX 4080 et 4090 bénéficient en plus d’une chambre à vapeur personnalisée.

L’utilisation de l’outil Armoury Crate permet de basculer entre trois modes par défaut (silencieux, performance, et turbo), mais notre expérience concernant la gestion thermique est mitigée. Le PC chauffe lorsque l’on lui demande beaucoup, notamment sur des jeux assez gourmands. On a aussi l’impression d’étouffer les ventilateurs une fois le PC posé à plat. Les applications gourmandes s’accompagnent également d’un bruit assez prononcé. Le mode silencieux peut faire l’affaire sur les jeux ne demandant pas énormément de ressources, mais en cas de chauffe trop prononcé les ventilateurs prennent rapidement le relais.

Bien que l’usage d’un casque audio compense ces nuisances, il est regrettable que ces haut-parleurs de très bonne qualité ne puissent pas être pleinement appréciés sans ce bouquant. Les haut-parleurs peuvent néanmoins s’apprécier à leur juste valeur avec le visionnage de films, séries et vidéos YouTube. Selon nous, la RTX 4070 représente le minimum requis pour exécuter les jeux récents efficacement à cette résolution. Le principal inconvénient de de cette gamme d’Asus est sa RAM non extensible, heureusement ce modèle intègre 32 Go de mémoire RAM, ce qui est désormais le minimum requis de nos jours pour un PC gaming haut de gamme, surtout à un prix avoisinant les 2000€.

Clavier, Touchpad et Batterie

Le ROG Zephyrus G16 (2024) se distingue également par son pavé tactile, extrêmement grand par rapport aux standards du marché. Bien que cela puisse sembler exagéré, ce large espace facilite grandement la navigation pour toutes les tâches basiques. Toutefois, pour une expérience de jeu optimale, une bonne vieille souris reste préférable. En outre, il est aussi équipé d’un excellent clavier, avec des touches offrant une course de 1,7 mm, ce qui procure une sensation satisfaisante lors de la frappe. Les touches sont suffisamment espacées pour permettre une saisie confortable, que ce soit pour du traitement de texte ou pour jouer à des FPS comme Counter-Strike 2.

Quant à la batterie, elle n’offre rien d’extraordinaire avec ses 90W, ce qui est assez standard. Attendez-vous à seulement quelques heures d’autonomie en jeu, bien que vous puissiez prolonger légèrement cette durée en ajustant les paramètres et en diminuant la fréquence d’image. En somme, il est conseillé de garder le chargeur à portée de main.