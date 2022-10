Test Xtrfy MZ1 Wireless – Une souris sans-fil légère répondant à des besoins bien précis

Xtrfy a déployé une version sans-fil de sa souris MZ1 avec la Xtrfy MZ1 Wireless. La marque suédoise est depuis longtemps spécialisée dans l’équipement gaming haut de gamme destiné aux joueurs compétitifs. Typiquement, nous sommes face à des produits conçus pour l’eSport. Afin d’assoir une meilleure légitimité, ils font régulièrement appel à des acteurs du milieu ou des personnes réputées dans leur domaine. Ici, Xtrfy a collaboré avec un critique de souris gaming de longue date : Rocket Jump Ninja. Si cette souris ne conviendra pas forcément à tout le monde, elle dispose de solides arguments qui la rendent unique en son genre.

Conditions de test : Nous avons testé la souris durant deux semaine pour une utilisation quotidienne que ce soit pour de la bureautique ou bien pour le jeu.

Packaging et design

Le packaging propose une boite d’une taille très réduite et de couleur noire et jaune. À l’avant, on retrouve un aperçu de la souris avec les caractéristiques principales mises en avant. À l’arrière, nous avons une description plus exhaustive du produit avec toutes les dimensions et les caractéristiques détaillées. À l’intérieur, on retrouve la souris emballée dans une pochette protectrice. En dessous du socle de cette dernière, nous disposons d’un second sac protégeant les accessoires.

Sachez qu’en plus de la souris, nous avons à l’intérieur un câble USB-A vers USB-C, un adaptateur, un dongle, une coque alternative, un tournevis et un set de patins. Sans oublier le manuel qui nous indique toutes les manipulations possibles et servant à personnaliser les paramètres de notre souris.

Le design est le point où Xtrfy MZ1 Wireless se démarque le plus de la concurrence avec une forme à la fois très petite et très plate. Elle sera donc idéale si jamais vous avez une prise en main de type « Fingertip Grip » (l’une des trois manières courantes de tenir une souris en jeu). Malgré sa forme ambidextre, elle conviendra surtout aux droitiers du fait des deux boutons latéraux présents sur la partie gauche.

Elle est en plus très légère (61g) avec un poids bien réparti par défaut, toutefois il vous est possible de modifier son équilibre en changeant la position de la batterie grâce au tournevis fournis pour basculer le poids vers l’avant ou l’arrière. Bien que l’impression générale soit assez satisfaisante, nous ne sommes pas vraiment adeptes des nombreux trous présents un peu partout lui donnant une esthétique un peu trop « gruyère ». Elle dispose également d’un éclairage RGB avec plusieurs préréglages aux choix.

Prise en main

La prise en main de la MZ1 Wireless est vraiment impeccable si, vous-aussi, vous tenez votre souris avec le bout de vos doigts (« Fingertip Grip »). Sachez tout de même que la coque alternative vous laisse le choix de rehausser la partie arrière afin qu’elle convienne aux autres types de prises en main. Par ailleurs, le plastique est assez robuste, le clic est satisfaisant et les patins sont très agréables, mais encore une fois vous pouvez faire selon votre convenance en ajoutant par exemple un patin supplémentaire sur la partie centrale pour une meilleure glisse.

Sa flexibilité (via tous les ajustements que l’on peut faire) est l’une de ses plus grandes forces, mais elle possède aussi quelques tares comme la molette qui est un peu trop enfoncée et qui dispose d’un clic trop rigide, ce qui rend les doubles clics assez fastidieux. L’autre gros défaut vient du fait que la souris ne propose pas de support logiciel afin de la calibrer via un ordinateur. Il faut effectuer tous les réglages via des combinaisons à réaliser directement sur l’appareil. La notice explique la marche à suivre mais le principe n’est pas du tout intuitif.

Elle a quand même pour elle une double casquette très pratique puisqu’elle peut s’utiliser en tant que souris filaire et sans-fil. Pour ne rien gâcher, l’autonomie est très bonne avec 75h d’après la marque. De notre côté, elle a commencé à clignoter (symbole d’une batterie faible) à partir du troisième jour pour une utilisation constante durant la journée. Évidemment, ce temps dépend aussi de l’éclairage RGB mis en place.

Performance

Xtrfy se targue d’offrir des produits de qualité destinés à la compétition et on ne peut pas vraiment contredire cela ici étant donné que le MZ1 Wireless rempli son office à ce niveau. Le capteur Pixart 3370 est synonyme de qualité, chose que l’on a constaté en jeu que ce soit sur des FPS comme Counter Strike Global Offensive et Battlefield 2042, ou bien d’autres titres tels que Genshin Impact et Humankind.

Même en mode sans-fil, elle répond parfaitement à nos manœuvres avec un temps de réponse très satisfaisant grâce à un taux de rapport de 1000 Hz. On ajoute à cela une sensibilité allant jusqu’à 19000 DPI et des switchs Kailh GM 8.0 permettant plus de 80 millions de clics pour compléter ce joli tableau. Sachez tout de même qu’elle représente un certain investissement puisque son prix tourne autour des 120€ selon les revendeurs. On conseille donc un achat uniquement si ses caractéristiques uniques vous séduisent.

Caractéristiques principales de la souris Xtrfy MZ1 Wireless