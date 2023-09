Test ViewSonic VX2428J – Un très bon écran gaming 1080p pour les petits budgets

Aujourd’hui, les plus gros PC permettent de jouer en 1440p ou 4K sur la plupart des gros jeux avec de très bonnes performances, surtout grâce aux technologies d’upscale de résolution comme le DLSS de NVIDIA ou encore le FSR de AMD. Toutefois, il y a encore énormément de joueurs disposant de configurations modestes qui peuvent profiter des derniers jeux grâce à la magie du 1080p. Aujourd’hui, on vous présente un écran gaming dédié à cette résolution, le ViewSonic VX2428J.

Nous avons pu le tester pendant près de deux semaines pour un résultat très satisfaisant.

Design

Contrairement à un ViewSonic ELITE XG251G que nous avions testé l’année dernière, notamment, le ViewSonic VX2428J se concentre avant tout sur les petits budgets. Vendu aux alentours des 165€, il s’agit d’un produit abordable se concentrant exclusivement sur les performances. Il ne faut pas s’attendre à une forme clinquante. Le design est assez simple, mais on apprécie les bords fins qui donnent une petite touche élégante.

Sachez que l’installation se fait simplement. Quatre vis à installer pour fixer l’écran au pied et le tour est joué. L’ensemble est suffisamment solide.

Par contre, il est étonnement très flexible avec une rotation gauche/droite de -15°/+15° et une inclinaison entre -5˚et 20˚. Vous pouvez même vous en servir en tant qu’écran vertical puisqu’on peut le pivoter à 90°. En matière de connectique, nous sommes devant le strict minimum avec deux prises HDMI 1.4, un DisplayPort 1.4 et un port audio 3.5.

Concernant la navigation dans les menus, le retour en arrière fait un peu mal. Les modèles récents privilégient généralement l’utilisation d’un petit stick assez pratique. Ici, on revient au combo de boutons peu ergonomiques. Ne vous attendez pas non plus à du RGB car il n’y en a tout simplement pas. Le ViewSonic VX2428J est un écran 1080p destiné aux joueurs pragmatiques qui veulent mettre le prix uniquement pour les performances et heureusement, il ne déçoit pas de côté-là.

Performances

L’écran gaming offre tout ce que l’on peut attendre d’un moniteur performant pour jouer confortablement en 1080p, que ce soit pour des jeux solos, mais aussi des jeux compétitifs tels que les FPS. Nous avons ainsi un écran de 24.5 pouces en Full HD avec un temps de réponse de 1 ms. En ce qui concerne le type de panel, nous sommes sur une dalle IPS qui offre une meilleure précision des couleurs et de meilleurs angles de vision.

Généralement, un écran de 144Hz est le minimum requis lorsque l’on veut un bon bagage dans ce domaine et le VX2428J peut se targuer d’afficher un taux de rafraichissement de 165Hz. Idéal donc pour avoir une image fluide sur des jeux de tirs compétitifs tels que Call of Duty, Counter Strike : Global Offensive (bientôt Counter Strike 2) ou encore Battlefield 2042. Nous avons également joué à Starfield principalement sur cet écran pour réaliser notre test et il a été plus qu’à la hauteur.

Il coche également les certifications AMD FreeSync Premium, VESA Adaptive Sync et VESA ClearMR, ce qui vous permet de profiter d’une technologie anti-flou et anti-éblouissement. Le FreeSync est particulièrement utile pour réduire les effets de déchirement (screen tearing) et les saccades (stuttering). Sa gamme de couleurs n’est pas impressionnante (sRGB de 103%), toutefois le rendu reste très correct pour ce prix.

Il ne faut pas non plus s’attendre à énormément d’options dans les menus. Nous avons uniquement les ajustements standards comme le réglage des couleurs ou les différents modes selon vos activités (types de jeu, film, web…).