Les meilleurs jeux à faire en famille

Le party-game à ne pas manquer en ce moment, c'est bien lui. Idéal pour être apprécié par les plus jeunes et les adultes, ce Mario Party Superstars regroupe une centaine de mini-jeux issus des différents épisodes, qui sont tous facile d'accès et qui peuvent être réussis par n'importe qui. Ce qui est parfait pour jouer avec celles et ceux qui n'ont pas l'habitude de tenir une manette en mains, comme c'est souvent le cas en famille.

On reste chez Mario avec Super Mario 3D World + Bowser's Fury, qui offre une aventure complète jouable jusqu'à 4, et qui peut là aussi s'adresser à toute la famille. En plus d'un épisode bien complet, on retrouver ici un morceau inédit avec Bowser's Fury, un contenu supplémentaire étoffé que l'on peut parcourir à deux pour encore plus d'amusement.

Le roi des jeux familiaux, à n'en pas douter. L'indémodable Mario Kart 8 se vend encore aujourd'hui comme des petits pains, et il est facile de comprendre pourquoi. Accessible, immédiatement fun, coloré et varié, cet épisode regroupe toutes les qualités de la série pour offrir plein de bons moments à vivre en famille, que ce soit les uns contre les autres, ou en équipes.

WarioWare: Get it Together ! Les mini-jeux les plus déjantés