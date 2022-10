Test ViewSonic ELITE XG251G – Un écran de choix pour du jeu compétitif exigeant

La marque ViewSonic fabrique des écrans depuis près de 30 ans et avec sa gamme ELITE, elle s’adresse à un large public de joueurs selon leurs préférences (résolution, fréquence, technologies ect). Avec le ViewSonic ELITE XG251G, on s’adresse ici avant tout aux joueurs compétitifs voulant des performances optimales pour leur moniteur. Et précisément à ceux possédant une carte Nvidia tant le partenariat est mis en avant avec notamment l’introduction du Nvidia Reflex.

Conditions de test : Nous avons testé l’écran durant deux semaines sur différents jeux et notamment des FPS dont Call of Duty : Warzone et Apex Legends. Notre configuration inclut une carte graphique Nvidia 1660 Ti.

Packaging et Design

En matière de packaging, nous avons rarement eu à faire à un montage aussi simple. Deux pièces à emboiter pour le pied, puis clipser le tout dans le dos de l’écran afin de soulever la pièce en toute sécurité. Simple et efficace, l’ensemble est bien protégé et nous avons le strict nécessaire rangé dans le reste des compartiments. Avec une structure en plastique noir mat et son pied en métal, sa solidité ne fait aucun doute. Un détail crucial puisqu’on n’hésitera pas à le manipuler pour trouver la position idéale.

Le ELITE XG251G est incroyablement flexible. Il y a bien sûr le réglage en hauteur mais aussi en inclinaison. Sans oublier le pivot en profondeur et la rotation qui va vous permettre de mettre l’écran à la verticale. On imagine que ça plaira aux apprentis streamers même si il serait dommage d’utiliser la bête uniquement pour lire un chat. Le design est à la fois sobre et classe, même s’il s’adresse aux joueurs, il n’en fait pas des tonnes. On a bien entendu droit aux lumières RGG à l’arrière (qui soulignent l’hexagone autour de la fixation) ainsi que le bord inférieur de l’écran. Malheureusement, les paramétrages du menu sont ultra basiques au niveau des changements. Il s’agit seulement de mettre une petite ambiance si vous jouez dans une pièce sombre.

L’écran se veut être également multifonction et pratique en toutes circonstances. Nous avons ainsi un trou vers l’arrière pour le câble management, une ancre pour les fils de souris trop longs (empêchant ainsi les mouvement indésirables) et un crochet sur la partie gauche pour y poser un casque. C’est du détail, mais on prend ces bonus avec plaisir.

Performances et qualité d’image

Le ViewSonic ELITE XG251G propose un écran de 24.5 pouces en Full HD (dalle IPS) avec un temps de réponse de 1 ms et une fréquence maximum pouvant atteindre 360 Hz. Précisons aussi qu’il possède une certification HDR 400 et une résolution maximum de 1080p. Comme dit en introduction, la marque a travaillé avec NVIDIA pour que cet écran soit taillé pour les cartes graphiques de la firme afin de tirer le meilleur des technologies NVIDIA G-Sync et NVIDIA Reflex.

Notamment avec cette combinaison 360 Hz + NVIDIA Reflex, l’écran s’adresse d’abord aux joueurs compétitifs très exigeants, voire eSport, souhaitant une latence minimale pour avoir l’avantage sur les adversaires grâce au matériel. On pense surtout aux duels dans les gros FPS qui peuvent se jouer à quelques frames. Si vous êtes un joueur occasionnel n’étant pas du tout porté sur la compétition, d’autres écrans feront largement l’affaire. En revanche, avec une utilisation régulière, on ressent effectivement un certain confort au niveau de la latence. L’utilité des écrans 360 Hz fait encore débat, mais toujours est-il qu’entre un écran 144Hz et un écran 360Hz disposant de la technologie reflexe, la différence est indéniable.

Grâce à une couverture à 99% de l’espace colorimétrique Adobe RVB, on peut dire que le rendu des couleurs est plutôt bon, de même que le contraste qui se révèle correct malgré le fait que nous soyons avec une dalle IPS. En revanche, on le trouve un peu faiblard au niveau de luminosité. Le HDR n’est pas non plus à la hauteur, mais là encore ce n’est pas du tout là où réside sa force. Concrètement, on peut pardonner ces faiblesses étant donné l’utilisation principale que vous en ferez, mais ça a tout de même le mérite d’être signalé.

Résumé des caractéristiques