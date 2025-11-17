Test ARC Raiders – La nouvelle référence de l’extraction shooter par les créateurs de The Finals

Après s’être longuement fait attendre, Arc Raiders est enfin disponible depuis le 31 octobre dernier sur PC, PS5 et Xbox Series. Par les petits gars de Embark Studios à qui l’on doit l’excellent FPS free-to-play The Finals, le studio s’essaie désormais à l’extraction-shooter. Le genre pullule en ce moment avec plus ou moins de réussite pour certains. Et après notre bonne impression sur le jeu en Avril dernier, il faut dire que le bébé d’Embark Studios pourrait bel et bien s’imposer comme un mastodonte du genre.

Conditions de test : Nous avons joué durant 20 heures à ARC Raiders, le temps de faire le tour du gameplay et de débloquer les maps et autres mécaniques. Le titre a été testé sur PC avec 32 Go de RAM une RTX 3070 et un i5 12-400 (2,5GhZ).

Raiders vs. ARC

Au premier abord, ARC Raiders n’est pas super original sur sa narration. Pour simplifier l’histoire au maximum, les Arcs, soit une technologie robotique, a pris le contrôle de la terre. Cela a forcé les humains à se réfugier sous terre et d’y construire une ville souterraine, Esperanza. En tant que Raiders, votre but est de survivre dans ce monde hostile et y récupérer la moindre ressource à la surface. Vous devrez aussi faire attention aux autres raiders contrôlés par les joueurs, qui ne sont pas tous aussi amicaux. D’ailleurs, après une introduction, sachez que vous pourrez confectionner votre héros via un éditeur de personnages. Il n’est pas aussi complet qu’un RPG certes, mais dispose de suffisamment d’éléments pour faire ce que vous désirez.

S’il faut le dire tout de suite, non, le titre d’Embark Studios ne va pas briller grâce à sa trame. En effet, la plupart des personnages nous donnant des quêtes – même si le chara design est réussi dans l’ensemble – ne sont qu’assez peu marquant. En revanche, le studio suédois a fait fort en parvenant à imbriquer le lore et l’histoire de manière si organique que l’ensemble fonctionne à merveille. Si quelques missions paraissent au début classiques et habituelles d’un extraction shooter, les quêtes suivantes se révèlent plus intéressantes et accrocheuses. De plus, ces dernières parviennent à faire avancer intelligemment le fil rouge du jeu.

Il n’y a pas à dire, le studio suédois sait ce qu’il fait, tout en offrant une direction artistique qui fonctionne également. Sur les cinq maps proposées (sans compter la sixième qui n’est autre que le terrain d’entrainement), force est de constater qu’elles ont chacune leur propre esthétique et personnalité. Nous avons une ville enfouie sous d’immense dune, en passant par les contrées verdoyante du portail bleue ou encore le complexe enneigé de Stella Montis voire le côté industriel du Port Spatial. Indéniablement, Embark Studios s’est surpassé en confectionnant des maps qui non seulement ont des événements dynamiques appréciables, mais qui en plus ne sont jamais lassantes à parcourir tant il y a des zones à découvrir. Les anciens développeurs de DICE savent définitivement ce qu’ils font, et ils le font bien.

Le contenu est également très bien fourni pour l’heure. Avec pas moins de six maps qui se renouvellent et pas mal d’événements dynamiques qui commencent à arriver tout doucement, Embark Studios n’a pas du tout proposé un jeu vide. Les développeurs ont habilement proposé un titre avec une grosse rejouabilité via les maps à évènements, les changements d’emplacements des ressources et des conditions météorologiques. Pour ne pas s’arrêter là, le titre aura encore et encore des mises à jours de contenu, dont avec la sortie très recente de la nouvelle map Stella Montis, qui a fait participer la communauté. En effet, avant d’y accéder, la communauté devait construire un tunnel, et ainsi faire des dons de ressources pour faire avancer l’apparition de la map. Sur le côté social, ARC Raiders tape juste.

Entre survie et tension

Du côté de son gameplay, ARC Raiders est une excellente pioche. Dans une vue TPS et un feeling qui fait encore et toujours penser à The Last of Us, vous devez à chaque partie récupérer le maximum de ressources ou armes que vous trouvez, se frotter à d’autres raiders si nécessaire, et tenter de vous extraire avant la fin du temps imparti via des points d’extraction actifs un peu partout sur la carte. Si vous n’y parvenez pas, attendez-vous à mourir via une frappe aérienne, tout simplement. D’ailleurs, les gunfights sont véritablement palpitants. Outre de devoir faire attention à votre jauge d’endurance qui peut se vider en sautant, en effectuant des roulades ou en escaladant des obstacles, vous allez devoir bien souvent devoir faire parler la poudre.

