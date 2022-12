Test Xtrfy M4 Wireless – Une souris sans-fil légère destinée aux joueurs droitiers

Il y a quelques temps, nous avions testé la souris sans fil MZ1 Wireless de Xtrfy, un outil destiné aux joueurs eSport. Aujourd’hui, on s’attaque à la M4 Wireless qui peut s’apparenter à une déclinaison de la MZ1 tant les caractéristiques sont quasiment identiques. Rappelons que pour ces deux produits, la marque a collaboré avec un critique de souris gaming de longue date : Rocket Jump Ninja. Etant donné leur similarité, nous allons sans doute beaucoup nous répéter donc nous vous conseillons de lire les deux afin de vous forger une meilleure opinion.

Packaging et design

Puisque l’on parle de choses identiques, on commence par le packaging où l’on retrouve encore une boite d’une taille très réduite et de couleur noire et jaune. À l’avant, nous avons un aperçu de la souris avec les caractéristiques principales mises en avant tandis qu’à l’arrière, nous avons une description plus exhaustive du produit avec toutes les dimensions et les caractéristiques détaillées. À l’intérieur, on retrouve la souris emballée dans une pochette protectrice. En dessous du socle de cette dernière, nous disposons d’un second sac protégeant les accessoires.

Sachez qu’en plus de la souris, nous avons à l’intérieur un câble USB-A vers USB-C, un adaptateur, un dongle, une coque alternative, un tournevis et un set de patins. Sans oublier le manuel qui nous indique toutes les manipulations possibles et servant à personnaliser les paramètres de notre souris.

Encore une fois, le caractère unique du design est à souligner. La M4 Wireless dispose d’un look assez singulier avec ses formes atypiques, mais l’ensemble est assez agréable à l’œil. Elle privilégie surtout les droitiers cela-dit, mais on note encore une fois que les boutons sont très bien placés. Elle brille également grâce à sa légèreté (71 grammes sans le câble), ce qui ne veut pas dire qu’elle est fragile pour autant. L’ensemble est assez solide d’après nos moments passés avec elle.

Prise en main

La coque façon gruyère ne sera pas forcément au goût de tout le monde. Sachez tout de même qu’une coque alternative est proposée, de plus il vous est possible de modifier son équilibre en changeant la position de la batterie grâce au tournevis fournis pour basculer le poids vers l’avant ou l’arrière. Bon point en matière de personnalisation donc. On imagine en tout cas que cette souris, contrairement à la MZ1 conviendra plus à ceux qui ont une prise en main de type « Palm Grip » (où la paume est posée sur toute la surface de la souris).

Elle possède les mêmes défauts que l’on avait déjà énoncés avec la MZ1 comme la molette qui est un peu trop enfoncée et qui dispose d’un clic trop rigide, ce qui rend les doubles clics assez fastidieux. L’autre gros défaut vient du fait que la souris ne propose pas de support logiciel afin de la calibrer via un ordinateur. Il faut effectuer tous les réglages via des combinaisons à réaliser directement sur l’appareil. La notice explique la marche à suivre mais le principe n’est pas du tout intuitif.

Elle a quand même pour elle une double casquette très pratique puisqu’elle peut s’utiliser en tant que souris filaire et sans-fil. Pour ne rien gâcher, l’autonomie est très bonne avec 75h d’après la marque. De notre côté, elle a commencé à clignoter (symbole d’une batterie faible) à partir du troisième jour pour une utilisation constante durant la journée. Évidemment, ce temps dépend aussi de l’éclairage RGB mis en place.

Performance

Xtrfy se targue d’offrir des produits de qualité destinés à la compétition et on ne peut pas vraiment contredire cela ici étant donné que la M4 remplit son office à ce niveau. Le capteur Pixart 3370 est synonyme de qualité, chose que l’on a constaté en jeu que ce soit sur des FPS comme Counter Strike Global Offensive et Battlefield 2042, ou bien d’autres titres tels que Genshin Impact et Humankind.

Même en mode sans-fil, elle répond parfaitement à nos manœuvres avec un temps de réponse très satisfaisant grâce à un taux de rapport de 1000 Hz. On ajoute à cela une sensibilité allant jusqu’à 19000 DPI et des switchs Kailh GM 8.0 permettant plus de 80 millions de clics pour compléter ce joli tableau. Sachez tout de même qu’elle représente un certain investissement puisque son prix tourne autour des 120€ selon les revendeurs. On conseille donc un achat uniquement si ses caractéristiques uniques vous séduisent.

Caractéristiques principales de la souris Xtrfy M4 Wireless