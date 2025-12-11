Clair Obscur: Expedition 33 aurait coûté environ 10 millions de dollars à produire
Dans une industrie où la norme ne peut plus être celle des jeux AAA à 200 millions de dollars de budget, les productions avec des fonds plus modestes peuvent de nouveau briller, ce qui n’était pas forcément le cas pendant de longues années. Beaucoup soulignent que Clair Obscur: Expedition 33 est assez représentatif de cela, même si rares sont les studios indépendants ayant la chance d’obtenir un budget aussi conséquent. Et ce budget, c’est ce dont il est question dans un article du New York Times.
Sacré retour sur investissement
À quelques heures des Game Awards, Clair Obscur: Expedition 33 continue de faire les gros titres, même chez des médias plus généralistes comme le New York Times. Celui-ci s’est intéressé aux coulisses de production du jeu, notamment en allant enquêter sur le budget de production du RPG. Il en ressort que Clair Obscur: Expedition 33 aurait coûté environ 10 millions de dollars à Sandfall Interactive.
Un budget aussitôt comparé à celui d’un Call of Duty: Black Ops Cold War qui aurait quant à lui demandé la somme astronomique de 700 millions de dollars. Comme d’habitude avec des chiffres comme ceux-là, il faut bien faire attention à ce qui est englobé dedans. On ignore si ces 10 millions comprennent également le marketing ainsi que des services externes, puisque Sandfall Interactive a sous-traité de nombreux éléments chez un studio coréen.
Reste que ce budget est infiniment plus petit que bon nombre de jeux de grands éditeurs qui souhaiteraient bien avoir le même succès, mais aussi infiniment plus élevé que d’innombrables jeux indépendants. Bref, un budget de AA.
Une belle pioche pour le service, qui montre qu’il ne repose pas que sur les productions Xbox. Clair Obscur: Expedition 33 est disponible sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series. Pour en savoir plus sur le jeu, n’hésitez pas à consulter notre guide complet.