Les combats n’en restent pas moins très nerveux et à la balistique stratosphérique, avec en supplément un aspect démembrement des robots Arc plus que satisfaisant. Les autres raiders contrôlés par les joueurs offrent une tension palpable supplémentaire, et ce sera à vous de jauger plus ou moins l’intention du joueur en face. La communication est au passage fluide avec des raccourcis pour interagir avec les autres joueurs, mais gare aux gamers toxiques qui malheureusement, peuvent vous feinter en voulant faire équipe avec vous, pour ensuite vous tirer dans le dos, et subtiliser votre équipement si vous n’étiez pas assez sur vos gardes. En clair, chaque partie offre son lot de moments tendus, forçant le joueur à faire attention à chaque recoin dans lequel des raiders peuvent rôder, voire des Arcs.

Il faudra également avoir un armement considérable pour mieux appréhender les combats contre les Arcs petits comme immenses, qui sont clairement dangereux et peuvent vous mettre au tapis rapidement. Car oui, ne croyez pas que le PvE est inoffensif, parce qu’il n’en est rien. Une simple erreur d’inattention ou le fait de ne pas parvenir à éliminer une guêpe ou un mouchard peut vous causer bien vite des ennuis. Chaque ennemi Arc a son propre pattern, dont le mouchard qui peut faire appel à trois frelons d’un seul coup, et ces dernières se dotent d’une attaque pouvant vous électrocuter quelques secondes, ou vous faire des dégâts considérables.

Imaginez cela comme de simples guêpes qui peuvent arriver, et vous pouvez vite vous retrouver en mauvaise posture. C’est pour cela que tirer dans le tas ne sera pas une solution, et viser les points faibles des robots sera bien souvent la meilleure solution pour les terrasser. En somme, on retrouve le principe d’un extraction shooter classique, mais disposant d’un gameplay à la fois réaliste, tout en restant tendu à chaque instant avec cette peur de perdre tout son équipement à cause d’un robot Arc ou d’un autre raider malintentionné. Le soft est unique en son genre, et sort du lot des nombreux extraction shooter qui pullulent dans le genre. Notez en revanche qu’y jouer en solo est largement moins fun que de jouer avec une équipe complète, surtout si vous voulez vous battre contre des machines plus imposantes, et aux ressources beaucoup plus rares.

En dehors de l’aspect survie hyper complet de chaque partie, sachez que le titre n’est jamais redondant, même sur l’exploration. Cela est rendu possible par la génération procédurale sur les diverses cartes, renouvelant sans cesse l’emplacement des diverses ressources. Effectivement, vous ne trouverez jamais au même endroit ce que vous voulez chercher, et même le système de forçage de casier ou de porte, accentue le stress chez le joueur. Car d’une part, les ressources à extraire d’un coffre ou casier mettent du temps à apparaitre sur l’interface de l’inventaire et d’autre part parce que vous faites également du bruit, pouvant justement rameuter d’autres joueurs aux intentions floues.

L’artisanat sera aussi quelque chose d’important lors de vos parties. Outre celui d’Esperanza que nous aborderons plus tard dans le test, vous pouvez aussi, sur la partie en cours, confectionner quelques éléments avec vos ressources accumulées. Vous pourrez au besoin créer quelques bandages, explosifs, voir des recharges de bouclier, si vous êtes en rade. Cela apporte une légère dimension survie encore appréciable, et vous donnant quelques cartouches pour mieux finir votre partie sur la carte en cours si vous êtes encore en vie. On apprécie au passage la spatialisation du son impressionnante comme le chat de proximité entre joueurs, apportant une petite touche sociale tout aussi plaisante.

Bien entendu, il ne reste plus qu’à éradiquer les quelques joueurs toxiques encore présents sur les serveurs, mais dans l’ensemble, l’expérience des parties est largement fun et addictive. Pour courroner le tout, le level-design de chaque map est différentes. L’agencement des niveaux est fort bien ficelée, et avec une verticalité sympathique dans chaque carte que l’on parcourre. Même les conditions météorologiques font leur petit effet, montrant que les petits gars d’Embark Studios remontre leur savoir-faire comme sur The Finals. Franchement rien à redire, les anciens de DICE ont un sacré talent dans la conception des maps.

Esperanza, le havre de paix complet

Bien avant de vous préparer à votre expédition, vous passerez logiquement par votre QG, Esperanza. Dans un premier temps, le titre vous donne la faculté, via des ressources, de confectionner différents établis. Le premier de base ne sera pas améliorable, mais quant aux autres, vous devrez trouver des éléments spécifiques afin d’upgrader ces derniers, et vous permettre de crafter de nouveaux équipements encore plus robustes et puissants. De plus, vous pourrez même améliorer Coquillard, ce gentil petit coq qui va pouvoir en fonction de son amélioration, de récupérer de plus en plus de ressources à chaque partie, même si vous passez l’arme à gauche.

L’artisanat est donc bien ficelé, au même titre que l’amélioration de votre Raider. En montant de niveau, vous gagnez un point de compétences à répartir dans l’un des trois arbres à compétence avec Endurance, Mobilité ou encore Survie. C’est ici que vous allez voir de fil en aiguille la montée en puissance de votre personnage, qui aura par exemple la possibilité d’être plus discret en ouvrant ou forçant des coffres ou casiers, d’avoir une augmentation de l’endurance, ou justement d’avoir la faculté de crafter des éléments lors d’une partie. Tout ceci s’incorpore parfaitement avec le gameplay, et idem pour les épreuves ou expéditions.

