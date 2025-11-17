Test ARC Raiders – La nouvelle référence de l’extraction shooter par les créateurs de The Finals

Jaquette d'ARC Raiders
ARC Raiders
Date de sortie : 30/10/2025

  • Visuellement réussi, même sur sa direction artistique
  • Une véritable tension dans le gameplay
  • L'artisanat, le coeur central du système de jeu
  • Un sound design impressionnant de toute part
  • Les raids nocturnes et conditions météorologiques
  • Des gunfights aussi crédibles que nerveux
  • La montée en puissance avec l'arbre à compétences
  • L'exploration et la fouille jouissive
  • Beaucoup plus grisant en coopération
  • Les événéments procéduraux
  • Les expéditions, meilleure mécanique de réinitialisation
  • La boutique à micro-transactions
  • Bien moins fun en solo
  • Quelques bugs gênants
  • Une poignée de joueurs toxiques...
  • La polémique des doublages avec l'IA générative qui fait tâche
9

ARC Raiders est bien parti pour être LA référence de l’extraction shooter de cette fin d’année. Pour être honnête, mis à part quelques soucis sur les joueurs toxiques et le fait qu’il ne soit franchement pas fun du tout en solo, le titre d’Embark Studios n’est jamais répétitif. Mieux encore, il n’est jamais redondant, et donne envie à chaque fois d’y revenir pour une dernière partie, ou y jouer jusqu’au de la nuit. Toutes les mécaniques de jeu sont organiques et ne font qu’un avec le soft, qui parvient à offrir un système de jeu dynamique, solide et arrivant encore à nous surprendre sans cesse à chaque manche. Même le gameplay est bien peaufiné avec un certain degré de réalisme, et une immersivité sans faille. Le côté tendu et nerveux du soft est grisant, et le soft est une petite claque graphique. On ne croyait pas dire ça un jour, mais oui, la popularité grandissante du jeu va relancer inévitablement le genre extraction shooter, qui semblait s’être un peu perdu depuis Escape from Tarkov.

Ce test a été réalisé à partir d'une version éditeur.

