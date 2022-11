Arad Chronicle: Kazan

Anciennement appelé Project BBQ puis Project AK, Arad Chronicle: Kazan est un action-RPG en 3D de type Souls-like développé par Neople et édité par Nexon. Prenant place dans l'univers de Dungeon Fighter Online, environ 800 ans avant les événements du jeu principal, ce titre invite les joueurs et les joueuses à suivre l'histoire du général Kazan et de l'archimage Ozma dans leur quête pour vaincre le dragon Berserk qui sème la terreur dans l'empire Pelos.