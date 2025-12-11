Clair Obscur: Expedition 33 aurait coûté environ 10 millions de dollars à produire

Sacré retour sur investissement

À quelques heures des Game Awards, Clair Obscur: Expedition 33 continue de faire les gros titres, même chez des médias plus généralistes comme le New York Times. Celui-ci s’est intéressé aux coulisses de production du jeu, notamment en allant enquêter sur le budget de production du RPG. Il en ressort que Clair Obscur: Expedition 33 aurait coûté environ 10 millions de dollars à Sandfall Interactive.

Un budget aussitôt comparé à celui d’un Call of Duty: Black Ops Cold War qui aurait quant à lui demandé la somme astronomique de 700 millions de dollars. Comme d’habitude avec des chiffres comme ceux-là, il faut bien faire attention à ce qui est englobé dedans. On ignore si ces 10 millions comprennent également le marketing ainsi que des services externes, puisque Sandfall Interactive a sous-traité de nombreux éléments chez un studio coréen.

Reste que ce budget est infiniment plus petit que bon nombre de jeux de grands éditeurs qui souhaiteraient bien avoir le même succès, mais aussi infiniment plus élevé que d’innombrables jeux indépendants. Bref, un budget de AA.

Une belle pioche pour le service, qui montre qu’il ne repose pas que sur les productions Xbox. Clair Obscur: Expedition 33 est disponible sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series. Pour en savoir plus sur le jeu, n’hésitez pas à consulter notre guide complet.