Passé le niveau 15, vous pouvez partcipier aux épreuves. Il s’agit bêtement d’objectifs à accomplir lors de vos runs, afin d’effectuer un très gros score, et vous autoriser à recevoir quelques juteuses récompenses. Cela permet de vous octoyer quelques ressources ou accesoires sans avoir même à les crafter, montrant que ARC Raiders est totalement juste dans toutes les mécaniques de jeu, et n’avantagera jamais un joueur plus qu’un autre. Cerise sur le gâteau, Embark Studios a même implémenté une idée géniale dans la réinitiatlisation de votre Raider avec les expéditions. En somme, il faudra récupérer un certain nombre d’éléments afin de confectionner votre van en plusieurs parties. Une fois que l’on approchera de décembre prochain, plus précisément le 21, les joueurs pourront s’ils le souhaitent, partir avec ce van.

Cela aura pour effet de repartir de zéro avec votre Raider, avec quelques avantages. Effectivement, vous ne perdez pas tout, et vous conserverez les maps que vous avez durement débloquées (elles se déverrouillent après un certain nombre de manches), comme les établis ou les cosmétiques que vous avez acquis. Très clairement, ARC Raiders a incorporé de manière presque habile le système de réinitialisation pour les joueurs, qui sera limité et effectué via des évènements dynamiques, tout en ne pénalisant aucun joueur. Pas de pay-to-win ou pay-to-fast, et c’est une bonne chose surtout que le jeu est quand même payant de base.

Chapeau bas pour les développeurs, d’autant que le titre ne s’arrête pas là avec les commerçants. Ils seront au nombre de quatre. Si l’on ne compte pas réellement Céleste qui propose majoritairement des ressources contre une autre monnaie (des sachets de graines), vous ferez la connaissance de Shani, Tian Wen, Lance et Apollo. Respectivement, ces individus vous vendront contre de la monnaie des accessoires pour vous extraire plus facilement (des clés de raiders), des armes et munitions, des objets de soin ainsi que divers gadgets et explosifs. Ces derniers vous donneront également des quêtes à suivre et tout aussi intéressantes, avec des récompenses à la clé.

Tout est ainsi bien ficelé, et sachez que vous aurez aussi une autre monnaie, avec les points de mérite. En progressant dans le jeu, vous obtiendrez automatiquement des points de mérite. Avec ceci, vous pourrez débloquer logiquement quelques nouveaux sets de cosmétiques, avec quelques objets ou accessoires qui pourraient vous être utiles. Ces points de mérite s’obtiennent en jouant, et restent très faciles et rapides à avoir. On notera également un système de boutique orné de micro-transaction, chose qui fait encore une fois un peu tâche pour un titre déjà payant… Ce n’est pas forcément pour obtenir de gros équipements certes, mais le geste est plus que limite… Néanmoins, sachez que l’interface globale du jeu est agréable à parcourir dont pour l’inventaire que l’on peut agrandir au fil du temps. Il y aura encore quelques petits caffouillages dans la navigation mais dans l’ensemble, le résultat est plaisant.

Sound design impressionnant, comme la technique ?

S’il y a bien une chose que l’on va aduler autant que l’on va remettre en question, c’est le sound design. L’univers sonore qu’a instauré Embark Studios marche du feu de dieu. Les musiques se font discrètes mais s’accordent bien avec le soft pour y apporter sa dose de tension. De même, la spatialisation du son comme nous avons pu l’évoquer plus haut est un délice. Entendre les balles qui fusent près de nous, les bruits de pas des joueurs voire l’arrivée imminente des robots Arc, tout y est pour nous immerger comme il faut.

La grosse ombre au tableau en revanche, provient des doublages. On ne sait pas réellement à quel degré l’IA générative est utilisée jusque là (visiblement que sur les raccourcis vocaux, ce qui reste à confirmer), mais il faut dire que le move des développeurs est franchement peu folichon, surtout à un stade où l’IA commence à menacer des centaine de milliers d’emplois dans le monde du doublage. On espère que le studio suédois aura retenu la leçon avec cette polémique, même si l’on doute de cela très fortement.

On termine avec au moins l’Unreal Engine 5, qui fait des merveille à ARC Raiders techniquement. Alors forcément, les assets sont sans doute vu et revu avec le moteur graphique qui est utilisé à tire-larigot ces derniers temps. Cependant, ARC Raiders a son propre charme technoique. Les textures sont propres, les animations sont top, et puis les effets visuels dans l’ensemble, sont réussies. Il y a encore quelques bugs grossiers et quelques textures pas forcément qualitatives certes mais pour un titre à notre sens AA, le résultat est bien fichu. Par ailleurs, l’optimisation est aux petits oignons, et sans le moindre crash sur les vingt heures de jeu passés sur le titre.